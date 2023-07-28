「超級KOL」公開驚人收入！屹立博主圈巔峰多年、哈佛商學院教材

KOL近年興起，不少人都想加入，但在十多年前大多稱為博主（Blogger），是一份仍是看不見出路的職業。即使現在有不少KOL冒起，Chiara Ferragni這位元祖級博主仍擁有一大班忠實粉絲，更是各大奢侈品牌時裝秀的常客，影響力絕對是沒人能及。早前她更公布了自己下兩間公司去年的收入，讓眾人一陣嘩然，不愧是最強「宇宙級KOL」！



Chiara Ferragni因興趣和用心經營 成立個人同名品牌（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni因興趣和用心經營 成立個人同名品牌

現年36歲Chiara Ferragni，在14年前仍是大學生時，因為喜歡拍照，創立了博客The Blonde Salad，分享自已的穿搭及旅遊經歷。她為了讓人更多人能輕鬆閱讀，文章都是有英文及意大利文，這種貼心舉動在Instagram出現及她努力經營網站下，使她很快獲得大量關注。

其後，她在2013年成立了首個個人同名品牌Chiara Ferragni Collection，起初是以Luisa Via Roma的鞋履系列身份銷售，後來事務覆蓋到服裝、配飾、童裝等，現時分店遍佈全球。

Chiara Ferragni品牌紅遍全球 去年營收驚人（IG@chiaraferragnibrand）

Chiara Ferragni品牌紅遍全球 去年營收驚人

光提名字可能一時想不起，但Chiara Ferragni的品牌標誌定必見到，是一個有著長睫毛的眨眼Logo。讓人一眼就記著的品牌標誌和她的知名度，很快就有不同品牌的聯乘邀約，迅速紅遍全球。而主要負責為Chiara Ferragni個人品牌授權的公司「Fenice」，在2022年的收入高達6,100萬歐元，雖然她持32.5%的股份，但已是相當驚人。

Chiara Ferragni除了Fenice外，Chiara Ferragni的個人網站The Blonde Salad，是在「Tbs Crew」公司旗下，在2022年就帶來1460萬歐元收入，目前她是持有100%的股份。粗略估算Chiara Ferragni去年，光是這兩筆公開收入，已賺逾3400萬歐元（約港幣294,426,000）。

Chiara Ferragni曾被評為Forbes 30U30 成哈佛商學院教材（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni曾被評為Forbes 30U30 成哈佛商學院教材

Chiara Ferragni早已不僅僅是一名KOL，她在2015年時被評為 Forbes 30 Under 30（富比士30位30歲以下精英），更被美國哈佛大學商學院邀請她及團隊作為商業案例，讓學生學習到更多成功例子。其後Chiara Ferragni在2017年，宣布由自己任「Tbs Crew」首席執行官﹐她的努力和成功是無庸置疑的。

Chiara Ferragni曾表示她不會賣出手上任何的股份，因為工作已是她生活的一部分（IG@chiaraferragni）

「Tbs Crew」和「Fenice」兩間公司的業積，都是眾人有目共睹，一直都有傳出會有新合作對象加入，而Chiara Ferragni對此表示，她不會賣出手上任何的股份，因為工作已是她生活的一部分，也希望與它一同成長，讓人期待她與品牌接下來的發展。