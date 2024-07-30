奧運金牌的秘密？張家朗都在用的幸運飾品：VCA、Cartier必入手！

【佩戴飾品好處/巴黎奧運2024】佩戴首飾大有學問？飾品配件亦有風水？巴黎奧運中，港隊運動員大放異彩，由7月27日展開賽事至今三日，已收獲2金1銅的佳績。港隊亮眼實力令人讚歎，創下首次一屆雙金的歷史 (至截稿前) ，亦有指旗開得勝的原因之一是港隊隱藏的幸運配飾！



其實不少運動員都會有自己的幸運信物和禁忌習慣，例如東京奧運時蘇慧音染上幸運粉紅色出賽、今屆港乒「一姐」杜凱琹亦帶上自己的幸運護身符公仔，另外香港男子花劍奧運金牌張家朗、羽毛球男子運動員鄧俊文都不約而同地戴上Van Cleef & Arpels 經典Alhambra四葉草手鏈等。

想追求好運勢的話，除了幸運色、幸運小物、幸運水晶等，網傳時尚名牌首飾亦可以幫助運勢、愛情以及事業，不同首飾形狀更有代表的好運寓意，因與歐美相當流行的幸運飾品（Lucky Charm）的概念相似：專指任何可以帶來好運的小物件。

不少人實試後更大讚：「不知道是心理作用還是真的靈」、「自己的運氣好了」，甚至戴上之後客户簽單、賭博賺錢等都接踵而來。

這些名牌首飾能帶來好運！



1. Van Cleef & Arpels Alhambra：四葉草帶來愛情、健康、財富、好運

2. Chanel Coco Crush：帶來勇氣

3. DIOR Rose des Vents ：羅盤造型指引方向、雙倍幸運

4. Cartier LOVE：帶來真愛

5. Cartier Juste un Clou手環：釘子造型帶來力量、自信、勇氣

6. Bulgari Serpenti：靈蛇造型帶來權利、金錢



飾品種類繁多，由耳環、戒指、手環、手鍊到頸鏈都有，不少人都會加入飾品作為配襯穿搭中的一環，但到底有什麼飾品是上好之選，既可以點亮造型又可以增強運勢呢？下次挑選飾品時，可以從以下3點中挑選，既追求時尚同時能夠順便增運！

佩戴飾品好處：1.首飾形狀寓意

外國亦曾有一項研究針對1,000名美國人，調查結果顯示，72% 的人認為運氣有助於他們的成功，當中更有100人認為運氣是最重要的因素。歐美相當流行幸運飾品（Lucky Charm）的概念，專指任何可以帶來好運的小物件，當中有7款符號、形狀最為受歡迎：

7種幸運飾品（Lucky Charm）：



1. 綠色帶來好運

2. 小型打火機帶來好運

3. 四葉草帶來好運

4. 馬蹄驅除靈魂

5. 兔子的左後腳帶來好運

6. 數字7帶來好運

7. 硬幣象徵好運



其實不同符號除了能夠表達意思之外，圖形圖像經過大眾口傳、文化傳承過後，當中一些則代表一定意義的意象，例如心形與愛情、情感有關， 圓形、環形代表永恆完整、天鵝代表優雅忠誠、羽毛象徵了自由輕盈、星星就是夢想、指引等。

佩戴飾品好處：2+3. 飾品材質、顏色針對運勢

大家應該都有所聽聞過飾品常用的水晶、石頭等材質，具有一定功效。例如命理師傅 麥玲玲都有在個人網站上推薦金髮晶為「財富之石」，能夠招財聚氣、富貴吉祥，銀曜石能帶來好運、金曜石可以作為辟邪化煞之用、粉晶催旺感情、人際關係及職場營商等。

佩戴飾品好處：2 飾品材質針對運勢（麥玲玲吉慶堂吉祥物）

除了材質之外，顏色亦可以一定程度上幫助運勢，例如與金錢相關的需求：招財、升職等可以多佩戴金色以及綠色等飾品，與工作相關的需求：面試、合作等則可以多佩戴白色的飾品，與愛情相關的需求則選用粉紅色的飾品，需要平靜放鬆的話則可以用上藍色的飾品。