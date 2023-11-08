男士聖誕禮物推薦2023｜男朋友/老公實用禮物：皮帶/耳機/卡片套

【男朋友/老公/for him聖誕禮物推介】聖誕節快到了！除了忙於和家人、朋友及同事交換禮物之外，作為體貼的你，當然要為男士們準備一份適合他又能盡顯心思的禮物！《01女生》為女士們出謀劃策，精選以下各種for him聖誕禮物提案，當中包括香水、皮帶、耳機、卡片套等。今個聖誕，一於為重要的「他」送上一份精緻、實用又高CP值的禮物！



for him聖誕禮物推薦｜Byredo ANIMALIQUE香水 (HKD $2,200/100ml；HKD $1,550/50ml)

香水不單是女生們專利，而Byredo全新的Animalique香水更是今季大熱。前調是清爽的佛手柑、檸檬；中調是含羞草、紫羅蘭、白色麂皮；基調是菸葉、檀香木及琥珀。白色麂皮的香味與肌膚、體溫融為一體，展現出層次多變的香氣，正如擁有多重自我的人性多面體、高可塑性的身份。

for him聖誕禮物推薦｜Byredo ANIMALIQUE香水 (HKD $2,200/100ml；HKD $1,550/50ml) (品牌提供)

for him聖誕禮物推薦｜VALENTINO BORN IN ROMA CORAL FANTASY UOMO男士香水套裝 (HK$780)

BORN IN ROMA CORAL FANTASY屬琥珀果香，加入紅蘋果香調，與煙草香調和廣藿香精華疊香而成。中調融合鼠尾草和天竺葵精華，營造出意想不到的香氣。

for him聖誕禮物推薦｜VALENTINO BORN IN ROMA INTENSE UOMO男士香水套裝 (品牌提供)

for him聖誕禮物推薦｜Gucci Blondie Interlocking G leather belt (HK$4,300)

在穿搭上加上皮帶，可以點綴整個造型。Gucci標誌性雙G扣皮帶，以型格All black 設計，不論是配搭上班正裝或休閒約會造型都十分適合，襯衫出錯機會率近乎0！

購買方法：farfetch｜ GUCCI

for him聖誕禮物推薦｜Gucci Blondie Interlocking G leather belt (farfetch)

for him聖誕禮物推薦｜Valentino Garavani VLogo reversible leather belt (HK$5,300)

這款 Valentino Garavani 皮革腰帶採用多功能性的雙面設計，配有品牌 VLogo扣，充滿品牌特色，標誌性高。

購買方法：farfetch

for him聖誕禮物推薦｜Valentino Garavani VLogo reversible leather belt (farfetch)

for him聖誕禮物推薦｜Prada Eyewear Symbole rectangle-frame sunglasses (HK$4,050)

一年四季都適合用的太陽眼鏡，特別是即將去旅行的你必入！ Prada這款 Eyewear Symbole 黑色矩形太陽眼鏡，配有幾何形狀的鏡腳，鏡片呈灰色，充滿現代風格，型男Must have！

購買方法：farfetch

for him聖誕禮物推薦｜Prada Eyewear Symbole rectangle-frame sunglasses (farfetch)

for him聖誕禮物推薦｜Thom Browne Card Holder With Note Compartment In Black Pebble Grain (HK$1,120)

不少男士都喜歡以細小的card holder代替銀包，因為方便又輕身。 Thom Browne 黑色石紋卡片套採用黑色荔枝紋皮革製成，配上標誌性三色條紋飾邊、正面中央標誌壓花設計，簡約又型格。

購買方法：farfetch

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for him聖誕禮物推薦｜Maison Margiela four-stitch logo cardholder (HK$1,430)

Maison Margiela 黑色小牛皮四針標誌卡片套，呈長方形包身，配上標誌性四針標誌，簡約而不簡單。加上多卡位設計，十分實用。

購買方法：farfetch

for him聖誕禮物推薦｜Maison Margiela four-stitch logo cardholder (farfetch)

for him聖誕禮物推薦｜Saint Laurent Rive Gauche leather tote bag (HK$18,000)

今年大熱上班手袋之一！Saint Laurent 的 Rive Gauche手袋，採用純黑色小牛皮製成，正面飾有同色品牌凹紋。內部空間十分寬敞，全黑設計，百搭又長青，男女都可以用。

購買方法：farfetch｜matchesfashion

for him聖誕禮物推薦｜Saint Laurent Rive Gauche leather tote bag (farfetch)

for him聖誕禮物推薦｜JBL TUNE 130NC TWS 真無線入耳式降噪耳機 [黑色] (HK$499)

不少男生都喜歡戴上Headphone，好好享受自己的Me time，JBL 的降噪耳機亦是一個好選擇。採用JBL Pure Bass 音效、主動降噪及智能環境功能，最大限度地減少音頻干擾，可以真正感受每一個震撼節拍。加上配備 4 個麥克風，完全可以享受通話立體音質。只需10 分鐘快速充電，就可以續航2小時，電池最多長達 40 小時續航時間，十分方便。憑藉 IPX4 防水和防汗功能，無論外出鍛煉或雨天出外，全天聆聽也能保持舒適自如。

購買方法：01 mall

for him聖誕禮物推薦｜JBL TUNE 130NC TWS 真無線入耳式降噪耳機 [黑色] (HK$499) (01mall)

for him聖誕禮物推薦｜飛利浦乾濕兩用電動剃鬚刨 S1121/41(HK$248)

剃鬚是男士每天做的事，而一個方便快捷又容易清潔的電動剃鬚刨 ，就可以更輕鬆、順滑剃淨難剃部位。飛利浦乾濕兩用電動剃鬚刨採用 ComfortCut 刀片及 3D浮動頭，靈活地按順應面部和頸部曲線作出調節，令剃鬚效果更貼面光滑。充電 8 小時，即可剃鬚長達 40 分鐘。刀頭內設有27個自銳刀片，確保耐用持久的剃須效能。

購買方法：01 mall

for him聖誕禮物推薦｜飛利浦乾濕兩用電動剃鬚刨 S1121/41(HK$248) (01mall)

for him聖誕禮物推薦｜OATSBASF 五合一多功能支架 (HK$158)

Clear desk, clear mind，所以有一個一體式收納支架就可以保持書桌乾淨。OATSBASF五合一多功能支架可以同時收納手錶、耳機等，更設有MagSafe支架放置電話。而且設有理線收納，方便充電。

購買方法：01mall