NewJeans日本出道獲梁朝偉、村上隆支持！憑甚麼擁有強大號召力？

韓國強勢女團NewJeans日前於日本出道，不僅邀得知名藝術家村上隆，為成員們繪畫以《飛天小女警》為藍本的形象卡通，作為日本出道曲的MV；在日前舉辦的東京巨蛋粉絲見面會中，當天生日的影帝梁朝偉亦有現身撐場，並與NewJeans所屬公司ADOR的執行長閔熙珍合照，足見NewJeans的強大號召力。



NewJeans剛出道不久，除了團體代言，成員們都各自成為時尚品牌代言，無論受歡迎程度或地位，都直迫BLACKPINK，令人好奇到底她們憑甚麼，贏得這麼高的關注度？



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韓國強勢女團NewJeans日前於日本出道。(IG@newjeans_official)

近年女團興起，討論度甚高，其中NewJeans在剛出道時，便捕獲不少人氣，所推出的首張專輯《New Jeans》，已經登上當地音樂節目榜首，成績驚人，其推出的單曲〈Ditto〉、〈OMG〉和〈Super Shy〉，更打進美國告示牌（Billboard）的百大熱門歌單內，排名更越來越前，足見實力驚人。

NewJeans｜NewJeans近日推出新歌MV。(〈Cool With You〉MV)

NewJeans韓國怪物女團出道不久，已擄獲不少品牌賞識，而且人脈甚廣，在單曲〈Cool With You〉的MV中，更出現影帝梁朝偉和《魷魚遊戲》女主角鄭好娟，非常驚喜，同時亦見團體的廣大人脈。

除了大卡士陣容，不少網民分析MV內容，解釋作為丘比特的鄭好娟，戀上不被認同的「塞姬」，而梁朝偉則前來拆散兩人，結束這段「禁戀」。雖然梁朝偉只現身其中一幕，但已獲網民盛讚演技到家，「用眼神俘虜人心！」

NewJeans｜NewJeans全新MV獲梁朝偉、鄭好娟出演。(〈Cool With You〉MV)

NewJeans的號召力強大，出道僅一年便歷4大事件，成為她們邁向成功的踏腳石。

NewJeans必知事件1. Y2K風格、中毒旋律

顧名思義，NewJeans意思為新牛仔褲，寓意「怎穿都百看不厭」，同時為「新生代（New Genes）」的諧音，代表著年輕及多元化的一代。她們平均年齡僅為16歲，無論打扮或音樂，都充滿Y2K的風格，會注入不少電子元素，加上中毒性深的循環歌詞，只要聽過一兩次後，腦內不時都會浮現出旋律，讓人對她們的音樂更入迷。

NewJeans｜NewJeans意思為新牛仔褲，寓意「怎穿都百看不厭」，同時為「新生代（New Genes）」的諧音，代表著年輕及多元化的一代。(IG@newjeans_official)

NewJeans必知事件2. 怪物新人橫掃時尚品牌代言

在藝人出道初期，一般人對他們都不太熟悉，因此最易留下深刻印象的方法，便是透過形象包裝，展現自己的特色。NewJeans於出道的首日，就以「怪物新人」姿態，出席高級品牌CHANEL的活動，旋即吸引大批關注。

成員們亦展現出「5人5色」的魅力，分別接下時尚品牌的代言，如Minji為CHANEL的成衣、Beauty以及珠寶手錶部門韓國區品牌大使；Haerin是Dior的珠寶、時裝和美妝品牌大使；Hyein擔任Louis Vuitton品牌大使；Danielle同時為CELINE全球品牌大使及YSL Beauty的品牌大使；至於越南裔澳籍的Hanni，則是Gucci和Armani Beauty的全球品牌大使。

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NewJeans必知事件3. 受歡迎度媲美BLACKPINK？

不只個人魅力，她們整團的人氣高企，更被不少人看好成「BLACKPINK接班人」。NewJeans有不少代言和合作，都跟隨BLACKPINK的步伐，如隱形眼鏡專門店OLENS，早前便宣布她們為最新的繆思，並推出合作新品，以締造年輕形象。

NewJeans其後亦有接下LG代言，以及麥當奴的合作，獲得不俗反應，甚至拍攝NIKE和可口可樂廣告，與代言adidas和百事可樂的BLACKPINK「打對台」。

NewJeans｜NewJeans為OLENS的代言人。(OLENS)

NewJeans必知事件4. 聯乘《飛天小女警》出MV

令人驚訝的是，NewJeans成員平均僅為16歲，已經做出這麼大的成績，前途無可限量。由於年齡的優勢，她們還會吸納年輕的小粉絲，早前與華納兄弟公司合作，重新演繹《飛天小女警》卡通角色，打造出全新MV，而她們可愛的樣貌，與角色們非常匹配，引起大量熱門話題。