元屯天打斑｜Mildred Beauty貼心跟進提升膚質　Pico-K超抵體驗

同夏日猛烈的陽光告別，立即迎來打斑美白的好時節，眾所周知Pico皮秒打斑快、狠、準，是最具人氣美容療程之一！住元屯天的朋友，終於不用出九龍或港島做打斑了，位於元朗的Mildred Beauty引入Pico-K超皮秒激光，擁極佳色斑分解力，比傳統激光更快速見效，Mildred Beauty貼心專業跟進療程，務求為客人在繁忙生活中保持滿滿正能量與自信，提升肌膚質素，安心享受生活美容，有興趣的朋友不妨網上預約體驗優惠啦！



Pico-K 3大優點 極速粉碎色斑、嫩膚、無懼反黑

透白無瑕的肌膚是不少女生都想擁有，要在百忙中抽空到美容院進行打斑療程，實在非常奢侈。Mildred Beauty深知女生追求更快捷高效的打斑效果，引入具現時全球最高色斑分解力的Pico-K，最高瞬間能量可達2.0GW，以最快300ps的極短脈衝，針對亞洲人難以處理的頑固色斑，較傳統納秒激光快超過16倍，爆破力提升8倍，能瞬間粉碎不同色斑、色素，粉塵被巨噬細胞吞噬，更快見效，治療次數亦相對減少。

Pico-K採用雙頻變焦蜂巢嫩膚技術，使用532nm激光，能安全去除大範圍色斑，連敏感肌都可接受療程；使用1,064nm激光，則令肌膚重啟修復機制，誘發膠原蛋白再生，一次過做到嫩膚、撫平幼紋、收細毛孔、改善凹凸疤痕等效果。

相對傳統納秒激光以「光熱分解」色斑，Pico-K利用「光震波效應」擊碎色斑，不用擔心激光熱力造成傷害，同時減少過敏、反黑、反白等副作用。獲更佳治療效果之餘，更無後顧之憂，輕鬆擁有完美膚質。

全天侯貼心跟進 鼓勵持續保養

Mildred Beauty陪伴客人見證皮膚狀態提升變美的每個階段，以專業的美容儀器及知識協助綻放最美一面。每次進行Pico-K皮秒淡斑美白療程前，治療師都會以專業皮膚分析儀，細心為客人分析皮膚狀況，更有效針對皮膚問題重點改善；亦會拍照記錄，讓客人了解有所改善的地方，再作出相應的療程建議。除了到美容院進行療程，Mildred Beauty更希望客人從日常生活持續保養，以家用護膚產品作修護、修補肌膚的問題，治療師會定時提醒及跟進客人皮膚狀態，了解客人日常生活習慣，全天侯的貼心服務，再配合美容療程，效果事半功倍！為鼓勵客人定時護理皮膚，客人可按皮膚狀態需要，單次預約下一次療程並享折扣優惠，不用浪費額外金錢和時間，無壓力負擔享受每次療程，輕鬆愉快擁有完美無瑕的肌膚！

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