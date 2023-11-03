立川市酒店推介｜鄰近東京最大跳蚤市場/人均$258起/遠眺富士山

日本旅遊/立川市酒店住宿推介2023！日本、韓國等地都是大家愛到的旅遊熱點，而旅遊當然要逛好買好，除了要搜羅當地必買、必吃、必到景點，感受當地文化、風土人情亦是一大要點！正在日本旅行的話，就更加不要錯過將會舉行的「東京蚤之市」！「東京蚤之市」作為東京市內最大規模的跳蚤市場，各式各樣的二手單品都有，可謂古道具、二手雜貨控的天堂！



市集作為許多遊客、當地人挖寶的好去處，而「東京蚤之市」由由日本雜貨品牌「手紙社」所籌劃，自2012年起每年會舉辦兩個場次，分別為春季（5月）及秋季（11月）。今年是「東京蚤之市」第20次舉辦，場內帶來逾250個攤檔及27個表演單位，不論是當手信或大開眼界都可以！

東京最大規模跳蚤市場開催！（東京蚤之市）

「東京蚤之市」提供多樣性的購物選擇，由食品、咖啡、文創商品、古著到二手雜貨都有，場內亦有手作體驗、現場表演等精彩活動。而且11月正好可以觀賞芒草、紅葉及銀杏等自然景觀。

第20回「東京蚤之市」將在2023年11月3日到5日，於昭和紀念公園中舉行（東京蚤之市）

如何前往「東京蚤之市」？

昭和紀念公園位於東京立川地區郊外，占地廣達180公頃，將近40個東京巨蛋，所以計劃行程時記緊預留大半天時間，以免逛得不夠盡興！若安排住宿在東京站附近的話，可以乘搭JR，搭至青梅線西立川站，大約45分鐘車程。若果想先人一步到達，不妨可以安排遠離煩囂的立川市！

「東京蚤之市」詳情



日程：2023年11月3日到5日

時間：上午9時半到下午4時

地點：國營昭和紀念公園

入場費：預售票￥1,500 、當日票￥2,000 中學生以下免費



同場加映：立川市住宿 快人一步到達市集

立川市酒店推介【1】 東京立川艾米西亞飯店（HOTEL emisia TOKYO TACHIKAWA）

想獲得完美的地理位置，鄰近JR立川站以及國營昭和紀念公園的東京立川艾米西亞酒店就會是你的好選擇，地理位置優越可以幫助你減省不少路程預算！

東京立川艾米西亞飯店（HOTEL emisia TOKYO TACHIKAWA）

房價：人均HKD$258起（客房(兩床/主樓）

交通方法：立川站步行4分鐘

地址：東京都立川市曙町2-14-16

預訂：Trip.com｜Klook｜Booking.com｜Hotels.com｜Expedia

立川市酒店推介【2】 立川華盛頓飯店（Tachikawa Washington Hotel）

若果喜愛清幽環境的話，立川華盛頓飯店在天氣良好的日子更可以遠眺到富士山的美景！而且這邊只需約15分鐘路程即可到達國營昭和紀念公園，附近亦有不少購物熱點，能夠一地滿足不同需要！

立川華盛頓飯店（Tachikawa Washington Hotel）

房價：人均HKD$840起（雙人房（小型雙人床））

交通方法：立川站步行4分鐘

地址：東京都立川市柴崎町3-7-16

預訂：Trip.com｜Booking.com｜HotelsCombined

立川市酒店推介【3】 立川皇宮大酒店（Palace Hotel Tachikawa）

想感受傳統日本風情的話，這間將會是個好選擇！ 立川皇宮大酒店是東京丸之內皇宮飯店東京的姊妹酒店，只需從JR站步行3分鐘可到，酒店附近有不少大百貨商店，可以盡情感受新舊交融的特色。

立川皇宮大酒店（Palace Hotel Tachikawa）

房價：人均HKD$287起（標準房(兩床) ）

交通方法：立川站步行6分鐘

地址：東京都立川市曙町2-40-15

預訂：Trip.com｜HotelsCombined

立川市酒店推介【4】立川梅茨JR東酒店（JR-EAST HOTEL METS TACHIKAWA）

作為口碑極佳的立川梅茨JR東酒店，地理位置卓越不在話下，鄰近JR站，從酒店開車15 分鐘，即可抵達橫田飛行場及三麗鷗彩虹樂園，輕鬆、便利出行！

立川梅茨JR東酒店（JR-EAST HOTEL METS TACHIKAWA）

房價：人均HKD$596起（雙人房 - 可住2人）

交通方法：立川站步行1分鐘

地址：東京都立川市柴崎町3-1-1

預訂：Trip.com｜Klook｜Expedia

立川市酒店推介【5】八王子京王廣場酒店 （Keio Plaza Hotel Hachioji）

八王子京王廣場酒店作為較新式的酒店選擇，靠近八王子的商業區，酒店內亦有露天風呂、游泳池等設施。若要前往昭和紀念公園、多摩動物公園及橫田飛行場等景點亦只需約15 分鐘車程可到。

八王子京王廣場酒店 （Keio Plaza Hotel Hachioji）

房價：人均HKD$387起（標準雙人房）

交通方法：八王子站步行4分鐘

地址：東京都八王子市旭町14-1

預訂：Trip.com｜Klook｜Booking.com