吃藥後躺下以致食道長15cm膿皰？醫生建議正確方法　附5錯誤做法

藥物健康身體不適在吃藥後，竟不能立即躺下休息，因為此舉有可能造成食道受傷，甚至是穿孔致命這種嚴重的後果。早前一位台灣外科醫生江坤俊，在YouTube頻道《健康2.0》上，解釋了為甚麼吃藥後不能立即躺下和一些禁忌，以及分享一個可怕案例﹐讓大家要小心和注意。



醫生不建議食藥後立即躺下休息（《皮諾丘》劇照）

醫生不建議食藥後立即躺下休息

當身體不舒服時吃完藥物後，都會認為快點躺下休息是對身體好，但原來是不能這樣做。台灣外科醫生江坤俊在影片分享﹐是因為坐著可讓藥物順利進到胃部，但假如立即躺下，可能會讓藥丸黏在食道壁上，有些藥物本身可能是帶刺激性，像是雙磷酸鹽類藥品或抗生素，本身就是弱酸性，會對食道造成一定刺激，時間久了就會對食道造成損傷﹐甚至是穿孔。

60多歲女士食藥後躺下 縱膈腔長15cm膿皰（YouTube@健康2.0）

60多歲女士食藥後躺下 縱膈腔長15cm膿皰

江坤俊醫生還在影片中分享了一個案例，一名60多歲的女患者，在求診前已連續3星期都感到頸部有異樣感，後來更慢慢出現紅腫的情況。求診後安排進行電腦斷層掃描，發現她靠近頸部的縱膈腔位置，竟有一個15cm的膿皰，並且在裡面找到了藥物的膠囊！

在醫生細問之下，發現這名女患者在3星期前患了重感冒，因為身體不舒服吃了感冒膠囊後，就去睡覺休息。因此導致膠囊沒有順利到達胃部裡面，只黏附在她的食道壁上，時間久了就侵蝕食道並穿出去，形成了一個很嚴重的膿瘍！

醫生分享正確的吃藥方法（YouTube@健康2.0）

醫生分享正確的吃藥方法

江坤俊醫生也分享了正確做法，應是搭配至少200ml的溫水，在吃藥後要坐正，這樣可確保藥丸有隨著水到達胃部，才能發揮藥物最大效用。此外，不少人為方便會隨手用不同飲料配藥飲，這也是不正確。

吃藥不宜搭配的5款飲料（YouTube@健康2.0）

吃藥不宜搭配的5款飲料

最常見會是牛奶，但是牛奶中含有鈣離子，它可能會跟一些藥物結合，造成吸收不良，假如是吃抗生素，與鈣離子結合會使藥效降低。另外咖啡和茶，兩者都含咖啡因，會造成振奮精神的作用，如果服用的藥物需要鎮定或安眠的功效，就會降低藥效甚至沒效。

與水相近的氣泡水也不可以，因為是把二氧化碳打進水裡形成的，水中會形成微微的弱酸性，有可能影響胃裡的酸鹼值，所以醫生也不建議以氣泡水配藥服用。

除此之外，醫生還重點提醒葡萄柚，是吃藥期間都不建議接觸，因為肝臟裡面有很多酵素用來代謝藥物，而最主要的成分叫做「CPY3A4」，葡萄柚裡面部分成分會影響這個酵素的活性。假設是1顆降血壓藥，但藥效可能變成3顆或4顆，這樣的搭配很有可能會造成嚴重的低血壓，是有致命危險。