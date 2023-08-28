香港小姐2023｜莊子璇擁港大學歷、馮盈盈師妹　正面應對負面新聞

香港小姐2023冠軍誕生，由年僅21歲的莊子璇奪冠，成千禧年後首位港姐冠軍。莊子璇事前被視為大熱，獲得一見鍾意佳麗和現場觀眾至Like佳麗等獎項，雖然因此招來與一眾佳麗不和的傳聞，莊子璇在奪獎後，都大方回應負面新聞，更向傳媒表示，會請佳麗們打邊爐。除決賽當晚的得體談吐，莊子璇亦擁有高學歷，於香港大學修讀，為馮盈盈師妹，也曾是女團COLLAR成員許軼(Day)的同班同學。



莊子璇在香港小姐2023決賽中，憑有條不紊的口才，在評判和觀眾心中，留有不少加分印象。莊子璇被司儀問及，其佳麗編號歷屆多為亞軍人選，若這次也僅得第二名，會否因而感失望時，她都冷靜回答不會，並指今年為香港小姐51周年，有不少全新體驗，「我可以打破這個亞軍宿命。」她亦讚評判之一的鄺美雲當年同獲亞軍，「但現在仍是很多人的學習榜樣。」

香港小姐2023｜莊子璇獲封「港版IU」

其實莊子璇在首輪面試後，旋即獲網民和傳媒喜愛，因清純氣質外貌、甜美笑容而獲封「港版IU」。她拍攝越南旅遊外景時，更得到胡定欣點名盛讚甜美，「跟劉佩玥有點像，都很得體。」她其後更榮膺「越南越愛香港小姐」，足見受歡迎的程度。

香港小姐2023｜莊子璇學歷高、為馮盈盈師妹

莊子璇不僅擁甜美外貌，學業成績亦驚人，現修讀香港大學的食物及營養科學，為2016年港姐冠軍馮盈盈的師妹。莊子璇亦擁有外向的ENFP個性，從其社交媒體Instagram可見，她不時會到處遊歷，也會大膽嘗試夢幻的仙子和公主造型，打扮簡約性感，同時注入活力的Y2K元素，展現出年輕青春的氣質。

香港小姐2023｜莊子璇與Day@COLLAR是同班同學

在演藝圈中，莊子璇亦率先擁有人脈，有網民發現，其社交媒體的1.7萬追蹤者裡，竟出現本地當紅女團COLLAR成員Day的帳號。她其後解釋，兩人為中學同學，同讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，而且會常一起玩，關係甚佳。此外，兩人的校友還有鄧小巧和游嘉欣。

香港小姐2023｜莊子璇正面回應負面新聞

人紅自然是非多，莊子璇曾被傳媒爆為「雙面人」，據爆料者指出，當連奪「一見鍾意佳麗」及「越南越愛香港小姐」兩獎後，莊子璇始向幕後獻殷勤，與對待部分佳麗的態度有落差，引起對方不滿，因而發起杯葛。面對負面新聞，莊子璇奪冠後都沒避談，更在接受《01娛樂》訪問時，認為這或是件好事。