尿道炎｜港女疑用公廁廁紙患上尿道炎！醫生警告做少1步風險恐增

【尿道炎】相信不少人如廁時忘記攜帶廁紙時，都被迫使用公廁廁紙，但原來公廁廁紙是相當骯髒。一名女生因如廁後使用了公廁廁紙，殊不知翌日小便疼痛不堪，求醫後確診患上尿道炎。本港曾有研究指，近半港人沒有蓋廁板沖廁的習慣，以致廁所水及細菌飛濺，廁所旁的廁紙就最易受污染，從而廁格越狹窄風險越高。



港女疑用公廁廁紙患上尿道炎 悔不當初

一名女網民於討論區「親子王國」發帖文，指自己跟友人上周外出用餐，眼見餐廳廁所尚算乾淨，故此用餐期間前前後後去了4次廁所，「頭3次我都用自己紙巾，第4次，各人都冇晒紙巾，我見佢廁所都乾淨，就用佢廁格入面廁紙。」

港女用公廁廁紙疑染菌患尿道炎 悔不當初(「親子王國」討論區 截圖)

怎料，翌日小便疼痛不已，正打算求醫碰上周日診所無開，周一又因打風未能求診，當天零晨時分痛楚增加，連腰骨感到疼痛，「我真係同老公講想去醫院，好辛苦，不過我老公話，就算去到都係排急症，咁我就打消念頭。」

其後只好服用止痛藥止痛，直到周二即時到婦產科求醫，經醫生詳細檢查後，結果證實患上尿道炎，需要服食抗生素及留小便作詳細檢驗。

港女用公廁廁紙疑染菌患尿道炎 悔不當初 (getty image)

事主懷疑患上尿道炎因使用廁所廁紙引致，而友人因未有使用故未有不適，「我同佢地講，佢地話點都唔會用公廁廁紙，情願唔抹一兩次，都不會用。我錯了⋯⋯我幾個朋友就係咁教我，情願唔用，都唔好用公廁廁紙。」

帖文引議 直言：身無紙巾，情願係街買一條！

帖文一出隨即引來熱議，不少網民直言因擔心衛生問題， 從不使用公廁廁紙，「從來唔用公廁廁紙，如果身無紙巾，我情願係街買一條」、「我會用，但頭幾格會用嚟隔住個廁板拉開。之後大約第4格度開始，撕佢4、5格出黎，再摺埋中間幾格先用，我用咁多次都無事」、「我試過大陸出差，住酒店用佢厠紙，第二朝即刻尿道炎返嚟睇醫生」、「冇用公用廁紙好多年，咁耐都冇翻發，所以我出街一定帶起碼4、5包紙巾。」

帖文引議 直言：身無紙巾 情願係街買一條！ (hk01)

港大研究：近半港人無蓋廁板沖廁習慣

香港大學感染及傳染病中心曾有一項研究發現，不少港人使用公共廁所的衛生習慣欠佳，300名受訪者當中，有43%人是不會先消毒廁板、36%人沒有使用廁紙墊在廁板、19%人不會用廁紙抹廁板、7%如廁時會踏在廁板，而有44%的人沒有蓋廁板沖廁。

港大研究：近半港人無蓋廁板沖廁習慣 (hk01)

此外，健康網站《SELF》曾報導，如廁不乾淨的話，有機會染上性病，例如疱疹、淋病、梅毒等。美國紐約大學微生物學教授菲利普（Philip Tierno）亦表示，一般廁所廁板的表面光滑，細菌相對難以附著，加上病毒細菌離開人體約10秒，便會死亡，教授更直言「馬桶的廁板比廚房水槽乾淨」。

菲利普教授續指，他建議大眾如廁後，務必蓋廁板才沖廁，有效避免細菌散播。另外，最好於公廁如廁時使用手機，避免細菌黏附在手機上，且如廁後切記使用洗手液清潔雙手。