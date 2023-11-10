聖誕下午茶推薦2023！9大必去酒店High Tea 人均$274起/海景打卡

【聖誕下午茶/High Tea推薦】聖誕節將至，和閨蜜、情人來一場充滿聖誕氣氛的下午茶約會更是指定慶祝活動。《01女生》為大家精選以下性價比高、環境舒適、打卡一流的酒店下午茶推薦，當中包括麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)、香港文華東方酒店、半島酒店、唯港薈（Hotel ICON）等Afternoon Tea打卡熱點。大家快點Bookmarked，相約親朋好友品嚐精緻美食，好好感受濃厚節日氣氛！



聖誕下午茶推薦｜1.香港麗思卡爾頓酒店「Montblanc聖誕許願樹下午茶」

香港麗思卡爾頓酒店首度和Montblanc合作，以「白色聖誕。簡約奢華」為題推出一系列慶祝活動。當中，酒店Café 103及大堂酒廊將提供「Montblanc聖誕許願樹下午茶」，讓大家可以近距離欣賞聖誕許願樹之美。品牌以迷你聖誕許願樹為下午茶架，盛載著精緻傳統德國食材而成的下午茶點。

聖誕下午茶推薦｜1.香港麗思卡爾頓酒店「Montblanc聖誕許願樹下午茶」（品牌提供）

香港麗思卡爾頓酒店「Montblanc聖誕許願樹下午茶」



日期：2023年12月1日至2024年1月7日

時間：下午3時15分至5時15分

價錢：港幣$498起/ 1位用；$888起/ 2位用 (另設加一)

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103



聖誕下午茶推薦｜2.香港文華東方酒店「傳統英式下午茶」

酒店閣樓的快船廊及Café Causette均供應傳統英式下午茶，包括加冕雞杏仁杏脯葡萄乾三文治、雞蛋車打芝士沙律三文治、水煮三文魚酸忌廉檸檬刁草三文治、經典英式鬆餅、大溪地雲呢拿栗子撻等熱賣甜點。

聖誕下午茶推薦｜2.香港文華東方酒店傳統英式下午茶 （品牌提供）

香港文華東方酒店「傳統英式下午茶」



日期：即日起

時間：快船廊：下午2:30 - 下午5:30（周一至周五）；下午2:00 - 下午3:45（周六及公共假日）；下午4:00 - 下午5:30（周六及公共假日）；下午3:30 - 下午5:30（周日） / Café Causette （每日下午3時至6時）

價錢：港幣$848起/ 2位用 (另設加一)

地點：中環干諾道中5號快船廊及Café Causette



聖誕下午茶推薦｜3.唯港薈「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」

唯港薈GREEN與比利時朱古力品牌GODIVA合作呈獻「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」，當中包括精緻前菜、注入GODIVA朱古力的「三道菜」，及以星光閃爍的玻璃球造型設計出現的GODIVA甜點，還配上一杯可愛別緻的聖誕馴鹿熱朱古力杯。大家更可無限品嚐GODIVA朱古力軟雪糕，延績星空下午茶的喜悅。

聖誕下午茶推薦｜3.唯港薈「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」（品牌提供）

唯港薈「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」



日期：即日起至2024年1月31日 (需提前一天訂座)

時間：每日下午3時至6時

價錢：星期一至五：港幣$388起/ 1位用；港幣$698起/ 2位用 (另設加一)

星期六、日及公眾假期：港幣$438起/ 1位用；港幣$768起/ 2位用 (另設加一)

地點：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂餐廳GREEN



聖誕下午茶推薦｜4.帝京酒店「港式鬼馬下午茶」

帝京酒店旗下糕點品牌Royal Delights (R+) 推出以香港味為主題的全新「趣脆」伴手禮系列，同時設計出玩味十足的港式鬼馬下午茶，讓大家品嚐充滿煙火氣的「茶餐」和滋味特色美點，既打卡又夠chill！當中包括菠蘿油(脆皮鳳梨酥伴熱情果忌廉)、絲襪奶茶(奶茶慕絲蛋糕)、香煎黑椒吞拿魚配蘋果蓉及港式限定特飲等。每位客人更可獲贈Royal Delights (R+)港式奶茶夾心「趣」脆（嚐鮮裝）乙份。

聖誕下午茶推薦｜4.帝京酒店港式鬼馬下午茶 （品牌提供）

帝京酒店港式鬼馬下午茶



日期：即日起至2024年1月31日

時間：每日下午3時至5時

價錢：港幣$278起/ 1位用；港幣$548起/ 2位用 (另設加一)

地點：旺角太子道西193號帝京酒店獅房菜



聖誕下午茶推薦｜5.半島酒店「願望之樹下午茶」

酒店露台餐廳標誌性的「半島節日列車」將髹上半島經典綠色，車廂內以木鑲板裝飾，配以寬敞舒適的座椅及華麗高雅的裝潢，可一邊欣賞令人陶醉的阿爾卑斯山風光，一邊享受豐富的「願望之樹下午茶」。每售出一份精緻下午茶，酒店將會捐出5美元予本地慈善機構願望成真基金，為香港及澳門患有重病的兒童改寫生命的願望。

半島酒店「願望之樹下午茶」



日期：2023年11月25日至12月16日及12月27日至12月30日

時間：每日下午2時至6時

價錢：港幣$518起/ 1位用 (另設加一)



半島酒店「節日下午茶」

日期：2023年12月16日至12月26日

時間：每日下午2:30至4時 或 4:30至6時

價錢：港幣$658起/ 1位用 (另設加一)

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店露台餐廳



聖誕下午茶推薦｜6.馬哥孛羅香港酒店「奇妙聖誕下午茶」

聖誕下午茶推薦｜6.馬哥孛羅香港酒店「奇妙聖誕下午茶」 （品牌提供）

大堂酒廊於聖誕期間推出滿載節日氣氛的節慶下午茶，呈獻多款精緻經典茶點，例如芒果火雞三文治、法國布利芝士牛角包等，更有一系列可愛聖誕造型的馴鹿朱古力馬卡龍、迷你聖誕樹頭蛋糕、薑餅人籃莓芝士餅等。此外，11月20日開始供應的聖誕特飲，包括香料熱紅酒、蛋奶酒、聖誕雞尾酒和無酒精雞尾酒。

馬哥孛羅香港酒店「奇妙聖誕下午茶」



日期：2023年12月23日至26日、12月31日至1月1日

時間：每日下午3:30時至5:30

價錢：港幣$284起/ 1位用；港幣$568/ 2位用 (另設加一)

地點：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店大堂酒廊



聖誕下午茶推薦｜7.馬哥孛羅香港酒店「節日下午茶自助餐」

聖誕下午茶推薦｜7.馬哥孛羅香港酒店「節日下午茶自助餐」（品牌提供）

馬哥孛羅咖啡廳推出海鮮及應節美饌主打的下午茶自助餐。當中包括:凍海鮮、各式冷盤、迷你三文治、點心、多款熱盤、海南雞飯、自家製薄餅及窩夫。另外，更有一系列節日甜品，包括蛋酒奶凍、茉莉朱古力慕斯蛋糕、聖誕果仁蛋糕、聖誕朱古力樹幹蛋糕、德國史多倫聖誕麵包等。

馬哥孛羅香港酒店「節日下午茶自助餐」



日期：2023年12月23日至26日、12月31日至1月1日

時間：每日下午3:15至5:15

價錢：港幣$368起/ 1位用 (另設加一)

地點：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓



聖誕下午茶推薦｜8. 香港JW萬豪酒店「The Lounge 英式聖誕下午茶」

節日限定英式及地道下午茶鹹甜美點包括:焦糖蘋果撻、橘子朱古力蛋糕、杏桃栗子杯、招牌古法鮑魚撻、煙三文魚脆多士配忌廉芝士等。當然少不了自家製原味及提子鬆餅，配上Tea WG 香茗或香濃咖啡，享受優雅的餐飲體驗。

聖誕下午茶推薦｜8. 香港JW萬豪酒店「The Lounge 英式聖誕下午茶」 （品牌提供）

香港JW萬豪酒店「The Lounge 英式聖誕下午茶」



日期：2023年12月1日至31日

時間：每日下午3:30至5:30

價錢：星期一至五：港幣$638起/ 2位用 ；星期六、日及公衆假期：港幣$688起/ 2位用 (另設加一)

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂



聖誕下午茶推薦｜9. 銅鑼灣皇冠假日酒店 「Dolce Far Niente 幸福之門聖誕下午茶」

銅鑼灣皇冠假日酒店炭烤扒房CARVER，與意大利水療護膚品牌BORGHESE推出全新BORGHESE X CARVER「Dolce Far Niente 幸福之門」聖誕下午茶。創作靈感來自於BORGHESE全新「Dolce Far Niente 幸福之門」佳節系列中皇牌泥漿的成分，以花果、草本香調融入菜單中，將柑橘、洋甘菊、蜂蜜、蘆薈成分結合多款高貴營養的食材，如三文魚、魚子醬、松露、白桃等，精緻又養顏。

享用「Dolce Far Niente 幸福之門」聖誕下午茶乙份，每位可免費獲贈價值高達＄2,711 的 BORGHESE 節日 Home Spa 養潤級泥膜美肌套装及佳節禮遇。

聖誕下午茶推薦｜9. 銅鑼灣皇冠假日酒店 「Dolce Far Niente 幸福之門聖誕下午茶」 （品牌提供）

銅鑼灣皇冠假日酒店 「Dolce Far Niente 幸福之門聖誕下午茶」



日期：即日起至12月 31日

時間：每日下午3時至5時

價錢：星期一至五：港幣$548起/ 2位用 ；星期六、日及公衆假期：港幣$568起/ 2位用 (另設加一)

地點：銅鑼灣禮頓道8號銅鑼灣皇冠假日酒店炭烤扒房CARVER

