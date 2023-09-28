萬聖節2023｜海洋公園哈囉喂 6重點攻略率先看+門票獨家優惠連結

萬聖節2023｜海洋公園哈囉喂回歸了！喜愛刺激挑戰的你，今年海洋公園「哈囉喂全園祭2023」由9月15日至10月31日，以鬼校輪迴作主題，園內已換上學校、森林、片場等設施為背景，更設有令人心驚膽戰的6大主題鬼屋︰怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森、咒偶II。除了凶猛鬼屋、打卡熱點、遊戲攤位外，亦有輕量版活動體驗，讓你游走園區亦同樣感受樂趣。現時01空間更推出56折獨家門票優惠，大家千萬不要錯過入手優惠，《01女生》記者即帶大家率先看，一同跟緊這個攻略玩轉海洋公園哈囉喂！

（黃寶瑩 攝 ）



萬聖節氣氛日漸濃厚，海洋公園一改平日合家歡、熱鬧的景象，換上邪氣、魔幻的裝置，等待你回校重溫校園「溫馨」時光！

海洋公園哈囉喂攻略：1. 六大主題鬼屋 體驗驚慄冒險

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐⭐

想展開一場驚慄的冒險的話，由10月13日開始只需登上怨靈校巴即可直通往荒廢校園，開始你怪事連連的校園體驗。6大主題鬼屋對應著的就是各種校園怪談、傳說，包括有荒廢多年的猛鬼學校「怨靈鬼校」、感受校園凶靈的「怨靈異域」、怪奇宇宙的「異度空間」、正在進行恐怖實驗的「壹捌靈實驗室」、在「妖怪の森」展開探靈之旅以及荒廢已久的電影片場「咒偶 II」。

記者試玩過後，十分推薦官方驚嚇指數中驚嚇度爆表的3大鬼屋，故事感超強的「怨靈鬼校」及「怨靈異域」，在一眾「舊生」帶領下將「莫靈浠」的過往一一道來！另外，歌劇院風的「咒偶 II」亦令人大開眼界，音響與環境佈置配合十足，可謂細節滿分！

海洋公園哈囉喂攻略：2. 哈囉喂打卡位 定驚好去處

驚嚇指數：⭐

被嘩鬼們嚇得心驚肉跳，想要稍作休息的話，除了坐於一旁外，亦不要錯過園內多個哈囉喂打卡位：翻天覆地旁的「暗黑嘉年華」、海濱樂園的「怨靈校巴站」以及自然生態徑中的「搗蛋糖果派對」。

休息過後，未回好氣再次挑戰鬼屋的話，不妨到哈囉喂遊戲攤位大展身手，贏走節日限定萬聖節造型公仔獎品，又或者到「搗蛋糖果派對」邊玩邊打卡，與古靈精怪的搗蛋鬼大搞Trick or Treat開心派對！

海洋公園哈囉喂攻略：3. 哈囉喂大匯演 暗黑嘩鬼祭典、表演

驚嚇指數：⭐⭐

游走在猛鬼校園內，亦不能掉以輕心，因為隨時會碰上一班「舊生」好朋友、遊魂野鬼們表演好「嚇」之道，以火花四濺的滑步秘技、詭異舞姿與你打招呼！

園內更有首屆地獄選美大賽「奪命選美騷」，一眾「凶」靈女神、鬼界KOL大展「非人」魅力，大家可要落足眼力觀賞。不過留心精湛表演的同時，亦要避免被活捉到「魔間女王祭典」中做祭品！

海洋公園哈囉喂攻略：4. 哈囉喂輕量版活動體驗 膽小女生亦不怕！

想感受哈囉喂氣氛，又擔心到鬼屋會被嚇破膽？不用擔心！園內除了一眾嘩鬼外，海洋公園新吉祥物「威威與好友」當然亦換上萬聖節造型，大家想與威威共樂的話，可以前往「海洋公園明星大決鬥」及「威威與好友派對」，與他們近距離見面、互動，贏走精美禮品！

海洋公園新吉祥物「威威與好友」亦換上萬聖節造型（海洋公園）

海洋公園哈囉喂攻略：5. 哈囉喂主題美食 古靈精怪打卡必備

校園內又怎少得Canteen飯堂、食材呢？吃得飽足才能夠玩得盡興，園內提供期間限定的萬聖節食品，包括「怨靈鬼校遊學團」便當、冰極餐廳的「惡芒急救包」、海洋冰室的「秘方壹捌靈」、「餓鬼大食盤」等任君選擇。

除了飽足感滿滿的萬聖節正餐，亦有打卡必備的甜品：芒果慕絲餡的「骷髏先生」、賣相十足的「哈囉喂冬甩」等。

不單止精緻甜點，更有特別泡制的哈囉喂特飲：無酒精的「黑無常」「白無常」、顏色出眾的「迷幻骷髏」，讓大家感受由內到外的驚嚇體驗！

海洋公園哈囉喂攻略：6. 哈囉喂主題精品

玩得盡興而歸，當然不少得帶走哈囉喂精品，歸家亦可以繼續萬聖節氣氛！海洋公園推出一系列哈囉喂主題精品：雙生南瓜頭箍、南瓜發光泡泡槍、殭屍玩偶都有，不論是打卡或狂歡派對都可以！

海洋公園「哈囉喂全園祭2023」詳情：



日間體驗活動日期︰

2023年9月15日至10月31日：上午10:00至下午7:00 （公園休園日除外）

日連夜驚嚇體驗活動日期︰

2023年10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日 上午10:00至下午11:00

活動地點︰香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



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