聖誕禮物推薦2023｜男朋友/老公實用禮物：皮帶/耳機/卡片套

【男朋友/老公/for him聖誕禮物推介】聖誕節快到了!除了忙於和家人、朋友及同事交換禮物之外,作為體貼的你,當然要為男士們準備一份適合他又能盡顯心思的禮物!《01女生》為女士們出謀劃策,精選以下各種for him聖誕禮物提案,當中包括香水、皮帶、耳機、卡片套等。今個聖誕,一於為重要的「他」送上一份精緻、實用又高CP值的禮物!



香水不單是女生們專利,而Byredo全新的Animalique香水更是今季大熱。前調是清爽的佛手柑、檸檬;中調是含羞草、紫羅蘭、白色麂皮;基調是菸葉、檀香木及琥珀。白色麂皮的香味與肌膚、體溫融為一體,展現出層次多變的香氣,正如擁有多重自我的人性多面體、高可塑性的身份。

for him聖誕禮物推薦|Byredo ANIMALIQUE香水 (HKD $2,200/100ml;HKD $1,550/50ml) (品牌提供)

BORN IN ROMA CORAL FANTASY屬琥珀果香,加入紅蘋果香調,與煙草香調和廣藿香精華疊香而成。中調融合鼠尾草和天竺葵精華,營造出意想不到的香氣。

for him聖誕禮物推薦|VALENTINO BORN IN ROMA INTENSE UOMO男士香水套裝 (品牌提供)

在穿搭上加上皮帶,可以點綴整個造型。Gucci標誌性雙G扣皮帶,以型格All black 設計,不論是配搭上班正裝或休閒約會造型都十分適合,襯衫出錯機會率近乎0!

購買方法:farfetch| GUCCI

for him聖誕禮物推薦|Gucci Blondie Interlocking G leather belt (farfetch)

這款 Valentino Garavani 皮革腰帶採用多功能性的雙面設計,配有品牌 VLogo扣,充滿品牌特色,標誌性高。

購買方法:farfetch

for him聖誕禮物推薦|Valentino Garavani VLogo reversible leather belt (farfetch)

一年四季都適合用的太陽眼鏡,特別是即將去旅行的你必入! Prada這款 Eyewear Symbole 黑色矩形太陽眼鏡,配有幾何形狀的鏡腳,鏡片呈灰色,充滿現代風格,型男Must have!

購買方法:farfetch

for him聖誕禮物推薦|Prada Eyewear Symbole rectangle-frame sunglasses (farfetch)

不少男士都喜歡以細小的card holder代替銀包,因為方便又輕身。 Thom Browne 黑色石紋卡片套採用黑色荔枝紋皮革製成,配上標誌性三色條紋飾邊、正面中央標誌壓花設計,簡約又型格。

購買方法:farfetch

for him聖誕禮物推薦|Thom Browne Card Holder With Note Compartment In Black Pebble Grain (farfetch)