行李箱10大推薦！尺寸、款式怎麼選？要注意3件事！時尚精緻實用

行李箱尺寸、款式要怎麼選？每次打開Instagram、Facebook等社交平台，都看到朋友們分享機場出發照、景色打卡、美食照，心裡都計劃著自己下一趟旅程，其中挑選一個實用又好看的行李箱就很重要！這次《01女生》就和大家分享如何挑選最適合的行李箱尺寸和款式，以及集合了多個品牌實用又好看的行李箱。



行李箱推介｜9大熱門品牌推介：MUJI性價比高！附空姐5招揀行李箱

選行李箱要注意這3大重點（Paravel）

行李箱尺寸要怎麼選？

行李箱尺寸可根據自身旅行習慣，假如你喜歡2-3天的短途旅行，其實就只需一個手提行李箱就足夠；假如是5-7天的旅行，就可以選擇25吋-27吋的行李箱，可再依據購物習慣，想要多帶戰利品的話就選大一點。如果是旅程再長一點，2-3星期以上的長途飛行，定必是28吋以上行李，甚至要多帶一個手提行李箱或行李袋才足夠。

行李箱要怎麼選？軟硬殼好壞處、擴充功能

行李箱主要分成兩種，分別是軟殼和硬殼行李箱，各有各的好處。軟殼行李箱重量較輕，延展性較高，容易塞更多東西進入。而硬殼行李箱會有一定重量，但它較耐撞可保護行李箱內的物品，很適合寄艙。大家可根據自身需求再挑選，此外，在挑選可留意行李箱有沒有擴充功能，可增加行李箱的容量，如有的話是非常實用的。

除了實用性，好看的行李箱也很重要，在取行李時，可在眾多行李箱中一眼認出，也可與它一起拍下好看的機場出發照，以下為大家集合了多款外形好看，顏色又美的行李箱。

行李箱推薦1. Lojel Cubo Medium行李箱 $2,700

Lojel行李箱顏色選擇多，由淡雅的粉色到型格的霧藍色都有，滿足不同女生需要。而且行李箱採用平頂開蓋設計，比起常見的中間打開，這個設計可方便入住較窄小酒店房間時使用。此外這行李箱雖然是採用平頂開蓋設計，但同樣設有可擴展的功能，可擺放更多戰行品和手信。

行李箱推薦1. Lojel Cubo Medium行李箱 $2,700（Lojel）

行李箱推薦2. Hallmark Design Collection 金屬鋁框行李箱 26吋 $899

Hallmark的金屬鋁框行李箱，是實用又型格。這款金屬鋁框行李箱採用100% PC不易碎物料以及4邊配備金屬防撞角，非常耐撞，而顏色方面則有冰藍、冰綠以及冰灰，都是型格又時尚的選擇。不過這款硬殼行李箱，就沒有擴展的功能，但在尺寸上就推出3種，分別是20吋、26吋及29吋，都是實用的大小。

行李箱推薦2. Hallmark Design Collection 金屬鋁框行李箱 26吋 $899（Hallmark）

行李箱推薦3. RIMOWA Check-In M $12,300

RIMOWA的行李箱，是眾所皆知的時尚好看又實用，其中最廣為人知的定必是Classic和Original系列，其中ORIGINALCheck-In M行李箱，沿用品牌鋁製行李箱經典的獨有凹槽設計。此外這款行李箱採用高端陽極氧化鋁製成，不僅延長使用壽命，還使行李箱極其堅固且輕巧，不用擔心托運時碰撞。

行李箱推薦3. RIMOWA Check-In M $12,300（RIMOWA）

行李箱推薦4. Samsonite BEAMIX 26吋行李箱 $5,880

常常忘記密碼的話，很適合入手Samsonite的BEAMIX行李箱，採用指紋解鎖功能，最多可存儲20組指紋，可與家人一起使用。行李箱外形很具高級精緻的設計感，而箱子設計也很貼心，行李箱的正面開口配有鎖，垂直行李箱時仍可拿取物品，適合放置手提電腦或其他必須品。而這款行李箱設有可擴充設計，非常實用。

行李箱推薦4. Samsonite BEAMIX 26吋行李箱 $5,880（Samsonite）

行李箱推薦5. American Tourister VELTON 25吋行李箱 $1,880

American Tourister的行李箱一直是以高性價比著稱，其中Velton系列由設計到配色都很適合年輕女生，行李箱使用交錯的紋路，即使只是一種顏色卻更具設計感。這款行李箱設有掛鈎，可鈎上行李袋或電腦袋，而且也有可擴充式設計，非常方便又實用！

行李箱推薦5. American Tourister VELTON 25吋行李箱 $1,880

行李箱推薦6. 無印良品MUJI 行李箱 HK$1,980

提到好看的行李箱，無印良品MUJI必定榜上有名。行李箱的設計充滿日式風格，簡約耐看，配色也是很時尚，由米色到卡其綠色都有。行李箱採用100%聚酯纖維，會是更輕巧且堅固耐用，配上改良的滑輪固定器，使固定滑輪時可一併固定滑輪方向，令使用時更穩妥，非常貼心。

行李箱推薦6. 無印良品MUJI 行李箱 HK$1,980

行李箱推薦7. TUMI 19 DEGREE 長途四輪可擴展寄艙旅行箱 HK$8,500

TUMI的行李箱也是深受時尚達人的喜愛，其中19 DEGREE系列的長途四輪可擴展寄艙旅行箱，只推出了灰色和黑色款，但配上結合了大自然液態元素的流線美感及現代建築的硬朗線條，使行李箱變得時尚。而這款行李箱是硬殼設計，但從中間位疊可擴展增加容量，是一款耐撞又實用的行李箱。

行李箱推薦7. TUMI 19 DEGREE 長途四輪可擴展寄艙旅行箱 HK$8,500

行李箱推薦8.Paravel Aviator Grand行李箱 $4,930

Paravel的Aviator Grand行李箱設計充滿復古氣息，中間部份是坑紋設計配上皮革裝飾細節，變得高雅精緻。而行李箱採用結實耐用的再生聚碳酸酯精心製成，配上航天級回收鋁製手柄及360度萬向輪，耐撞的箱子、充滿復古味的設計加上輕鬆滑行的輪子，絕對是首選行李箱！

行李箱推薦8.Paravel Aviator Grand行李箱 $4,930（Paravel）

行李箱推薦9. Jollying PEBBLE 24 行李箱 HK$1,499

Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱，很適合家裡位置不多的人，採用結構性創新摺疊式設計，摺疊後僅有11cm，能節省家中不少位置。這款行李箱擁有實用堅固耐抗壓外形，配上耐磨防刮跣水物料，加上推出多款配色，包括：淺綠色、粉紅色、淺藍色、黑色、灰色、深綠色及深藍色，由溫柔大方到型格的顏色都有！

行李箱推薦9. Jollying PEBBLE 24 行李箱 HK$1,499（Jollying PEBBLE）

行李箱推薦10. BRIC'S BELLAGIO TRUNK 29吋真皮防潑水行李箱 HK$ 5,998.5

BRIC'S是不少荷里活影星愛用的行李箱品牌，其中最多人喜歡的是BELLAGIO系列﹐實用又好看。行李箱都是採用了高級皮革小牛皮材包裹防撞護角以及覆蓋在行李箱蓋上面，再使用鉚釘固定在行李箱上面，配上米白主色的箱子，完全是散發出一種古典又高貴的美感，定必是機場最亮眼的行李箱。