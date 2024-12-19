聖誕禮物推薦2024｜70+實用交換禮物之選：$84起情侶／朋友適用

【聖誕禮物2024｜實用交換禮物推薦｜持續更新】聖誕節作為一年中最讓人期待的節日，許多人都早早開始計劃一連串的聖誕派對及聚會，其中為家人、另一半、朋友等準備一份精緻的聖誕禮物，更是一個幸福滿溢的過程！《01女生》就為大家準備了2024年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！



聖誕禮物推薦2024｜1. Salad 手袋銀包禮盒套裝 HK$982起

為摯愛或友人送上精緻優雅的手袋或銀包，定必讓人愛不釋手！Salad今年特別推出了多款網店限定禮盒套裝，不僅顏色豐富、配件設計多樣，每個禮盒更蘊藏豐富驚喜，無疑是聖誕禮物最佳選擇之一。Salad手袋及銀包設計典雅又型格，並採用柔軟的真皮皮革、觸感細膩，為日常穿塔和節日約會，提升整體造型精緻度，品牌除了為深受歡迎的經典Roundy系列推出限定盒外，更推出多款不同禮盒套裝，為您的摯愛帶來更多獨特的時尚選擇。

立即購買：Salad 官網｜12月限定 - 新會員享額外9 折 + 再送化妝袋

聖誕禮物推薦2024｜2. 殿堂級奢華美肌 J. Bruhin Muller鉑金經典美容凍齡套組 HK$2,980

秋冬時份當然不少得長效保濕，令皮膚可以保持水油平衡，打造穩定美肌。如果想享受高效護理，不妨入手殿堂級貴族美容精品J. Bruhin Muller ，居家享受有如瑞士五星級酒店的美肌體驗。

除了深受歡迎的經典系列，品牌更推出期間限定的黃金「精油+精華安瓶」組合，外盒以經典華麗設計，組合中包括能夠激活膠原蛋白生長、抗氧化的「御門玫瑰極緻美容精華油」以及含有高濃度六胜肽Acetyl Hexapeptide再生安瓶的「AH-8凍齡寶盒」。一盒輕鬆肌齡逆轉，淡化細紋、收緊提拉、增加肌膚回彈力，能夠瞬間深入肌底並一次過解決多個皮膚問題，令皮膚回復年輕、光亮，打造細緻完美肌膚！

聖誕禮物推薦2024｜3. EstheClinic Intense Glow亮澤瑩肌方案

帶上閨蜜一起變美，定必是最佳聖誕禮物之一！享譽法國的EstheClinic美容診所，所推出的Intense Glow亮澤瑩肌方案讓女生們重拾亮澤美肌，時刻更自信地展現容顏！療程揉合了法國母公司的IPL彩光和LED光學兩大技術優勢，可針對多種肌膚問題治療﹐以及制定因紫外線受損肌膚的急救方案，以恢復皮膚原生光澤。此外隨著療程可讓膠原蛋白增生，提升皮膚自我修復機能撫平紋理並提亮皮膚，只需1次療程，即可擁有光滑亮澤的肌膚。

EstheClinic 更多詳情：

官網：https://estheclinic.com.hk/zh-hk/

地址：

中環門市：香港中環擺花街8號16樓全層

西營盤門市：香港西營盤西邊街38號明德山地下F舖

尖沙咀門市：香港尖沙咀海防道35-37號海利行9樓全層

聖誕禮物推薦2024｜4. DERMA LAB HA水光精華及維B面膜套裝（價值HK$690）/SOS安敏精華及維他命B12套裝（價值HK$720）低至42折

又到聖誕，係時候買定聖誕禮物！秋冬護膚最重要就係做好保濕同舒敏，咁先可以靚靚出席年末各大party！新加坡醫學護膚品牌DERMA LAB今年推出了兩款限量聖誕套裝（萬寧獨賣），低至56折，買2件再享75折，真係超級優惠！全系列由皮膚專科醫生研發，純素配方，不含6大致敏成分，非常合適乾敏肌女生，連濕疹肌/孕婦及醫美後都可安心使用。

入門推薦 「HA水光精華及維B面膜套裝」 ，包括面膜界天花板生物纖維面膜及最細5KDA透明質酸精華，保濕度大增142%及增生自身透明質酸43%，保濕效果媲美水光療程！

聖誕禮物推薦2024｜DERMA LAB HA水光精華及維B面膜套裝（品牌提供）

DERMA LAB HA水光精華及維B面膜套裝 平均價HK$288.8/件*（價值HK$690）

-超效雙B保濕生物纖維面膜 25毫升 x 5片

-5KDA超導玻尿酸水光精華 30毫升

皇牌日常舒敏必入手美妝界諾貝爾獎舒敏配方「SOS安敏精華及維他命B12套裝」，包括SOS極效安敏舒護精華及原生粉嫩維他命B12精華，40秒舒敏止癢及2X強化肌膚屏障，強韌肌膚細胞，塑造偽素顏般的白裡透紅健康肌膚!

聖誕禮物推薦2024｜DERMA LAB SOS安敏精華及維他命B12套裝（品牌提供）

DERMA LAB SOS安敏精華及維他命B12套裝 平均價HK$299.3/件* （價值HK$720）

-原生粉嫩維他命B12精華 15毫升x2件

-極效安敏舒護精華 30毫升

指定萬寧門市地址：https://bit.ly/4hLUVY4

聖誕禮物推薦2024｜5. Panasonic nanoe®護髮風筒EH-NA0J HK$2,580

對於長髮的女生來說，為她送一部可快速乾髮和修護頭髮的風筒，無疑是貼心禮物之一！Panasonic nanoe®護髮風筒EH-NA0J 採用創新的nanoe® MOISTURE+技術，可提升秀髮含水量1.9倍*，全面滋潤及修護頭髮。此外，這款護髮風筒產生的礦物離子，可收緊頭髮毛鱗片，抑制染髮褪色、抵禦紫外線及摩擦損傷的強韌秀髮，達至吹髮同時護髮。

風筒更備有6種護理模式選擇以及內置雙溫度感測器，能精準檢測風溫和環境溫度，並根據環境和使用情況自動調控風溫，抑制過熱。而且風筒顔色中性型格，不論是送給家人還是好友都很合適。

*與Panasonic EH-NA9E 比較

聖誕禮物推薦2024｜6. By Ginny 有機精油｜泡澡驅寒精油-Bubble Up／助眠安寢精油-Dreamy Island／靜思冥想精油-Woodland Sunset HK$258

忙碌了一整年，是時候要好好照顧自己、家人或閨密的身心靈！香港本地品牌By Ginny推出了多款複方精油，針對著不同的都市人困擾，可因應自己或送禮對象的需要挑選，是一份很窩心的禮物。而且精油除了可加進香薰機，使空間充滿療癒香氣外，還有不同的高階用法，像是泡澡、溫暖足浴、書房或工作空間的擴香、瑜伽練習的噴霧等等，為普通的日常生活增添暖意。

其中泡澡驅寒精油有著減壓放鬆、去水腫、消除肌肉疲勞等功效；助眠安寢精油則可改善失眠及提升睡眠質素；靜思冥想精油就可幫助冥想、鎮靜和梳理紊亂思緒，每款都能讓身心同步療癒。

立即購買：By Ginny官網

聖誕禮物推薦2024｜7. Bath & Body Works Champagne Toast HK$478

Bath & Body Works今年推出多了多款的聖誕禮物套裝，為這個節日帶來溫馨的香氣和歡樂。其中「Champagne Toast」禮物套裝，包括潤膚露、沐浴露、香氛噴霧及護手霜，都是帶有香甜閃亮的氣泡酒、莓果及多汁甜橙的香氣，並盛載於粉色調的禮物袋中，是一份甜美動人的聖誕禮物！

聖誕禮物推薦2024｜Bath & Body Works Champagne Toast HK$478（客戶提供）

聖誕禮物推薦2024｜8. Bath & Body Works Holiday Traditions Mini Gift Box Set HK$180

假如想讓空氣中瀰漫著聖誕氣圍，就不能錯過Bath & Body Works的Holiday Traditions Mini Gift Box Set！套裝包括了1款雲呢拿豆香味、1款冬日蘋果糖及1款聖誕薄荷糖的旅行裝香氛噴霧，小小一枝就能家居增添冬日氣氛，不論送給好友還是買給自己都很適合。

聖誕禮物推薦2024｜Bath & Body Works Holiday Traditions Mini Gift Box Set HK$180（客戶提供）

聖誕禮物推薦2024｜9. Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar HK$438

Bath & Body Works的Warm Vanilla Sugar禮物套裝，光看包裝就暖意十足！當中禮物的香氣更是猶如穿著最舒適的羊絨衫享用著讓人難以抗拒的軟滑雲呢拿雪糕，甜蜜溫馨。套裝包括貨裝沐浴露、潤膚露以及香氛噴霧，並都會裝在畫架式禮盒中，再搭配上絲帶，是一份充滿溫度的禮物。

聖誕禮物推薦2024｜Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar HK$438（客戶提供）

聖誕禮物推薦2024｜10. Bath & Body Works Dark Kiss HK$468

可為身邊型格又充滿魅力的朋友，送上Bath & Body Works的Dark Kiss禮物套裝！採用神秘紫色的禮盒，盛載著帶有甜蜜誘人香氣的身體護理產品，包括貨裝沐浴露、潤膚露和香氛噴霧，是一份讓人難以抗拒的禮物。

聖誕禮物推薦2024｜Bath & Body Works Dark Kiss HK$468（客戶提供）

聖誕禮物推薦2024｜11. Bath & Body Works Winter Candy Apple HK$180

如果正在尋找派對交換禮物，或者想為友人送上一份放鬆身心的禮物，Bath & Body Works的Winter Candy Apple 迷你泡泡浴球套裝，是一個不錯的選擇。迷你泡泡浴球的香調是蘋果、爽脆香梨和糖漬香橙，非常甜蜜。浴球可強效起泡，其綿滑泡泡呵護肌膚，讓肌膚更柔軟細嫩。

聖誕禮物推薦2024｜Bath & Body Works Winter Candy Apple HK$180（客戶提供）

聖誕禮物推薦2024｜Bath & Body Works聖誕限定優惠：

官網優惠日期：2024年12月5日至2024年12月8日（官網）

門市優惠日期：2024年12月6日至2024年12月8日（門市）



優惠1. 三芯蠟燭推出優惠價HK$98(原價HK$268-$288)

優惠2. 所有身體護理產品買二送二。



聖誕禮物推薦2024｜12. Clé de Peau Beauté The Foundation 臻緻精華修護粉底SPF25 PA++ 30g HK$2,300

Clé de Peau Beauté 今年的節日限定City of Dreamlight光幻夢城限量系列，不論是聖誕倒數日曆還是美妝單品，設計都奢華夢幻，讓人愛不釋手！其中品牌人氣產品臻緻精華修護粉底，質感豐潤細緻，自然透薄無粉感，蘊含臻緻再生高效面霜的珍貴護膚成分，顯著提升肌膚彈性，締造超乎想像的完美亮澤粧感。

聖誕禮物推薦2024｜Clé de Peau Beauté The Foundation 臻緻精華修護粉底SPF25 PA++ 30g HK$2,300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜13. SK-II 皇牌護膚套裝 HK$1,700

為迎接聖誕年末時刻，保持肌膚晶透光采，為自己或閨密送上SK-II 皇牌護膚套裝，是很貼心的選擇！這款皇牌護膚套裝，包括了1份護膚精華（神仙水）230mL、5份護膚精華30mL、嫩膚清瑩露30mL以及麂皮小金球化妝包，非常豐富！

聖誕禮物推薦2024｜SK-II 皇牌護膚套裝 HK$1,700（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜14. Maison Francis Kurkdjian 香氛蠟燭 限量版 三件裝禮盒 HK$1,110

Maison Francis Kurkdjian的香氛蠟燭，都讓人很期待！今年除了傳統的Mon beau Sapin「聖誕冷杉」外，還推出兩款全新的香氣，分別是Baies des forêts「森林醬果」及Baies des lunes「圓月醬果」。「森林醬果」香氛蠟燭混合了溫暖的香料和略帶果香的木香，讓人聯想到滿佈冬青樹枝和鮮紅漿果的巴黎街道；「圓月醬果」香氛蠟燭注入了麝香和奶油木香，展現了槲寄生這種具有象徵意義的聖誕植物，傳説在槲寄生樹下親吻會帶來好運，使香氣多了浪漫氣息。

聖誕禮物推薦2024｜Maison Francis Kurkdjian 香氛蠟燭 限量版 三件裝禮盒 HK$1,110（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜15. Dior Clair D Lune 手鏈套裝 HK$5,700

Dior 所推出的Clair D Lune手鏈套裝，設計細膩而典雅，無疑是聖誕禮物最佳選擇之一。套裝包括了2條金色飾面金屬手鏈，均點綴了Dior 經典符號及閃亮水晶，其中一條有著較大的品牌標誌配上兩個星星；另一條則有著飾滿閃亮水晶的星星、Dior和三葉草細節，無論是分開還是疊配都很適合。

聖誕禮物推薦2024｜Dior Clair D Lune 手鏈套裝 HK$5,700（圖片來源：Dior官網）

聖誕禮物推薦2024｜16. Tiffany & Co. Tiffany T Smile 耳環 （售價需向品牌查詢）

Tiffany & Co.的Tiffany T寓意愛的無限可能，靈感源自於 1975 年的典藏手鏈，向品牌經典圖案和紐約精神致敬。這款Smile 耳環設計小巧精緻，配戴時優雅迷人且充滿玩味，耳環採用了18K 玫瑰金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，時刻散發耀眼光芒。

聖誕禮物推薦2024｜Tiffany & Co. Tiffany T Smile 耳環 （售價需向品牌查詢）（圖片來源：Tiffany & Co.官網）

聖誕禮物推薦2024｜17. SABON 翠綠玫瑰三步曲套裝 HK$420

SABON 為今年聖誕節推出了多個禮物套裝、皇牌單品以及限量版倒數日曆，讓大家一同感愛節目喜悅。其中的翠綠玫瑰三步曲套裝，集合了品牌最暢銷的翠綠玫瑰沐浴油、身體磨砂及身體潤膚乳液為節慶日子，注入陣陣清新的翠綠玫瑰氛圍，讓收到禮物的女生感受當下愉悅，體驗大自然療癒的奇蹟。

聖誕禮物推薦2024｜SABON 翠綠玫瑰三步曲套裝 HK$420（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜18. fresh 皇牌面膜三重奏 HK$685

fresh今年的聖誕禮品套裝系列以聯合創辦人Lev和Alina 的旅程為設計靈感，融合花漾成份喚醒自然美態。其中皇牌面膜三重奏集合了旅行裝睡蓮青春活膚速效面膜、玫瑰保濕面膜和紅茶晚間緊緻面膜，可溫和去除角質，為肌膚帶來保濕舒緩，以及鎮靜緊緻肌膚。

聖誕禮物推薦2024｜fresh 皇牌面膜三重奏 HK$685（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜19. NARS Explicit 赤吻緞光唇膏 HK$330

NARS今年帶來了金光璀璨的全新‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列，當中不少產品融入了金色元素，閃爍奢華。其中節日限量版的Explicit 赤吻緞光唇膏，將Rendez-Vous 805和Unauthorized 863色調，換上了金色包裝，更耀眼夢幻。唇膏是高質感緞光面質地，有著持久舒適的濃郁色調，順滑防暈染配方，帶來立體飽滿的豐唇效果。

聖誕禮物推薦2024｜NARS Explicit 赤吻緞光唇膏 HK$330（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜20. PAUL & JOE 限量彩妝2024聖誕系列 II HK$480

為愛貓人士送上PAUL & JOE的聖誕系列限量彩妝，最合適不過！品牌的聖誕套裝以Christmas Surprise Cone為設計，內裡分別藏有多款皇牌產品，讓人無法抗拒！其中限量彩妝套裝 II，一套就有限定版紫紅色睫毛液、限定版貓咪單色眼影及水亮唇膏等，展現與平日不同的妝容歡渡節日。

聖誕禮物推薦2024｜PAUL & JOE 限量彩妝2024聖誕系列 II HK$480（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜21. ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey 淡香氛禮盒套裝 HK$1,410

ISSEY MIYAKE Parfums 與與設計師 Philippe Apeloig 合作推出獨特節日禮品套裝，讓大家一同在充滿圖案和形狀與五花山色的松樹林中一起慶祝節日。其中L’Eau d’Issey 淡香氛禮盒套裝，內裡是融合著百合、蓮花香氣的L’Eau d’Issey，以及香氛便攜裝10ml和身體潤膚乳 50ml，隨時散發著細膩馥郁的香氣。

聖誕禮物推薦2024｜ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey 淡香氛禮盒套裝 HK$1,410（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜22. Caudalie 節日天然水潤美肌套裝 HK$320

Caudalie於今個聖誕繼續用實際行動提倡 #GiftThatGivesBack的環保意識，聖誕套裝禮盒都是採用100%可被回收循環再造的零塑料禮盒及護膚品包裝，配上亮麗色彩的設計，讓大家與友人一同歡渡綠色環保聖誕。其中節日天然水潤美肌套裝，是集合了品牌受歡迎的產品，包括葡萄籽急救保濕精華、葡萄籽保濕修復面膜及玫瑰清新沐浴露，可為肌膚全日無間斷地補水鎖水、舒緩敏感和穩定膚況，是乾燥敏弱肌的最愛。

聖誕禮物推薦2024｜Caudalie 節日天然水潤美肌套裝 HK$320（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜23. Cetaphil 舒特膚 《Tom And Jerry》無「乾」擾至好Sleep潤膚限量套裝 HK$160

Cetaphil與《Tom And Jerry》攜手推出無「乾」擾至好 Sleep 潤膚限量套裝，分別推出了4款極具收藏價值的立體造型公仔連挖勺，大家可分別推出 4 款極具收藏價值的《Tom And Jerry》立體造型公仔連挖勺，使日常的護膚更有趣。

聖誕禮物推薦2024｜Cetaphil 舒特膚 《Tom And Jerry》無「乾」擾至好Sleep潤膚限量套裝 HK$160（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜24. Diptyque Sapin（冷杉）香氛蠟燭 HK$670

Diptyque與英國藝術家Lucy Sparrow携手推出的節日系列，以戟絨布作首選的裝飾原料，讓人瞬間聯想到兒時回憶與聖誕的魔力。其中Sapin(冷杉)香調的香氛蠟燭，換上了由戟絨布製成的標誌橢圓商標，粘貼於彩色漆面玻璃燭杯上。而且這款香氛蠟燭是採用深綠色燭杯，當點燃時更是充滿節日暖氣。

聖誕禮物推薦2024｜Diptyque Sapin（冷杉）香氛蠟燭 HK$670（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜25. INNISFREE 彈力緊緻輕盈面霜50ml套装＄320

INNISFREE今年以「Joyful Holiday on The Isle」為主題，將濃厚的島嶼氣息與節日的歡樂氛圍無縫結合，推出了多款護膚套装。其中彈力緊緻輕盈面霜50ml套装，面霜注入600億海藻膠原，可使肌彈力提升，再叠加維C極光精華，擊退黑色素、均勻膚色，回復透亮緊緻肌膚，隨時散發元氣少女感。

聖誕禮物推薦2024｜INNISFREE 彈力緊緻輕盈面霜50ml套装＄320（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜26. lululemon Quilted Grid 拉絨款迷你手提包 HK$1,180

lululemon 除了運動服飾、裝備及休閒款式很值得入手外，還有不少產品同樣讓人愛不釋手。像是Quilted Grid 拉絨款迷你手提包，採用絨毛外層設計，觸感柔軟舒適。手袋既可手挽攜帶，亦可配合可拆式肩帶斜背使用，容量實用，可收納日常所需用品，外側口袋設拉鍊讓貴重物品安全擺放，無論是送給閨蜜還是自用都很不錯。

聖誕禮物推薦2024｜lululemon Quilted Grid 拉絨款迷你手提包 HK$1,180（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜27. Laura Mercier Divinely Flawless 柔焦保濕蜜粉套裝 HK$420

Laura Mercier 深受好評的皇牌蜜粉換上閃爍鑽粉色限定包裝，其中柔焦保濕蜜粉套裝傾傾注高保濕透明質酸，控油同時高效保濕，一拍即隱沒毛孔及瑕疵，締造16小時零乾紋、零浮粉的輕透柔焦妝效，為佳節派對及約會完美鎖妝﹐時刻保持完美妝容。

聖誕禮物推薦2024｜Laura Mercier Divinely Flawless 柔焦保濕蜜粉套裝 HK$420（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜28. KIEHL’S 皇牌保濕舒緩套裝 HK$995

今個節日，Kiehl’s與美國著名藝術工作室 Public/Official 合作，為品牌3款最受喜愛的產品，推出充滿玩味感的節日版包裝，讓大家將節日的歡樂更能傳遞出去。其中皇牌保濕舒緩套裝，包括了節日限量版特效保濕乳霜125ml、節日限量版金盞花植物精華爽膚水250ml、金盞花深層潔面泡沫30ml、金盞花植物精華爽膚水40ml、醫學維C淡斑精華4ml以及亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜14ml，非常豐富。

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聖誕禮物推薦2024｜29. Byredo 節日系列：The Gilded Memories 五色眼影盤

Byredo節日系列2024 以團聚為主題，透過格紋編織展述傳承、家庭與回家的舒適感，記錄共享天倫的節日氣氛，特別與品牌創意形象及彩妝合作夥伴 Lucia Pica，推出 2024節日彩妝系列，The Grilded Memories 鎏金歲月彩妝系列完美詮釋了節日中的普世歡騰，其中五色眼影盤的色調完美適配節日派對，從深邃而富有靈魂的深綠色延伸到閃耀亮金和奢華的啡褐色，是一份讓人著迷的禮物。

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聖誕禮物推薦2024｜30. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 2024聖誕系列 經典法式禮盒 HK$480

聖誕朱古力一直以來都備受喜愛，今年agnès b.CAFÉ的禮盒更特別以經典橫間設計配搭繽紛色彩，充滿歡樂的節日氣氛！其中經典法式禮盒讓大家體驗多款美味朱古力，包括：夾心朱古力、軟心朱古力、朱古力杏仁脆珠和朱古力榛子脆珠，為味蕾帶來無窮滋味。不論用作派對的小禮物，還是為摯愛送上一份甜蜜驚喜，都很適合。

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聖誕禮物推薦2024｜31. La Famille 限定聖誕禮盒 HK$498

於聖誕聚會中與家人好友一起享用充滿節日氣氛的糖果曲奇，是非常溫馨的一刻！La Famille所推出的限定聖誕禮盒，有著精緻的聖誕小屋外型，打開滿藏驚喜！禮盒內包含着5款甜品，分別是意式脆餅、士多啤梨朱古力脆脆、堅果朱古力粒、聖誕造型牛奶朱古力及聖誕造型黑朱古力。

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聖誕禮物推薦2024｜32. LUCULLUS龍島 魔法宮殿雜錦禮盒（14件裝）HK$168

今年聖誕，LUCULLUS龍島特地以「Nutcracker Fantasy」為主題，推出13款精美的聖誕禮盒，款款均配搭不同特色和口味的手工朱古力、曲奇、千層酥等匠心甜點，精緻又甜蜜。其中魔法宮殿雜錦禮盒，集合各款深受歡迎的產品，包括：馬卡龍曲奇、爆炸糖朱古力、軟心朱古力和千層酥，適合喜歡與好友一同分享不同口味。

聖誕禮物推薦2024｜33. ANTEPRIMA WIREBAG TWIST WIREBAG HK$3,295

ANTEPRIMA人氣的 TWIST BAG，備有多款閃亮活力的多彩色調﹐可為派對節日造型添上亮眼的點綴。TWIST BAG的設計靈感來自幾何拼接，由技術精湛的織匠以精緻的WIRE人手織成立體扭扭外型，簡潔俐落的設計無論配襯西裝外套、毛衣、裙裝等都極為百搭，讓派對或日常造型添上時尚率性的味道。

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聖誕禮物推薦2024｜34. MARIMEKKO Holiday Special Gift Box HK$980

Marimekko今年特別推出節日限定禮盒套裝，外包裝以紅色UNIKKO印花為主題，內有一對品牌標誌性印花的馬克杯和碟子套裝，隨盒限量附送印有標誌性UNIKKO印花的玻璃飲管套裝，無論自用或送禮，讓人特別感受到節日祝福和愉悅興奮的心情！

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聖誕禮物推薦2024｜35. 星巴克 聖誕節倒數月曆「Brewtiful Christmas」HK$568

星巴克今年推出了聖誕節倒數月曆「Brewtiful Christmas」，讓大家與家人和朋友一起分享喜悅的節日。倒數月曆蘊藏著不同的驚喜和專屬小禮物，包括星巴克經典咖啡、迷您鑰匙扣、精美的飲品券和可愛的裝飾杯，每天拆開一個新格子，享受咖啡帶來的喜悅。

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聖誕禮物推薦2024｜36. Laifen SE 2 負離子高速風筒 HK$949

為喜歡做造型的女生，送上一部實用的風筒是很貼心的選一！Laifen所推出的SE 2負離子高速風筒，擁有微粒觸感漆面機身，並提供多種專屬顏色選擇，別具質感。產品搭載了自研自產的超高速無刷馬達，乾髮效率大大提升，此外更可滿足不同髮質人士的需求，提供2段風速和6種風溫，總共達到10種組合模式。風筒更配備了先進的負離子產生器，能持續釋放高達2億的高濃度負離子，有效撫平髮絲的毛躁，讓每根髮絲都能感受到柔滑與光澤。

聖誕禮物推薦2024｜Laifen SE 2 負離子高速風筒 HK$949（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜37. ETM REMEDIES 100%全天然大豆蠟及精油香薰蠟燭 ONE.TWO.THREE禮盒 HK$390

於聖誕節為摯愛或友人送上身心舒緩的禮物，是一個窩心又充滿暖氣的選擇。ETM REMEDIES所推出的100%全天然大豆蠟及精油香薰蠟燭「ONE.TWO.THREE」禮盒﹐由芳香治療師親自調配，集合多款舒緩身心、提升情緒的香薰，禮盒包含七款迷人香氣，客人可自選三款喜愛的香氛，或由芳香治療師隨機挑選，是一款客製化的禮物。每支蠟燭均搭配相應的乾花或乾果，提升整體感官體驗。

聖誕禮物推薦2024｜ETM REMEDIES 100%全天然大豆蠟及精油香薰蠟燭 ONE.TWO.THREE禮盒 HK$390（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜38. The Body Shop 沐浴露和身體滋潤套裝 HK$189

今個聖誕The Body Shop推出全新「簡•好禮物」系列，鼓勵消費者以「有意識消費」和「低碳生活」的方式慶祝節日，大家可以自選產品，再放進可個人化的聖誕限定禮物袋，為朋友送上最貼心的禮物！其中沐浴露和身體滋潤套裝，就可自選沐浴乳或沐浴露（辣木或荔枝或清新柚子）的香味，以及自選身體潤膚露（辣木或乳木果）或身體補濕乳酪（清新柚子），是冬日最窩心的禮物。

聖誕禮物推薦2024｜The Body Shop 沐浴露和身體滋潤套裝 HK$189 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜39. Leonor Greyl 聖誕限定「滋養保濕修護套裝」 HK$390

頭髮護理品牌Leonor Greyl 所推出的聖誕限定「滋養保濕修護套裝」，包括了品牌3大人氣產品：皇牌精華護髮油、水漾順滑洗髮露以及蘭馨精華焗油，都是能為秀髮帶來深層保濕修護，提供髮絲所需的水分和營養，讓髮質變得柔軟光滑，重拾動人活力。

聖誕禮物推薦2024｜Leonor Greyl 聖誕限定「滋養保濕修護套裝」 HK$390（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜40. Serge Lutens Nécessaire de beauté 彩妝系列經典套裝 HK$1,944

法國香水品牌Serge Lutens所推出的Nécessaire de beauté 彩妝系列經典套裝，不僅有品牌人氣的香水，還包括了別具質感的彩妝品：皇牌產品Spectral foundation、睫毛液以及動人的Fard à lèvres魅影輕紗柔滑唇膏，很值得選購！

聖誕禮物推薦2024｜Serge Lutens Nécessaire de beauté 彩妝系列經典套裝 HK$1,944（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜41. Tea WG「第十二夜」聖誕日曆 HK$788

為嗜茶的朋友送上Tea WG今年特別推出的「第十二夜」聖誕日曆，定必是最佳禮物！這份茶香四溢的聖誕日曆，有著精緻的節日插畫和細膩的工藝，每打開一個小門，就有著不同的珍藏聖誕茗茶。「第十二夜」聖誕日曆共12款茗茶，由馥郁柔滑的甜香到充滿冬日氣息的辛香料，一同沉浸在節日的喜悅中！

聖誕禮物推薦2024｜Tea WG「第十二夜」聖誕日曆 HK$788（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜42. BIOEFFECT EGF益肌煥顏雙護禮盒 HK$1,650

BIOEFFECT為女生們帶來高效護膚精華禮盒，讓肌膚煥發光彩。其中EGF益肌煥顏雙護禮盒，包括EGF益肌煥顏面部修護精華露15ml和EGF益肌嫩膚手部精華露40ml，兩款高效精華可為手部及面部帶來極致修護，展現健康光澤，讓肌膚煥發活力與光彩。

聖誕禮物推薦2024｜BIOEFFECT EGF益肌煥顏雙護禮盒 HK$1,650（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜43. Astalife 骨膠原美肌飲 聖誕網店限定套裝 30盒套裝 HK$6,800

Astalife 骨膠原美肌飲一直是日本女生美容護膚的秘密武器，提供最「純」、最「細」、最「多」的骨膠原，小小一瓶方便攜帶，能為肌膚提供快速省時的內服美肌法，每晚睡前只需飲用一支，即可為肌膚重拾彈性、緊緻、光澤。美肌飲採用的骨膠原來自深海魚類，通過高端納米技術將分子縮小，更容易被人體吸收，可更深入地滲透肌膚，逐層改善肌膚衰老、骨膠原流失問題。

聖誕禮物推薦2024｜Astalife 骨膠原美肌飲 聖誕網店限定套裝 30盒套裝 HK$6,800（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜44. LG Pra.L Skin Booster HK$2,990

LG電子家居美容護理Pra.L系列全新推出LG Pra.L Skin Booster﹐採用電穿孔技術仿傚微針導入原理，能有效促進護膚品成分滲透至肌膚深層，比起手塗方式更能提升吸收效率。結合三大韓國科技：雙頭電脈滲技術（EP；Electroporation），超聲波（SP；Sonophoresis）技術及LED紅光，創新地將能量交叉應用，實現卓越的護膚效果。其中，雙頭電脈滲技術（EP）模擬微針效果，實現無創注養，促進肌膚細胞修復及再生，讓肌膚更緊緻光滑；而超聲波（SP）每秒35.5萬次震動則通過推動深層注養，顯著提高吸收率，幫助肌膚恢復水潤飽滿。

聖誕禮物推薦2024｜LG Pra.L Skin Booster HK$2,990（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜45. Bobbi Brown PAC-MAN跳脫玩味八色眼影盤

想找帶點童趣的聖誕禮物，Bobbi Brown聯乘80年代經典街機遊戲《食鬼》（PAC-MAN）所推出全新Bobbi Brown x PAC-MAN顛覆美妝界限系列就很適合！其中PAC-MAN跳脫玩味八色眼影盤，備有8款有趣又易於搭配的色調，包含柔滑霧面、亮目閃片及璀璨金屬質地，隨心所欲創造各種日夜派對妝容。包裝靈感更是來自於街機遊戲PAC-MAN的經典互動迷宮，眼影盒蘊藏移動遊走的遊戲設計，充滿玩味！

聖誕禮物推薦2024｜Bobbi Brown PAC-MAN跳脫玩味八色眼影盤 （Bobbi Brown）

聖誕禮物推薦2024｜46. Purdori 聖誕限量美肌套裝 HK$1,490

以天然植萃成分聞名的Purdori，特別推出了聖誕限量美肌套裝，包含品牌三大皇牌產品：亮白精華玫瑰爽膚水、強效抗衰老亮白精華液和滋養抗皺眼霜，為肌膚提供全方位呵護，煥發由內而外的健康光澤。品牌致力於採用天然成分，當中就採用了專利RO-ICE+TM，蘊含玫瑰水、蘆薈及天然冰花植物精華等，以溫和而有效的方式改善肌膚問題，讓肌膚感受自然之美。

聖誕禮物推薦2024｜Purdori 聖誕限量美肌套裝 HK$1,490（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜47. Baking Maniac 終極聖誕禮盒 HK$580

Baking Maniac 是由熱愛甜品的母子檔Renuka Gidwani及Ankrish經營的蛋糕品牌，今個聖誕特別推出多款聖誕假日系列甜品，其中終極聖誕禮盒設計優雅，內含五款品牌最受歡迎的滋味甜點，包括朱古力薄荷脆糖捲餅、黑朱古力薄荷曲奇、迷你薑餅人曲奇、白朱古力薄荷脆糖捲餅和朱古力糖漬橙皮。同時亦可在禮盒上定製文字或logos，是很貼心又充滿節日氣氛的聖誕禮物。

聖誕禮物推薦2024｜Baking Maniac 終極聖誕禮盒 HK$580（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜48. The Ordinary 修護補水套裝 HK$84

The Ordinary特別推出了5款全新禮品套裝，讓大定在這一年中最忙碌的時刻，輕易就摯愛的肌膚問題選購合適的產品。其中修護補水套裝，包括AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution 15ml和Hyaluronic Acid 2% + B5 15ml，是提供高效去角質與長效補水的兩種互補配方組合，有效煥發亮澤柔滑肌膚。

聖誕禮物推薦2024｜The Ordinary 修護補水套裝 HK$84（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜49. Tory Burch Sublime 淡香精 90ml HK$1,250

Tory Burch的Sublime淡香精的外型猶如華麗的聖誕樹，光看就充滿節日氣氛！香氣是以常春藤、廣藿香和玉蘭的香氣為基調的香氛，再有著皮革香、精緻的玫瑰、金桂花，並與充滿大地氣息的香根草和清新的柑橘果香完美融合，創造出令人意想不到的香調，是一款獨特又性感的香氣。

聖誕禮物推薦2024｜Tory Burch Sublime 淡香精 90ml HK$1,250（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜50. Philips 2合1迷你蒸氣熨斗／掛熨機 HK$798

對於衣服整齊有需要或是實用派的女生來說，蒸氣熨斗無疑是貼心之選！Philips所推出的2合1迷你蒸氣熨斗／掛熨機，體積小巧、便携又高效，可同時做到熨斗熨至筆直骨挺的強勁熨燙效能，及掛熨機快速蒸熨去皺出門的便利性。加上優雅精緻的奶白色外觀設計，內外兼備，是家居或外出旅行的必備好物。

聖誕禮物推薦2024｜Philips 2合1迷你蒸氣熨斗／掛熨機 HK$798（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜51. Nespresso倒數月曆

Nespresso所推出的倒數月曆的包裝設計呼應了佳節系列的旅行主題，讓大家即使在家也能心馳神往各個美妙的旅遊景點，倒數月曆內還包含與Jean Imbert共同創作的佳節限定版咖啡，以及留待最後一天打開的精美限定版陶瓷咖啡杯，讓大家一同探索全新香濃風味或重溫鍾愛的Nespresso咖啡。

聖誕禮物推薦2024｜Nespresso倒數月曆（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜52. Farmacy Honey Glow Up Kit 蜂蜜保濕限量版套裝 $419

為摯愛送上最滋潤的禮物！Farmacy所推出的Honey Glow Up Kit 蜂蜜保濕限量版套裝，包括兩款臨床證明具有保濕效果的蜂蜜產品﹐分別是可讓我們肌膚充滿蜂蜜保濕的神經酰胺保濕霜，以及可滋養乾燥雙唇的蜂蜜香草唇膜，讓節日更甜蜜。

聖誕禮物推薦2024｜Farmacy Honey Glow Up Kit 蜂蜜保濕限量版套裝 $419（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜53. Huda Beauty Juicy Bombshell Lip Duo HK$235

Huda Beauty的唇妝產品一直是備受女生們喜愛，其中Bombshell 粉棕色調是熱門之選，這套聖誕限量版套裝，包括了迷你Lip Contour 2.0和迷你FAUX FILLER Extra Shine唇釉，都是不能錯過這款最暢銷的色調，可讓女生們瞬間為全場焦點。

聖誕禮物推薦2024｜Huda Beauty Juicy Bombshell Lip Duo HK$235（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜54. belif 紫芹48hr潤澤炸彈霜禮盒【聖誕小鎮版】HK$315

belif 今年特別推出【聖誕小鎮】節日限定禮盒，每款皇牌產品禮盒都充滿聖誕氛圍。其中紫芹48hr潤澤炸彈霜禮盒包括了紫芹48hr潤澤炸彈霜50ml、奇蹟守護毛孔緊緻純素潔面霜35ml以及復活草保濕肌底精華35ml，為肌膚提供長效滋潤力，做到保濕同時修復肌膚初老痕跡。

聖誕禮物推薦2024｜belif 紫芹48hr潤澤炸彈霜禮盒【聖誕小鎮版】HK$315（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜55. Nu Skin ageLOC® WellSpa iO® 基礎套裝

忙碌工作後，都會希望回到家中可以好好仔息放鬆，Nu Skin的ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀，不僅可以舒緩身體肌肉酸痛，還可促進肌膚循環賦活新肌。美體儀獨有設計與技術，獨特的測量研究科技、 持續適感微電流技術和智慧連接iO的體驗。於派對後，使用ageLOC® WellSpa iO® 排毒循環美體儀幫助身體放鬆，消除因節日聚會而累積的疲勞和肌肉緊綳酸痛，同時改善循環，為身體自然排走毒素，改善身體浮腫外觀。

聖誕禮物推薦2024｜Nu Skin ageLOC® WellSpa iO® 基礎套裝（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜56. Blooms and Blossoms 「Woodland Charm」節慶花環 HK$2,800

香港著名花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS，以「Enchanted Noel」為題，創作出夢幻聖誕系列，涵蓋花卉與蠟燭擺設、節慶花環及精選佳節禮物。品牌設計多款節慶花環，以環形松圈捕捉聖誕精髓，其中「Woodland Charm」掛上紅小鳥、蘋果仔及小蘑菇作節日裝飾，以歡樂的紅色元素，營造質樸簡約的氛圍。

聖誕禮物推薦2024｜Blooms and Blossoms 「Woodland Charm」節慶花環 HK$2,800（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜57. AV Life B&W 真無線入耳式耳機（Pi8）

可以為喜愛音樂的朋友送上高質的耳機，這款B&W 真無線入耳式耳機以B&W旗艦級調聲，搭載12mm碳膜動圈單元，支援aptX Lossless 無損藍牙傳輸，並具有ANC主動降噪、防塵防水、無線充電等功能，隨時隨地帶來極致音樂體驗。這款耳機特別適合對音質要求極高的用家，讓您在外出時也能享受頂尖聆聽效果。

聖誕禮物推薦2024｜AV Life B&W 真無線入耳式耳機（Pi8）（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜58. BMF心形護膚禮盒 HK$4,880

香港一站式美容中心BMF特別推出了佳節限定的心形護膚禮盒，於設計精美時尚的禮盒內藏四款招牌抗初老系列產品，絕對是大家於節日為親朋好友送上美肌祝福的最佳選擇。當中包括豐盈面霜、C60Timeless Vitality Serum、抗皺眼霜以及適合每天使用的絲質面膜，可極致舒緩秋冬的乾敏膚肌，令膚質狀態重現水彈柔潤。

聖誕禮物推薦2024｜BMF心形護膚禮盒 HK$4,880（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜59. Blue Bottle Coffee x HUMANMADE Holiday limited TOOL BOX WITH FUTURE BLEND HK$330

Blue Bottle Coffee與備受歡迎的日本潮牌HUMANMADE，推出全新限量聯乘商品TOOL BOX WITH FUTURE BLEND套裝，以精美的工具小盒配上果味濃郁和有可可及焦糖風味的FUTURE BLEND咖啡豆，讓大家一同享受咖啡帶來的寫意，也很適合送給咖啡愛好者。

聖誕禮物推薦2024｜Blue Bottle Coffee x HUMANMADE Holiday limited TOOL BOX WITH FUTURE BLEND HK$330（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜60. Chantel The Eternal Dragon手鍊系列

Chantel所推出的The Eternal Dragon手鍊系列，每件作品均鑲有鑽石，並根據其獨特特性從六種寶石中，精選出最合適的一款鑲嵌於首飾上。六種寶石包括可平衡情緒及守護的白色珍珠貝母、以扎根接地及力量見稱的縞瑪瑙、象徵和諧及繁榮的翡翠、代表活力及穩定的紅碧玉、令人聯想到保護和溝通的綠松石，以及象徵智慧及靈性成長的青金石。大家可為送禮對象挑選出最合適「她」的手鍊，是一份很窩心的禮物。

聖誕禮物推薦2024｜Chantel The Eternal Dragon手鍊系列（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜61. Pandora Moments 系列節日新品 可鑄刻北極星實驗室人造鑽石吊飾 HK$599

Pandora Moments 系列節日新品以以星光作為靈感，融入北極星元素，全新的設計象徵指引方向與永恆守護的。璀璨星跡串飾的鏤空星星選用925銀和鍍14k金鑄造，飾以閃爍密鑲寶石，很適合作為禮物送給摰愛。其中可鑄刻北極星實驗室人造鑽石吊飾，飾以鍍14k金北極星串飾綻放溫暖光芒，中間鑲嵌一顆明亮包邊鑲實驗室人造石；並配有925銀圓牌，一面鑄刻「GOOD THINGS ARE COMING」字樣，另一面大家可親自鑄刻心聲，是非常浪漫的禮物。

聖誕禮物推薦2024｜Pandora Moments 系列節日新品 可鑄刻北極星實驗室人造鑽石吊飾 HK$599（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜62. BVLGARI SAVE THE CHILDREN NECKLACE HK$6,200

在送禮物同時做善事，BVLGARI的這款SAVE THE CHILDREN NECKLACE靈感來自品牌標誌性的B.zero1 Rock 珠寶系列，並刻有Save the Children標誌，配上純銀項鏈，同樣精緻時尚。這款項鏈每筆銷售都會捐贈95歐元（約HK$823），以支持全球救助兒童會計畫，非常有意義。

聖誕禮物推薦2024｜BVLGARI SAVE THE CHILDREN NECKLACE HK$6,200（圖片來源：BVLGARI官網）

聖誕禮物推薦2024｜63. Swarovski Lifelong Heart 鏈墜 HK$619.5

Swarovski的這款Lifelong Heart項鏈完美詮釋品牌Lifelong Heart系列的主題，更是經典與現代設計的結合。其心形裝飾綴有一顆大尺寸的Swarovski水晶，展現無與倫比的光彩，而當中的細節更是為造型增添點綴，是優雅打扮的最佳配飾，亦是送給時尚愛好者的首選。

聖誕禮物推薦2024｜Swarovski Lifelong Heart 鏈墜 HK$619.5（圖片來源：Swarovski官網）

聖誕禮物推薦2024｜64. TEA CHÂTEA 養生入門禮盒 HK$128

在這個充滿祝福的節日，TEA CHÂTEAU推出了養生入門禮盒，讓沒有日常茗茶習慣或是注重健康的人士，也能享受品茶的樂趣。入門禮盒精心選擇了三種不同的養生功效，讓健康與祝福隨著每一杯茶傳遞給親朋好友。

聖誕禮物推薦2024｜65. 奇華餅家 迪士尼米奇與好友系列聖誕倒數月曆禮盒 HK$398

奇華餅家今年再與米奇與好友推出「迪士尼米奇與好友系列聖誕倒數月曆禮盒」，禮盒以郵筒造型設計，米奇戴上聖誕服飾，盒內藏14款滋味小食，每天為大家送上不同的喜悅及祝福，一起倒數迎聖誕！

聖誕禮物推薦2024｜奇華餅家 迪士尼米奇與好友系列聖誕倒數月曆禮盒 HK$398（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜66. LEGO Icons 花圈

在考慮為家居增添聖誕氣氛的話，LEGO 推出了滿足秋冬精髓及節日歡樂感覺的精美裝飾，大家可以自由組合冷杉樹葉、柳橙片、肉桂、松果以及紅色、藍色與白色莓果，打造獨特的花圈並掛於牆面或桌面，讓居家空間充滿儀式感。

聖誕禮物推薦2024｜LEGO Icons 花圈（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜67. Hourglass The Evil Eye Palette HK$790

Hourglass 今年特地與倫敦藝術家Katie Scott 合作，推出了兩款以「幸運」為設計元素的Ambient Lighting Edit Unlocked限量版調色盤，其中 The Evil Eye Palette帶著普世隱喻，以敏銳洞察力留意自身周圍的能量，擁抱正能量並帶來好運。調色盤當中包括Pink Fusion 腮紅、Oasis Glow 腮紅、Vibrant Coral 腮紅、Natural Bronze 修容和 Rose Gold Strobe Light 高光，都是很實用！

聖誕禮物推薦2024｜68. IKEA VINTERFINT 人造花環 HK$89.9

聖誕節當然要營造氣氛的裝飾，如這款人造花環，便別具喜慶感覺，加上華麗裝飾，還可展現個人特式，讓收禮物的人，也能感受自己的用心。

聖誕禮物推薦2024｜IKEA VINTERFINT 人造花環 (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜69. From Future 愛心圖案毛衣開襟外套 HK$1,890

厚厚的毛衣讓人倍感溫暖！這件灰色針織外套設計簡約，可以襯搭不同造型，加上採用優質羊絨製作，讓人隨時保持暖意。外套特別加上愛心圖案，展現出活力和甜美感覺。

聖誕禮物推薦2024｜From Future 愛心圖案毛衣開襟外套 (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜70. Leica M11亮黑版 HK$75,900

最新推出的M相機，彰顯品牌數十年來的美學和工藝，外形經典時尚，機身亦設有不同細節設計，如Leica字樣的頂蓋、交叉滾花紋理的快門撥盤和ISO撥盤等，盡顯奢華魅力。

聖誕禮物推薦2024｜Leica M11亮黑版 (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜71. MoMA Design Store 奈良美智 Miss Forest Snow Globe HK$698

每逢聖誕，MoMA與日本藝術家奈良美智都會推出聯乘系列，非常深受粉絲喜愛，特別是水晶球，看來充滿精緻和可愛的魅力。今次更將其筆下角色，穿上聖誕樹裝，超級值得珍藏。

聖誕禮物推薦2024｜MoMA Design Store 奈良美智 Miss Forest Snow Globe (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜72. Sam Edelman RUBY系列高跟鞋 HK$1,600

無論派對和聚會，一雙舒適的鞋子，都能為你提供自由和放鬆的感覺。特別推薦Sam Edelman的高跟鞋，不僅鞋底軟綿，而且穿上後顯出長腿感覺。而這款Mary Jane鞋子，更有著少女和活力的氛圍，展現出閃爍的光芒魅力。

聖誕禮物推薦2024｜Sam Edelman RUBY系列高跟鞋 (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜73. ghd ICED LUXE奢華冰藍限量版Chronos高清亮澤造型夾 HK$2,995

直髮夾可以打造多個髮型，是派對造型的好助手。這款好評度高的直髮夾，便換上充滿舒適優雅感的色調，而且體型輕巧、攜帶方便，非常值得入手。

聖誕禮物推薦2024｜ghd ICED LUXE奢華冰藍限量版Chronos高清亮澤造型夾 (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜74. Givenchy Beauty 禁忌香水套裝聖誕限量套裝 HK$1,200

為慶祝聖誕，品牌推出多款節日套裝。這款以香氣為主，包括禁忌香水、身體潤膚乳液及香水隨行裝，氣味清甜，充滿少女感覺。加上夜空藍色包裝，並以金色勾勒出歐式建築，看來充滿奢華感覺。

聖誕禮物推薦2024｜Givenchy Beauty 禁忌香水套裝聖誕限量套裝 (品牌提供)

聖誕禮物推薦2024｜75. Bella's Design Gallery 個人化聖誕卡

親手設計的聖誕卡，定必是最溫馨的禮物！Bella's Design Gallery的各款個人化聖誕卡均以雙面的厚實紙卡印製而成，堅固且美觀，並帶優雅啞光效果，同時配備4種顏色的信封選擇。此外，品牌還多款個性化禮品，包括訂製水瓶、紀念日曆等，都是充滿愛意的節日送禮選擇。

聖誕禮物推薦2024｜Bella's Design Gallery 個人化聖誕卡（品牌提供）

聖誕禮物推薦2024｜76. Kinki 手作Studio 復古奶茶裸永生盆花、桌花 HK$529起

比起鮮花，現在更多人在送花時都會考慮永生花，它的保存期間更長久，加上它的名字和特性，很適合送給戀人，代表兩人永遠甜蜜。這款永生盆花，花材選色都是復古奶茶色或是裸色，顏色溫柔耐看，而且可選擇圓形或方形花器盛載，在聖誕過後也擺放在桌子上，回味節日的甜蜜回憶。

聖誕禮物推薦2024｜Kinki 手作Studio 復古奶茶裸永生盆花、桌花 HK$529起（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2024｜77. 享綠 手作 老時光 Hello Green 森林系乾燥雪松聖誕花圈 HK$244.5起

聖誕節必備的乾燥雪松花圈，在家裡擺放一個頓時充滿節日氣氛！這款森林系聖誕花圈，佈滿各種花材非常繽紛，而且提供不同尺寸的花圈，由15cm到35cm，大家可因應家中位置選購。此外，亦有售20cm的花圈材料包，大家可與家人一起動手做出獨一無二的聖誕花圈，或是在參與朋友的聖誕派對時，作為禮物也是相同窩心。

聖誕禮物推薦2024｜享綠 手作 老時光 Hello Green 森林系乾燥雪松聖誕花圈 HK$244.5起（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2024｜78. 幸福設計 Happiness Design聖誕樹掛布 HK$177.9

在家裡擺放一棵聖誕樹，可使節日氣氛更濃厚，但不一定都有位置擺放聖誕樹，這款裝聖誕樹掛布就是不錯的選擇！在家裡掛上立即滿足節慶儀式感，而且這款聖誕樹掛布有分M(80x120cm)及L（120x180cm）兩個尺寸，大家可因應家中位置選購，還可以加上小燈串，節日氣氛升級！聖誕樹掛布收納亦都相當方便，只要清洗乾淨就可摺起收納，明年繼續用，不論是自用還是送禮都非常適合！

聖誕禮物推薦2024｜幸福設計 Happiness Design聖誕樹掛布 HK$177.9（Pinkoi）

＝＝＝＝＝＝以下為2023年最不能錯過的聖誕禮物，可以先參考一下！＝＝＝＝＝＝

聖誕禮物推薦2023｜HUDA BEAUTY Pretty Grunge Eyeshadow Palette 頹廢搖滾18色眼影盤HK$620

為平日喜歡型格打扮的閨密，送上HUDA BEAUTY新推出的頹廢搖滾18色眼影盤，就再合適不過了！這款眼影盤是集合了18種煙燻色、冷色調，由啞緻到閃爍，高飽和度深色色澤以及閃爍銀底色調，可打造多種富個性的妝容。品牌採用創新質地，輕輕一抹即由乳霜轉化粉末，延展性極高，輕鬆化出充滿層次感的妝容。

聖誕禮物推薦2023｜HUDA BEAUTY Pretty Grunge Eyeshadow Palette 頹廢搖滾18色眼影盤HK$620（品牌提供）

【親身打造心意禮物】威尼斯彩繪玻璃飾物／永生花水晶球／925純銀手環戒指／黃銅丹麥旋轉手環／窯燒玻璃相框小夜燈｜限時47折起報名

聖誕禮物推薦2023｜Hourglass PHANTOM豐盈水漾唇膏套裝 HK$480

唇膏可說是女生們無法抗拒的禮物，高級美妝品牌Hourglass今年推出了節日限量版豐盈水漾唇膏套裝，一盒匯聚了女士們最愛的暢銷煙薰紅木色調Haze和全新溫暖粉紅色調Crave，都是百搭實用的唇膏色，不用擔心買錯色號！產品都是採用品牌獨有的唇部配方，可提供保濕、豐盈及光澤的3合1功效，能夠完美凸顯唇形及營造豐唇效果，讓雙唇瞬間看起來更豐盈、柔軟及光滑，同時一整天持續滋養和補水的效果。

聖誕禮物推薦2023｜Hourglass PHANTOM豐盈水漾唇膏套裝 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜FOREO UFO™ 3 mini 面膜儀 HK$2,090

辛苦了一整年，來到年末之際﹐當然要好好愛錫自己。FOREO 今年推出的全新UFO™ 3面膜儀系列，共4款光療面膜儀，可因應不同類型的肌膚及場合需要來挑選，其中UFO™ 3 mini，搭配品牌推出的面膜使用，每次只需2分鐘，但效果比一般貼片面膜更有效，能即時長效補水，同時幫助活性成分更深入肌膚，將護膚品功效發揮最極致。最適合工作忙碌和沒時間護膚的女生，不論是獎勵自己還是寵愛閨蜜都十分合適。

聖誕禮物推薦2023｜FOREO UFO™ 3 mini 面膜儀 HK$2,090（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜shopDisney 迪士尼季節家居用品系列幻想世界城堡「Home」薄毯 HK$649

在寒冷的冬季，最舒適的定必是窩在沙發蓋著毛毯，與家人好友聊天或一起看電影！shopDisney今年推出的新品中，就有這款刺有幻想世界城堡的「Home」薄毯 ，採用雙面設計，一面具有絨毛刷毛和貼飾，另一面為絨毛刷毛，柔軟舒服，不論是自用還是送給好友都十分適合。

聖誕禮物推薦2023｜shopDisney 迪士尼季節家居用品系列幻想世界城堡「Home」薄毯 HK$649（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜belif 復活草保濕肌底精華禮盒【聖誕小鎮版】HK$350

belif今年推出了多款【聖誕小鎮】節日限定禮盒，細心照顧大家不同的肌膚需要，其中復活草保濕肌底精華禮盒，包括了復活草保濕肌底精華 125ml、菖蒲溫和滋潤洗面乳 40ml以及紫芹26hr潤澤炸彈霜 10ml，幫助大家捉緊潔面後的黃金護膚時間，為肌膚形成保護膜，鎖緊水分。禮盒中的肌底精華有效維持肌膚水潤狀態，同時能提升吸收力，令後續護膚品發揮更大效果，是冬日必備的護膚品之一。

聖誕禮物推薦2023｜belif 復活草保濕肌底精華禮盒【聖誕小鎮版】HK$350（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜CASETiFY 精選節日印花手機殼

偏受一眾時尚達喜愛的手機配件品牌CASETiFY，為推出了多款精選節日印花手機殼、手機掛繩AirPods 及 iPad 保護殼等手機配件，其中印花圖案包括了可愛的YOUNG FOREST 短尾袋鼠、趣怪Joguman 恐龍、搗蛋的Chocolateye 貓咪主子、簡約聖誕款等等，款款都充滿濃濃節日氣氛，最適合送給身邊摯愛，一起歡度聖誕節！

聖誕禮物推薦2023｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫⽑儀 HK$2,399

在聖誕及年末之際，不妨為摯友或自己送上一份實用又體貼的禮物，好好獎勵在這一年努力和付出。就連Kim Kardashian都推薦過的Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫⽑儀，最近正式於香港上架，這款脫⽑儀配備品牌專利藍寶⽯冰涼技術，在無痛及不適感情況下，使頑固毛髮更容易脫除。而且具有可調節的功率級別，針對不同部位採用不用功率模式﹐在使用三周後就可以實現永久脫⽑效果，輕鬆擁有白滑肌膚。

聖誕禮物推薦2023｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫⽑儀 HK$2,399（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Gucci Beauty 限量版Cushion de Beauté氣墊粉底 HK$620

Gucci Beauty 推出的聖誕限定彩妝系列，將品牌的人氣產品換上獨特的包裝設計，其中限量版Cushion de Beauté氣墊粉底，圓形粉盒添上應節的紅色圖案及由G字相連的幾何花紋，充滿節日氣氛。氣墊粉底具備SPF 20防曬、抗污染、抗氧化和抗藍光功效，質地輕盈的保濕配方貼服肌膚，更可塗抹多層修飾瑕疵，而且方便攜帶，讓你輕鬆塑造完美妝容。

聖誕禮物推薦2023｜Gucci Beauty 限量版Cushion de Beauté氣墊粉底 HK$620（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜philosophy snow angel 身體護理節日禮盒套裝 $280

今個聖誕philosophy 推出了充滿佳節氣氛的節日禮盒- snow angel 身體護理節日禮盒套裝，禮盒包括 snow angel 香氛身體護膚乳液 240ml 和 snow angel 香氛洗髮沐浴啫喱 240ml，豐盈的香氣帶來清新的感覺，讓肌膚和頭髮都能感受如絲般柔軟，是一份貼心又體貼的禮物！

聖誕禮物推薦2023｜philosophy snow angel 身體護理節日禮盒套裝 $280（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜興發鮮花 x Sanrio Characters Dreamy Christmas 迷你聖誕樹DIY套裝 HK$899

聖誕節又怎能少了聖誕樹，今年興發鮮花與Sanrio Characters聯乘推出了迷你聖誕樹DIY套裝，選用了荷蘭直送的貴族松，松香清幽迷人。套裝還包括所需的聖誕樹裝飾，有自選的Sanrio Characters毛公仔、3款不同造型的角色掛飾（共10個）、多款聖誕裝飾，以及可愛的帆布索袋和環保袋。此外聖誕樹尺寸僅40厘米，大小剛剛好，很適合擺放在家中增添聖誕氣氛。

聖誕禮物推薦2023｜Maison Francis Kurkdjian 3、2、1,聖誕快樂! 香氛蠟燭禮品套裝 HK$ 1,300

香氛蠟燭能為溫馨的聖誕派對，添上浪漫的節日氣息，Maison Francis Kurkdjian 就推出了兩款新的限量版蠟燭，分別是散發著冬日花園的清新氣息的Rose des neiges「皚雪玫瑰」，以及茉莉花香與濃郁的芒果果香融為一體的Jasmin d’hiver「冬日茉莉」。想一次過擁有或作為禮物送給摯友的話，品牌推出的香氛蠟燭禮品套裝，除了有以上2款香氛蠟燭外，還有超人氣的Mon beau Sapin香氛蠟燭，陪伴大家一起歡度聖誕。

聖誕禮物推薦2023｜Maison Francis Kurkdjian 3、2、1,聖誕快樂! 香氛蠟燭禮品套裝 HK$ 1,300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜ARMANI beauty ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香水 HK$ 1,260

個人化的訂製禮物定必是貼心又溫馨的禮物，ARMANI beauty的ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香水系列，一共有4個分別是LES EAUX、LA COLLECTION、LES TERRES PRÉCIEUSES 和 LES MILLE ET UNE NUITS，現於尖沙咀海港城期間限定店，推共專享的自選圖案個人化服務，即場訂製獨一無二的聖誕禮物，無論是送給家人或閨密，還是獎勵自己都非常適合。

聖誕禮物推薦2023｜ARMANI beauty ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香水 HK$ 1,260（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Marimekko 2023 Holiday Special Gift Box (Hong Kong Exclusive) HK$759

芬蘭設計品牌Marimekko 的產品充滿著鮮明的印花和色彩，讓人心情愉快舒暢，最適合作為聖誕禮物！品牌今年特別推出節日限定禮盒套裝，禮盒特地印上了深藍搭配燙金的UNIKKO印花，讓收禮者由收到的那一刻感受節日的喜悅，而內裡有一對UNIKKO 或 KUUSIKOSSA印花的馬克杯和碟子套裝，同時附送限量芬蘭傳統聖誕熱飲Mulled wine spice兩份（送完即止），令整個佳節氛圍昇華！

聖誕禮物推薦2023｜Hush Home Luxury Dream 禮盒 HK$1,800

優質的睡眠對於都市人來說，非常重要！Hush Home於今個聖誕特地推出Luxury Dream 禮盒，包括了品牌採用 22-momme 桑蠶絲製成的Mulberry真絲枕頭套和眼罩，不但光澤馥郁持久，更擁有獨特的溫度調節功能及抗菌防過敏，讓大家安睡舒爽。此外，更配搭了Aromatherapy Associates 突破無水概念的智能擴香器與晚間舒緩純精油，打造出最深層且舒適的睡眠體驗，消除一天累積的疲勞感！

聖誕禮物推薦2023｜Hush Home Luxury Dream 禮盒 HK$1,800（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜city’super X SOU・SOU 茶藝禮物籃 HK$1,998

假如是朋友家參加聖誕派對，想不到買甚麼禮物的高，豐富的禮物籃是不錯的選擇！city’super 與日本人氣品牌 SOU・SOU推出了茶藝禮物籃，包括了一系列的SOU・SOU人氣家品，如原創茶杯套裝、餐桌墊、迷你保溫瓶、上等日本茶包和甜品，絕對是送禮最佳之選。

聖誕禮物推薦2023｜city’super X SOU・SOU 茶藝禮物籃 HK$1,998（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜lululemon Wundermost Ultra-Soft Nulu 不對稱連體衣 HK$680

為喜愛運動的閨密，送上舒適的運動服飾是不錯的選擇！lululemon 所推出的不對稱連體衣，採用如蜜桃絨般柔軟的 Nulu™ 布料打造，質感絲滑，加上簡約白色設計，最適合運動時愛打卡的她！而且這件連體衣內層面料不但柔軟，且四面彈力及排汗快乾功能，運動時穿著也相當舒服！

聖誕禮物推薦2023｜lululemon Wundermost Ultra-Soft Nulu 不對稱連體衣 HK$680（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜RAZE 全新香氛身體保濕噴霧

以簡潔療癒包裝為主的RAZE，今年開拓家居香氛系列，讓人在家也能感受療癒氣息。今個聖誕品牌特別推出新氣味，以自然舒適的地方為名，如海島亞特蘭提斯、伊甸園、巴比倫空中花園及北歐森林，透過氣味帶大家來一趟洗滌心靈之旅。

聖誕禮物推薦2023｜RAZE 全新香氛身體保濕噴霧（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜V&A博物館 x 周生生「草莓小偷」系列

若然喜歡藝術氣息的話，周生生與英國倫敦Victoria and Albert Museum（V&A博物館）聯名的精品系列，價錢較親民，或是不二之選。特別推薦「草莓小偷」系列，以可愛動物為主角，結合典雅的圖案，散發夢幻甜美的感覺。

聖誕禮物推薦2023｜V&A博物館 x 周生生「草莓小偷」系列（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Oribe The 2023 Oribe Collection Hair Alchemy Collection $860

高級洗護品牌Oribe在今個聖誕，特別與藝術家Louis Barthélemy聯乘，借鑒莎草紙捲軸，將包裝描繪出長髮女神的故事。這個套裝包括洗髮水和護髮素，使用後髮質感覺較柔軟，也能改善毛燥情況，展現出更有神采的感覺。

聖誕禮物推薦2023｜Oribe The 2023 Oribe Collection Hair Alchemy Collection $860（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Acqua di Parma 節日限定香氛蠟燭（BOSCO）200克 $775

如果想不到送甚麼聖誕禮物，舒適的香氛蠟燭是個不錯的選擇，而且非常實用。這個品牌的氣味較強，因此點燃蠟燭的話，整個房間都會充斥香氣，加上松樹、雪松和尤加利的木調，令你彷彿處身歐洲森林，欣賞美妙和寧靜的雪景。

聖誕禮物推薦2023｜Acqua di Parma 節日限定香氛蠟燭（BOSCO）200克 $775（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜MoMA Design Store 奈良美智Little Wanderer雪花水晶球 $798

結合日常與藝術的MoMA Design Store，近日推出奈良美智作品的周邊，以其著名的雕塑系列《小朝聖者（The Little Pilgrims）》，配合水晶球和飄雪設計，感覺超級可愛浪漫，在聖誕節時收到，更具節日氣氛。

MoMA Design Store 奈良美智Little Wanderer雪花水晶球 $798（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Svenson 佳節強效修護養髮禮盒 HK$688

在乾燥寒冷的季節，頭皮及頭髮容易變得敏感脆弱，專業頭髮護理品牌Svenson就推出了「佳節強效修護養髮禮盒」，一盒就包羅了強效修護洗髮水250ml、強效修護滋養劑30ml及強效修護潤髮霜250ml，全方位搭配使用可修補於乾旱季節的每根脆弱髮絲，令頭髮持久展現健康光采，是一份很貼心又實用的禮物。

聖誕禮物推薦2023｜Svenson 佳節強效修護養髮禮盒 HK$688（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Dermacept 零毛孔亮膚套裝 HK$890

臨近年末是時候要送舊迎新，肌膚也需要送走老舊角質，消除堆積肌膚表面的粗糙暗啞。Dermacept 零毛孔亮膚套裝，一套包括了Advance Base Wash活膚潔面乳、Peel Complex 10 Essence複合煥膚10美容液以及Vitamin C10 Serum C10 純維他命C精華，幫助肌膚先清潔再煥膚，最後改善膚質和提亮膚色，由真皮層到表層肌膚煥然一新。

聖誕禮物推薦2023｜Dermacept 零毛孔亮膚套裝 HK$890（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜BMF Home Care Set HK$1,480

由一站式美容中心BMF推出的Home Care Set，顧名思義是在家中也能為肌膚保持最佳狀態，這一套裝包括了抗衰老精華「Intense Age-Defying Serum」，以及柔滑面霜「Intense Age-Defying Cream」，前者成分含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸，有效塑造更明亮細緻的肌膚，而後者則有效使使皮膚保持柔軟，展現年輕光彩，很適合作為聖誕禮物送給閨密或家人。