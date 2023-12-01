聖誕好去處2023｜15大必去聖誕市集：節日氣氛濃厚 聖誕打卡必去

聖誕好去處2023！聖誕佳節步近，除了要與朋友、家人、另一半好好歡聚，聖誕活動當然少不免與限定的聖誕佈置、燈飾打卡，前往冬日市集慶祝熱鬧一刻。雖然香港是個彈丸之地，當然不能與北歐式聖誕媲美，但不少大型商場、地標都有提供打造不同主題、別出心裁的市集，可謂又玩又打卡！想捉緊聖誕氣氛的話，不妨參考以下的聖誕市集好去處吧！



聖誕好去處2023｜MOKO新世紀廣場《莓日都是聖誕》市集

冬日時分，亦是士多啤梨當做的時份！若然你是個草莓控，熱愛那香甜可口的口感，就不要錯過MOKO新世紀廣場的《莓日都是聖誕》市集！MOKO新世紀廣場帶來40個本地人氣美食及文創品牌，攜手打造全城最強草莓美食地圖，由食品、護膚品、飾品到擺設都有，輕鬆入手草莓單品！

聖誕好去處2023｜MOKO新世紀廣場《莓日都是聖誕》市集（MOKO新世紀廣場）

聖誕好去處2023｜MOKO新世紀廣場《莓日都是聖誕》市集

日期：即日起至2023年12月15日

地址：MOKO 新世紀廣場MTR/F中庭



聖誕好去處2023｜西九文化區聖誕市集

想與摯愛親朋、寵物好好享受户外市集與海景的話，首個西九聖誕市集將會是你的好選擇。日間時分可以感受草地共聚，然後再欣賞巨形聖誕樹與聖誕裝飾。傍晚或晚間時分，更可以到25個特色攤位，品嘗到多國佳餚、創意餐飲，沉浸現場表演和聖誕寵物驚喜，令日與夜都有不同體會。

聖誕好去處2023｜西九文化區聖誕市集

聖誕好去處2023｜西九文化區聖誕市集

日期：2023年12月21日至30日（下午2 時至晚上9 時）

地址：西九文化區藝術公園



聖誕好去處2023｜K11 MUSEA 聖誕村市集

今年K11 MUSEA 化身成一座金色閃爍的聖誕宮殿「Christmas Palace」，將150個來自世界各地的驚喜聚集其中，令大家可以在迷人燈飾間體驗節日氛圍。

另外，由安達人壽香港及 Stella Artois 支持的 「K11 MUSEA Christmas Village Pop-up」，聖誕村市集當中有超過 50 個品牌展現一系列佳節美食、家居擺設及精緻手工飾物，無論送禮自用都可以。除此之外，更有兩大特色聖誕特備活動：「安達漫郵」助你把心意寄給身處世界各地摯愛親朋，以及與人氣手工曲奇店 Cookie DPT 聯乘製作聖誕限定 Chubb Mulled Wine 曲奇免費派發。

聖誕好去處2023｜K11 MUSEA 聖誕村市集（K11 MUSEA）

聖誕好去處2023｜K11 MUSEA 聖誕村市集

日期： 2023 年11 月25 日至2024 年1 月1 日（上午10 時至晚上10 時）

地址： K11 MUSEA 地下Promenade 及Opera Theatre



K11 MUSEA Christmas Village Pop-up

日期： 2023年12月1至3、9至10、16至17、22至31日 及2024年1月1日（中午12 時至晚上9 時）

2023年12月8及15日（下午3 時至晚上9 時）

地址：K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre



聖誕好去處2023｜ AIRSIDE「冬日露天市集」

喜愛台灣文化的你，AIRSIDE今個冬天將聯同台灣人氣文創市集品牌「愛手創ISHANDS」打造出一個文創氣息的台灣夜市！「愛手創ISHANDS」首度來港，市集以三大主題：「台灣潮牌」、「文創藝術」和「毛孩至上」，匯聚各式台灣夜市美食、連結兩地創意的藝文小店！

市集內有4大台灣潮流品牌：「瑞秋小姐」、「cookman」、「Kurt Wu吳承暉」和「WEAVISM織本主義」及超過70個台灣及香港藝文品牌，必定能令你滿載而歸！

聖誕好去處2023｜ AIRSIDE「冬日露天市集」

地址︰AIRSIDE Plaza（九龍啟德協調道2號地下）

日期︰2023年12月2至3、9至10、16至17日（上午11時至晚上9時）



「冬日潮流文創市集」 —「台灣潮牌」

活動日期：2023年12月 2至3 日（星期六及日）



「冬日潮流文創市集」 —「文創藝術」

活動日期：2023年12月9至10 日（星期六及日）



「冬日潮流文創市集」 —「毛孩至上」

活動日期： 2023年12月16至17 日（星期六及日）



聖誕好去處2023｜ 美利酒店「美利聖誕市集」

聖誕當然要搜羅洋溢節日氣氛的生活精品、藝術品，想一次滿足購物、打卡與應節的心，不妨到訪美利 Cotton Tree Terra的聖誕市集，場內充滿琳瑯滿目的選擇：美酒佳餚、節慶裝飾品、陶瓷製品、珠寶和藝術品等，品牌如Jardin Europeen、MAISON ARGAUD、The Hubble Studio等一同提供最完美的聖誕禮物選擇。逛好買滿之後，大家更可以前往聖誕老人小屋，與聖誕老人會面！

聖誕好去處2023｜美利酒店「美利聖誕市集」



地址︰美利酒店UG樓層 Cotton Tree Terra

日期︰2023年12月15日至17日（ 中午12時至下午7時）



聖誕好去處2023｜Blue Bottle Coffee 「Pairs Well with Holiday Market」

冬日之際當然要有一杯暖笠笠熱飲相伴，若你是咖啡控就不要錯過Blue Bottle Coffee 夥拍多個本地手工品牌所舉辦的咖啡市集，當中匯聚不同體驗、風味的咖啡搭配，店內更有季節限定咖啡Holiday Spiced NOLA及7款假日限定餐點登場，令今個冬日假期充滿香濃咖啡與美饌交織。

聖誕好去處2023｜ Blue Bottle Coffee 「Pairs Well with Holiday Market」



地址︰灣仔聖佛蘭士街15號Blue Bottle Coffee 2樓

日期︰12月16至17日



聖誕好去處2023｜ 新都城中心「The Christmas Cuckoo 德國聖誕小鎮市集」

聖誕響起樂聲佳音，不少得音樂盒、布穀鳥鐘等跡影，而今個聖誕新都城中心為大家帶來德國文化體驗，夥拍享譽全球的德國黑森林鐘錶協會成員、頂尖鐘錶工藝品牌 Hönes Uhren GmbH ，將亞洲首個布穀鳥鐘聖誕盛會帶到香港。

除了黑森林工藝遺產、歐陸聖誕氛圍與多元感官體驗，打造觸動人心的藝術打卡場景及互動投影遊戲外，場內更化身成德國聖誕小鎮，將一系列本地主打文化創意的品牌輪流登場，當中包括主打木雕小物的人氣手作島嶼製作、創意工藝家品的菇事屋、文青必備的miSSa手作頭飾等，絕對是每個愛手工女生的福音！

聖誕好去處2023｜The Christmas Cuckoo 德國聖誕小鎮市集



地址︰MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

日期︰即日起至2024年1月1日（中午12時至晚上10時 ）



聖誕好去處2023｜新都會廣場 「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集

想在香港都感受到美式歡騰與聖誕活動的話，新都會廣場參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，為大家帶來一連串美式聖誕活動！戶外溜冰、與飄雪打卡過後，大家可以在「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集中，欣賞充滿聖誕特色的手作禮品以及品嘗聖誕必備的應節餐飲！

聖誕好去處2023｜新都會廣場 「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集（新都會廣場）

聖誕好去處2023｜新都會廣場「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集



地址︰新都會廣場L3 - L4露天廣場

日期︰2023年11月11日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜沙田好運中心x TryMart「HAPPY GO LUCKY 聖誕市集」

居住新界的朋友，不想長途跋涉去欣賞聖誕裝飾的話，近在咫尺的好運中心亦提供一個「聖誕LUCKY 嘉年華」。嘉年華中有沙田首個聖誕樹閃爍燈光秀、巨型天幕浪漫飄雪視覺體驗等多個打卡熱點，拍好拍滿過後，亦可以到市集一逛。市集中匯聚了20多個美食及手作品牌、專業魔術師表演魔術、小丑扭氣球及Busking歌手現場演出等，喜歡本地匠心製作的話必定流連忘返！

聖誕好去處2023｜沙田好運中心x TryMart「HAPPY GO LUCKY 聖誕市集」(沙田好運中心)

聖誕好去處2023｜沙田好運中心x TryMart「HAPPY GO LUCKY 聖誕市集」

日期：2023年12月23-26日（下午1 時至晚上9 時）

地址：沙田好運中心L3潮人巷子（三樓半露天位置）



聖誕好去處2023｜啟岸巷子「啟岸巷子微醺滋味市集」

歡度佳節當然不少得美酒相伴，想感受微醺與日式祭典的話，啟岸巷子將於11月至2024年一月下旬期間舉辦「啟岸巷子和風金魚祭」，以日本代表性的「柳井金魚燈籠祭」作靈感，將代表吉祥、傳遞祝福的金魚燈籠化作裝潢。

聖誕好去處2023｜「啟岸巷子和風金魚祭」詳情

日期：2023年11月6日至2024年一月下旬（上午10時至晚上10時）

地點：九龍紅磡馬頭圍道63號啟岸巷子地下及一樓



除了既夢幻又浪漫的日本祭典裝潢、日式工作坊，大家亦可以一次過品嚐多款來自世界各地的美酒。美酒佳餚相伴，讓你仿如置身日本柳井市熱鬧的祭典現場，好與摯友共度美好時光。

聖誕好去處2023｜啟岸巷子「啟岸巷子微醺滋味市集」(啟岸巷子)

聖誕好去處2023｜「啟岸巷子微醺滋味市集」詳情

日期：2023年12月8日至12月10日（中午12時至晚上8時）

地點：九龍紅磡馬頭圍道63號啟岸巷子地下5號舖



聖誕好去處2023｜中港城「聖誕車尾箱環保市集」

若然有去過英國或歐洲地方，應該對於車尾箱市集並不陌生，週末時分車主們聚集一地，坐駕上擺賣各式各樣的貨品，整個感覺溫馨又新鮮。而今年中港城逢周週末及指定日子舉辦「聖誕車尾箱環保市集」，將停車場變成最熱鬧的市集，當中由文創產品、手工藝品到舊物都有，身在香港亦同樣感受到精彩假期。

聖誕好去處2023｜中港城「聖誕車尾箱環保市集」（中港城）

聖誕好去處2023｜中港城「聖誕車尾箱環保市集」

日期：2023年12月8至10日、16、17、23至26、30、31日（一共11天）

時間：17:00-22:00｜18:00-00:30（12月31日）

地點：香港尖沙咀廣東道33號中港城海豚池平台花園



聖誕好去處2023｜ 港島香格里拉「香格里拉聖誕奇遇」

若想感受一連串的聖誕驚喜，港島香格里拉則為大家提供數之不盡的「香格里拉聖誕奇遇」：聖誕樹亮燈儀式、繽紛聖誕市集以及體驗等。市集當中有滿載甜蜜驚喜的聖誕掛飾造型朱古力，朱古力當中有機會蘊藏神秘驚喜金獎券！另外，嶄新推出的兩款聖誕倒數月曆系列，能夠讓大家每天揭曉不一樣的節日小驚喜。

聖誕好去處2023｜ 港島香格里拉「香格里拉聖誕奇遇」



地址︰港島香格里拉六樓酒店大堂

日期︰2023年11月17日至12月26日



聖誕好去處2023｜ Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華

花園道三號聯同本地非牟利機構豐盛社企學會及旗下『十一良心消費運動』，攜手打造最大型戶外社企市集，當中匯聚了超過20間本地社企參與，寄望分享可持續發展的消費概念改變大眾並分享佳節喜悅，打造出結合社企市集與互動工作坊的嘉年華會。

市集期間將有多個由年輕創業家及團隊經營的社企單位將舉辦體驗工作坊，免費進場即可即場參與！而且這個聖誕社企市集中的所有消費均用作支持在場超過 20 間社企履行不同社會目標，幫助弱勢社群創造就業和培訓機會、推動文化共融、公平貿易等。大家還在尋找聖誕好禮或喜愛室外市集熱鬧的氣氛，更加不要錯過！

聖誕好去處2023｜ Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華



日期：2023年12月1日（星期五）中午12時至晚上7時30分（亮燈儀式於下午6:45開始）

2023年12月2日（星期六）中午12時至下午6時

地點：中環花園道三號



聖誕好去處2023｜赤柱聖誕市集「CHILLMAS BY THE SEA」

總感到香港的聖誕欠缺了些氣氛，並非極地寒冬，又沒有真雪，所有東西都人為所設？其實熱辣辣的澳洲聖誕傳統亦別具特色！

聖誕好去處2023｜赤柱聖誕市集「CHILLMAS BY THE SEA」（赤柱廣場）

赤柱廣場首次舉辦以澳洲為主題的聖誕市集，今次更獲得澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。場內有有超過150個攤檔：人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產等，讓你感受南半球獨特的聖誕氛圍！

聖誕好去處2023｜赤柱聖誕市集「CHILLMAS BY THE SEA」



地址︰赤柱廣場 天幕廣場、公共空間及美利樓

日期︰2023年12月9日-24日 (逢六、日)



聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」

每年都會推出縣美聖誕佈置系列的IKEA，今年特別將整個IKEA的聖誕氣氛，帶到坑口東港城，並打造出濃厚的瑞典聖誕小鎮。中庭首度出現「巨大化」的FABLER小熊，身邊擺滿禮物和聖誕節，非常值得打卡。同時場內亦有多款公仔售賣，如FABLER小熊與其女友，亦有深受喜愛的鯊鯊，一個個整齊排列在架上，看來超級心動。

聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」（東港城）

聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」



地址：東港城商場1樓中庭

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜愉景灣「聖誕周日露天市集」

今年愉景灣以意式歐陸小鎮作靈感，配搭飄雪和燈影帶來節日浪漫氣氛。愉景灣亦將於兩段時間提供相關市集、聖誕冰上奇妙匯演，讓大家感受歡樂的節日氛圍。

聖誕好去處2023｜愉景灣「聖誕周日露天市集」（愉景灣）

11月12、26日及12月10、17日特備「聖誕周日露天市集」，大家可以一邊欣賞聖誕裝飾打卡，一邊感受市集熱鬧氣氛。另外想聖誕節倍添意義，就不要錯過12月24至26日期間，愉景灣與社福機構合作開設的「慈善手作市集」，同場更有聖誕報佳音及Busking音樂表演。若然大家向聖誕老人親自寫信，更有機會得到回信！

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」



地址：愉景廣場、愉景北商場及 D’Deck

日期：2023年11月24日至2024年1月1日

