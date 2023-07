73歲模特兒分享泳衣照遭批不合適！1句高情商回應獲大批網民贊同

現今人人都愛在社交媒體平台分享日常生活照,但漸漸演變成攀比,都是化了精緻妝容、穿普好看衣服、展視美好身材等等,忘了社交媒體的初衷是分享生活,也引起了各種身材、容貌焦慮。美國有一位已年屆73歲的模特Colleen Heidemann,時常在社交媒體Instagram上分享自己的生活照,其中近日就有在泳池邊的泳衣照,但竟引來網民的嘲諷留言,她對此也作出高情商的回應。



Colleen Heidemann不受年齡限制,69歲成為一名高齡模特兒(IG@colleen_heidemann)

Colleen Heidemann不受年齡限制 69歲成為一名高齡模特兒

現年73歲的Colleen Heidemann,一直都喜愛時尚和美好的事物,年輕時是一位空姐,後來在美國加州開了一間服裝店。在69歲時,這個人人都認為應是退休年紀,她毅然加入模特兒行列,成為一名高齡模特兒。她甫出道即備受關注,先後參演了Martin Garrix、Macklemore和Patrick Stump合作推出的《Summer Days》MV,是MV女主角,此成就已超越不少人。

Colleen Heidemann在社交媒體上收獲大批粉絲(IG@colleen_heidemann)

Colleen Heidemann收獲大批粉絲

Colleen Heidemann與很多年輕貌美的模特兒不同,她也從不掩蓋花白的頭髮和皺紋,反以此為榮,時常在社交媒體上分享自己的日常打扮和生活,憑藉她敏銳的時尚觸覺,在Instagram上收獲了46.9萬粉絲,TikTok上現也有逾34萬名粉絲

此外,Colleen Heidemann的日常生活也如年輕女生一樣,她依然熱愛化妝、護膚、拍美照、運動等,向大眾展現無論甚麼年紀都有追求美的權利。

73歲Colleen Heidemann分享泳裝照,引來網民嘲諷留言(IG@colleen_heidemann)

73歲Colleen Heidemann分享泳裝照 引來嘲諷留言

夏日不少人都會到海邊或泳池游泳,Colleen Heidemann也不例外,並且拍下泳裝照分享在社交媒體,但引來部分網民揶揄的留言稱:「This swimwear is not age appropriate(這個泳裝不符合年齡)」。而Colleen Heidemann面對這樣酸言酸語,她高情商並大方回應惡評:

Wear what makes you feel good(穿上任何讓你感到舒服的服飾) Colleen Heidemann

Every body is a swimsuit body(每個身體都是泳裝身材) Colleen Heidemann

Colleen Heidemann高情商回應獲大批網民贊同(IG@colleen_heidemann)

高情商回應獲大批網民贊同

Colleen Heidemann的高情商回應,引來大批網民贊同,其中有不少同樣高齡女士:「I have just bought that black cross front swimsuit and I’m 60! (我剛買了1件黑色正面交叉泳衣,我已經60歲了!)」、「If I was old enough to wear it at 22, then I’m old enough to wear it at 70!(如果我22歲可以穿它,那麼我70歲也可以穿它!)」。

她不僅在反擊嘲諷她的留言,也是鼓勵在大家不必懼怕年齡和身材,任何人都穿上自己感到舒服的服飾,別在意旁人的目光。