香港小姐2023｜莊子璇奪冠破后冠魔！史上3位破咒港姐發展路向

香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》於昨晚（29日）完美落幕，現年21歲的莊子璇Hilary大熱奪冠！向來都有傳說指，每年試戴后冠的佳麗都與冠軍寶座無緣，而莊子璇在賽前被抽中試戴后冠，最終也成功奪冠而歸，成為史上第三位打破「后冠魔咒』的港姐冠軍，那麼頭2位破咒的港姐是誰？她們當選後的發展路向又是怎樣呢？



香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》於昨晚（29日）完美落幕，現年21歲的莊子璇Hilary大熱奪冠！（葉志明 攝）

香港小姐2023｜莊子璇大熱當選港姐冠軍 成史上第3人破后冠魔咒

現年21歲的莊子璇（Hilary）擁有168.5cm身高，憑著高挑身形及甜美笑容，自面試開始已經備受關注，更加是賽前大熱，早前已經勇奪《一見鍾意佳麗 - 第一名》、《越南越愛香港小姐》、《現場觀眾至Like佳麗》3大獎項！莊子璇現為一名大學生，在香港大學修讀食物及營養科學，在決賽中更以出眾的口才，展現出「美貌與智慧並重」，成功登上后冠寶座。

莊子璇在賽前狀態大勇，一直被視為三甲大熱，而在活動前一天的活動上被抽中試戴后冠，莊子璇當時揚言有信心破「后冠魔咒」，更指自己已做足資料蒐集，知道向海嵐與雷莊𠒇曾試戴后冠均順利奪冠，而有信心成為第3人，最終成功獲選成港姐冠軍，總算如願以償！

香港小姐2023｜莊子璇在賽前狀態大勇，一直被視為三甲大熱！（節目截圖）

香港小姐2023｜現年21歲的莊子璇（Hilary）擁有168.5cm身高，憑著高挑身形及甜美笑容，自面試開始已經備受關注，更加是賽前大熱！（節目截圖）

香港小姐2023｜回顧試戴后冠仍奪冠港姐發展路向 3人都有1個共通點

3位打破了「后冠魔咒」的港姐冠軍：向海嵐、雷莊𠒇及莊子璇，三人均擁有高挑的身材，她們的身高都有168cm或以上，向海嵐 1.68cm；雷莊𠒇 1.70cm；莊子璇 168.5cm，而向海嵐與雷莊𠒇在當選港姐後，代表香港參選國際中華小姐競選（前稱「國際華裔小姐競選」）都同樣獲得「季軍」成績。

向海嵐：1998年港姐冠軍

現年48歲的向海嵐於1998年，以芳齡24歲參選香港小姐競選奪冠而入行，當時除了冠軍之外，她更榮獲奪最上鏡小姐、環球美態大獎、動感都會大使，一共4個獎項，成為「四料冠軍」，她翌年代表香港參選國際華裔小姐，更為香港奪得首個華姐季軍！

向海嵐當年入行後隨即備受力捧，在劇集《楊貴妃》中飾演的「楊玉環」及《無頭東宮》中飾演的「楚楚／靳妃」更加深入民心！入行10年後，向海嵐於2008年決定離開TVB，亦曾在接受傳媒訪問中坦承自己性格內向，不適應娛樂圈，而且與這個圈子格格不入。

現年48歲的向海嵐於1998年，以芳齡24歲參選香港小姐競選奪冠而入行！（IG@anneheung）

向海嵐甚至曾經在接受《01女生》訪問時表示過，港姐的名銜成為了她的感情障礙：「身邊人以為港姐好多人追，唔敢approach，亦有些人衝着這名銜而來。」她的前度只愛熒幕前的她，約會如上班，坦言辛苦。

2018年，向海嵐回流返港，與珠寶店拍檔合作做生意，其後亦斥資投資代言的保健產品，發展自己的生意事業，轉型成商界女強人。

向海嵐當年入行後隨即備受力捧，在劇集《楊貴妃》中飾演的「楊玉環」及《無頭東宮》中飾演的「楚楚／靳妃」更加深入民心！（《無頭東宮》劇照）

雷莊𠒇：2017年港姐冠軍

現年29歲的雷莊𠒇於2017年以芳齡23歲參選港姐，當年同時榮獲「最上鏡小姐」殊榮，成為雙料冠軍，其後同樣代表香港參加國際中華小姐競選而勇奪季軍。不過，雷莊𠒇在當選港姐後，引來外界不斷的抨擊，被狠批她是「最醜港姐」。雖然負評不斷，但雷莊𠒇卻樂觀面對，坦言：「知道自己價值所在」，會尊重不同的意見。

現年29歲的雷莊𠒇於2017年以芳齡23歲參選港姐。（juliettelouie＠IG）

雷莊𠒇當年同時榮獲「最上鏡小姐」殊榮，成為雙料冠軍！（juliettelouie＠IG）

雷莊𠒇在卸任後，自覺香港的生活節奏不太適合自己，所以就決定返回加拿大發展，但依然會繼續追尋演員夢，以進軍荷李活為目標。在2022年，雷莊𠒇再次踏足選美舞台，代表香港參選「Miss Face of Humanity 2022」，宣揚愛、人道主義、世界和平等正面信息。