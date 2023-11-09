聖誕2023｜8大聖誕好去處提案：市集/聖誕燈飾/聖誕樹/飄雪打卡

聖誕好去處2023！來到11月，聖誕氣氛日漸濃厚，想把握時間與聖誕樹、聖裝飾、聖誕燈飾打卡的話，就要一個周詳計劃，標記好心水地方才能夠逛好拍滿。想捉緊聖誕氣氛的話，不妨約定你的另一半、好友閏密，相聚同時前往以下的聖誕打卡好去處吧！



聖誕好去處2023｜1. MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」

一提及聖誕，首當其衝圍繞腦海的除了歡快樂曲，更有鐘聲、音樂盒等。常常聽到、看到，但又了解幾多呢？今個聖誕，MCP新都城中心與享譽全球的德國黑森林鐘錶協會成員、頂尖鐘錶工藝品牌 Hönes Uhren GmbH 攜手合作，為大家帶來一場藝術盛宴，更是首個德國黑森林布穀鳥鐘聖誕盛會！

聖誕好去處2023｜1. MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」（MCP新都城中心）

每座布穀鳥鐘都是古老的手工藝、獨一無二的藝術品，場內融合黑森林工藝遺產、歐洲傳統聖誕氛圍與感官體驗，不單有布榖鳥鐘珍藏展、6米高布穀鳥鐘小屋，小屋更會每30分鐘定時上演飄雪光影音樂表演。

參觀打卡過後，更不要錯過換領相關的佳節驚喜：聖誕倒數月曆以及傳統木製啤酒杯！

聖誕好去處2023｜MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」

地址︰MCP Central L1天幕廣場

日期︰2023年11月4日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜2. 全港首間「mofusand貓咪療癒日式小屋」

聖誕節要做好準備，當然要入手派對用品、聖誕禮物以及聖誕裝飾品。想一次過逛好買滿的話，不妨走訪作為「一站式禮物聖地」的LOG－ON，當中搜羅了多款人氣卡通角色精品，例如LuLu豬、角落生物、迪士尼系列、Sanrio系列等等不少獨家商品，為聖誕節做好海量選擇！

另外，貓迷或者愛貓女生不要錯過銅鑼灣時代廣場LOG-ON店，店中引入全港首間「mofusand貓咪療癒日式小屋」，以日本「和室」設計配合不同mofusand的可愛元素，多款mofusand聖誕獨家精品待你入手！

聖誕好去處2023｜LOG—ON全港首間《mofusand貓咪療癒日式小屋》

日期: 2023年11月3日至11月29日（上午10時至下午10時）

地點: 銅鑼灣時代廣場B1地庫



聖誕好去處2023｜3. 置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

每個女生的兒時回憶，必定有人氣卡通人物Sanrio的份兒！作為連續四年，全球最受歡迎Sanrio人氣卡通人物 Cinnamoroll (玉桂狗)，將在今個聖誕與一眾好友亮麗登陸多個置富Malls 旗下廣場，將冬日慶典帶給大家。

聖誕好去處2023｜ 置富Malls X Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

日期：2023年11月4日至2024年1月1日

地點：

馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C 出口）



聖誕好去處2023｜4. 朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車

提到時尚潮流，絕對不少得深受韓國女生追捧的Care Bears！而今個聖誕，朗豪坊將化身成聖誕車站，迎接乘坐香港首航、夢幻繽紛的聖誕列車「Care Bears Express」的Care Bears小熊們。場內有2米巨型Grumpy Bear及5米高愛心聖誕樹，逾30隻擁有不同顏色與魔法能力的Care Bears角色及300隻Care Bears毛公仔，完全是Care Bears迷的福地！

聖誕好去處2023｜4. 朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車 （朗豪坊）

聖誕好去處2023｜朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車

地址︰朗豪坊4樓通天廣場

日期︰2023年11月10日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜5. 太古廣場「奇幻聖誕」

聖誕佳節又怎能少得充滿童話色彩、夢幻國度呢？想感受從幻想中化作實境的冬日森林仙境，與一衆夢幻精靈、森林動物慶祝聖誕慶典的話，就要前往太古廣場及星街小區攜手打造的沉浸式體驗國度。太古廣場內有「聖誕老人屋」與冬日手作坊，另外場內亦有發光蘑菇、絢麗巨型花朵、神秘樹洞等，待你一一尋覓！

聖誕好去處2023｜太古廣場「奇幻聖誕」

地址︰香港香港島金鐘金鐘道88號

日期︰2023年11月17日至2024年1月2日



聖誕好去處2023｜6. 香港迪士尼

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今年香港迪士尼節目相當豐富，全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」，將在11月20日，於香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！另外，在2023年11月17日至2024年1月1日亦舉辦「A Disney Christmas」，以樂韻、飄雪、聖誕樹、聖誕裝飾等共度佳節，絕對是打卡樂而忘返之選！

聖誕好去處2023｜6. 香港迪士尼（迪士尼）

聖誕好去處2023｜香港迪士尼

地址︰香港迪士尼樂園

日期︰2023年11月17日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜7. 新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

一到冬日，國外就充斥市集、户外飄雪等令人羨慕的合家歡聚活動，想在香港都感受到同樣歡騰與活動？葵芳新都會廣場參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，為大家帶來一連串美式聖誕活動！在「夢幻冬日雪之國」，匯聚了戶外飄雪溜冰、與聖誕老人在樹屋之約、打卡及聖誕美食手作市集等活動，能夠令你狂歡同時感受驚喜的視覺享受！

聖誕好去處2023｜7. 新都會廣場「夢幻冬日雪之國」（新都會廣場）

聖誕好去處2023｜新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

地址︰新都會廣場L3 - L4露天廣場

日期︰2023年11月中至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜8. 荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」

有留意開台灣文創的話，應該對風靡全台的爆紅貓明星「橘貓重重 」並不陌生！這個聖誕，「橘貓重重 」化身成3米巨大版人氣厭世貓咪首次到港，場內更有9大冬日戶外打卡位，一於捉緊毛主子可愛又溫暖的尾巴，一同歡度聖誕！

聖誕好去處2023｜8. 荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」（荃灣廣場）

聖誕好去處2023｜荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」

地址︰荃灣廣場 L5 PLAY GARDEN空中花園

日期︰2023年11月中至2024年1月1日（上午10時30分至晚上10時 ）

