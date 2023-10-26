東京六本木酒店6間推介｜近聖誕亮燈區／人均$350起／1分鐘到車站

撰文：米可羅
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東京六本木住宿推介2023！聖誕節去日本旅行，睇聖誕燈飾是指定動作！當中六本木之丘舉辦的「Roppongi Hills Christmas」燈飾活動，更是超人氣燈飾景點。除了鄰近國立新美術館、森美術館、毛利庭園、東京中城Tokyo Midtown外，最吸引之處就是可以看到東京鐵塔，絕對是夜景拍攝最佳地點！《01女生》為大家精選推介6間六本木酒店住宿推介，想玩盡六本木之丘聖誕嘉年華、逛聖誕市集、瘋狂打卡聖誕點燈，甚至夜遊東京都十分方便！

除此之外，大家有興趣可以順道留意東京女性限定酒店推介東京新酒店推介新宿酒店推介箱根溫泉酒店推介大阪酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼，以最抵價格計劃旅程。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

六本木是東京聖誕點燈打卡地點之一。（圖片來源：六本木之丘）

今年「六本木之丘聖誕嘉年華」將在11月上旬登場，而六本木多段街道都會掛上華麗炫目的燈飾，當中裝上80萬顆藍白燈飾的櫸木坂通更是最浪漫打卡點，令大家如置身在閃爍耀眼的銀河之中。另外，六本木之丘內更會開設聖誕音樂會及聖誕市集，售賣多款聖誕雜貨、裝飾及美食等，大家不要錯過！

東京六本木酒店推介【1】Candeo酒店 - 東京六本木（Candeo Hotels Tokyo Roppongi）

Candeo酒店交通便利，距離羽田機場只有約24分鐘車程，附近人氣景點有東京塔、澀谷隧道、銀座、朝日神社及教善寺等。酒店設有按摩室、Spa和桑拿浴室，最適合在外玩了一整天後好好休息！酒店裝潢設計以日系簡約配上木系色調，時尚俐落又舒適自然。

Candeo酒店 - 東京六本木（Candeo Hotels Tokyo Roppongi）
房價：人均HKD$629起（行政房(兩床) - 可住3人）
交通方法：六本木站步行3分鐘
地址：日本東京六本木,Minato-ku,6-7-11 Roppongi
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東京六本木酒店推介【2】三井花園飯店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

三井花園旗下的第四家premier系列酒店，於2020年開幕，靠近東京Midtown和六本木Hills、銀座等人氣景點。酒店融合日式風格及藝術空間，客房設有大窗户可以眺望六本木夜景，頂樓有酒吧和餐廳，是欣賞東京鐵塔景色的好地方。對住宿高要求的你，不妨一試。

三井花園飯店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

房價：人均HKD$977起（Superior Wide King Room）
交通方法：六本木站步行5分鐘
地址：日本東京六本木, Minato-ku, 3-15-17 Roppongi
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東京六本木酒店推介【3】remm六本木酒店（remm Roppongi）

remm六本木酒店距離羽田機場只有約21分鐘車程，附近人氣好去處有東京塔、Tokyo Midtown東京中城、森美術館、東京鐵塔和皇居等，而且附近多食肆、便利店及超級市場，十分方便。酒店設計精緻又有格調，提供400間客房，整體乾淨舒服，部分房型更設有按摩椅，房內亦可看到東京鐵塔夜景。

remm六本木酒店（remm Roppongi）
房價：人均HKD$537起（塔樓景經濟雙人房）
交通方法：六本木站 2分鐘車程
地址：日本東京六本木, Minato-ku, 7-14-4 Roppongi
優惠預訂：AgodaTrip.comKlook

東京六本木酒店推介【4】維拉芳泉東京六本木大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Roppongi）

酒店雖然在2002年開業，不過勝在房間寬敞乾淨舒適，而且位於Metro六本木一丁目站上蓋，加上距離羽田機場只有約18分鐘車程，附近亦有銀座、澀谷、淺草寺等人氣景點，地理位置極為方便。酒店還提供豐盛的免費自助早餐，性價比高。

維拉芳泉東京六本木大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Roppongi）
房價：人均HKD$538起（【全新裝修】雙人房）
交通方法：六本木一丁目站步行 1分鐘
地址：日本東京六本木, Minato-ku, 1-6-2 Roppongi
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東京六本木酒店推介【5】相鐵FRESA INN - 東京六本木 （Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Roppongi）

相鐵FRESA INN六本木酒店位於六本木的中心地帶，鄰近有便利商店、唐吉軻德、藥妝店、拉麵、松屋等，前往人氣景點如東京塔、澀谷、上野公園等地亦是十分便捷。酒店設有高級房、相連房等多樣房型，設計舒適又時尚。另外，酒店餐廳每天供應豐盛自助早餐，大家可以在出發玩樂前好好享受美食。

相鐵FRESA INN - 東京六本木 （Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Roppongi）
房價：人均HKD$350起（雙人房 ）
交通方法：六本木一丁目站步行 8分鐘
地址：日本東京六本木, Minato, 3-10-1 Roppongi
優惠預訂：AgodaTrip.comKlook

東京六本木酒店推介【6】東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）

東京君悦酒店坐落於六本木商業、金融和娛樂中心，距離羽田機場只有約23分鐘車程，可方便前往澀谷、銀座等地。酒店設有NAGOMI 水療及健身中心，當中設備包括石材泳池、漩渦水療池、水療護理室和桑拿設施等。另有七家餐廳，提供法國菜、意大利菜、中餐、日本料理、壽司和糕點等。所有客房都寬達 42 平方米或以上，提供雙層床墊、 Frette 床單、棉質日式浴袍和 June Jacobs 洗浴用品，舒適度極高。

東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）
房價：人均HKD$2087起（1 張特大雙人床房 ）
交通方法：六本木站步行 6分鐘
地址：日本東京六本木, Minato-Ku, 6-10-3 Roppongi
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