韓國紅葉2023｜氣象局賞楓葉時間預測 4大首爾紅葉景點推薦

【韓國紅葉2023】韓國作為女生們愛旅遊的地點之一，除了因為韓食文化、妝容時裝引人入勝外，韓國的天氣四季分明，一年四季都有相應的花卉盛放及自然景觀。來到10月至11月，正是韓國的賞楓季節，而近日韓國氣象局Weather Eye亦宣布，因應預計降水量與氣溫，今年的紅葉落葉速度將比往年慢，所以今年的秋季賞楓高峰期亦會較長，準備到韓國旅遊的女生有福了！



韓國氣象局Weather Eye公布了最新賞楓預測以及紅葉全盛期，今年將由江原道東部的金剛山首當其衝開始轉紅，而紅葉高峰期大約為初葉轉紅後的兩個禮拜，大家可以以作參考去安排行程！

韓國市區賞紅葉/楓葉景點推薦：首爾交通方便/打卡參觀

除了前往郊外紅葉、享受秋高氣爽的時光，想在首都圈首爾市內賞楓亦是可行的，只需要乘搭公共交通工具就可以看到各式各樣的市內楓葉景象！

韓國紅葉景點推薦：1. 德壽宮

有留意韓劇的話，應該會對德壽宮感到十分熟悉，因為這個地方正正是多年前的人氣韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》取景點，更是韓國網民公認最美的小路。

這個地方亦是朝鮮時代末期君王高宗的居住地，記錄了韓國在舊時代銜接西式新文化的歷史，既有傳統建築又有西式氣息的一座宮殿，在這邊賞楓更有一番滋味。

首爾紅葉景點推薦：德壽宮

地址：首爾特別市中區世宗大路99



韓國紅葉景點推薦：2. 梨花女子大學

想體驗一次置身韓劇的感覺？不妨到韓劇經常出現的大學場景中拍照打卡吧，不少旅客都會朝聖到訪的百年歷史梨花女子大學，除了因為校內風光如畫，校內樹景圍繞，配合許多古老建築，甚具歐洲氣息；更有指女生在門口拍照留念，就可以盡快嫁給愛人的流傳！

首爾紅葉景點推薦： 梨花女子大學

地址：首爾市西大門區梨花女大路52號



韓國紅葉景點推薦：3. 首爾南山公園（首爾塔）

首爾塔位於韓國的南山，亦是首爾目前最大的公園，園內有著不同的樹種，大家可以徒步慢步上南山，欣賞沿途風光又或者搭乘南山纜車，登上觀景台從雲端俯瞰首爾景觀與山景。

韓國市區賞楓推薦：3. 首爾南山公園（首爾塔）（kkday）

首爾紅葉景點推薦：首爾南山公園（首爾塔）

地址：首爾市龍山區南山公園路龍山洞2街1-3



韓國紅葉景點推薦：4. 首爾林

首爾林位於首爾東邊聖水洞，當中有5個不同的主題公園，所以完全不擔心太過多人而影響賞楓體驗，另外大家可以將聖水洞購物之旅與賞楓行程安排合一，一次過滿足品味咖啡美食、購物體驗與打卡的心！

韓國市區賞楓推薦：4. 首爾林（韓國觀光公社）

首爾紅葉景點推薦：4. 首爾林

地址: 首爾特別市城東區纛島路273



同場加映：首爾人氣酒店 賞楓涉步而行即到

韓國首爾酒店推薦：Space Epiphany

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對於酒店的設計感到煩悶的話，不妨選擇這間以溫暖家居設計的Space Epiphany，整個空間用上舒適的奶油色調，設備齊全，最重要的是距離梨花女子大學不到 1 公里，想賞楓、打卡參觀的話，涉步約15分鐘左右就到！

韓國首爾酒店推薦：首爾江南福朋喜來登酒店

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若是情侶結伴同遊的話，這間首爾江南福朋喜來登酒店將會是個好選擇，酒店設施完善、內部裝潢溫馨，而且鄰近首爾著名的商業圈清潭洞，不少名牌專賣店、情調高雅的餐館都聚集於此，分分鐘影到不亦樂乎，小心手機內存不足！

韓國首爾酒店推薦：LOTTE City Hotel Myeongdong

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喜愛購物行程的話，LOTTE City Hotel Myeongdong 只需步行 8 分鐘即可抵達Noon Square 購物中心、明洞商圈、樂天百貨、高人氣樂天免稅店，絕對是女生福音。另外，想早些前往首爾南山公園（首爾塔）的話，住在這邊亦是近水樓台先得月之選！

韓國首爾酒店推薦：南大門萬豪首爾萬怡酒店

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對韓國歷史、在地文化有所興趣的話，地理位置優越的南大門萬豪首爾萬怡酒店就能夠助你一臂！酒店距離首爾最大傳統市場、熱鬧的南大門市場及明洞商圈不到 5 分鐘路程。另外，若想到歷史悠久的景福宮、國立故宮博物館、北村韓屋村、光化門等景點不到 10 分鐘車程，先人一步到達目的地！