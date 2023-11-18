聖誕好去處2023｜8大必去聖誕市集：節日氣氛濃厚 聖誕打卡必去

聖誕好去處2023！聖誕佳節步近，除了要與朋友、家人、另一半好好歡聚，聖誕活動當然少不免與限定的聖誕佈置、燈飾打卡，前往冬日市集慶祝熱鬧一刻。雖然香港是個彈丸之地，當然不能與北歐式聖誕媲美，但不少大型商場、地標都有提供打造不同主題、別出心裁的市集，可謂又玩又打卡！想捉緊聖誕氣氛的話，不妨參考以下的聖誕市集好去處吧！



聖誕好去處2023｜新都會廣場 「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集

想在香港都感受到美式歡騰與聖誕活動的話，新都會廣場參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，為大家帶來一連串美式聖誕活動！戶外溜冰、與飄雪打卡過後，大家可以在「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集中，欣賞充滿聖誕特色的手作禮品以及品嘗聖誕必備的應節餐飲！

聖誕好去處2023｜新都會廣場 「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集（新都會廣場）

聖誕好去處2023｜新都會廣場「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集



地址︰新都會廣場L3 - L4露天廣場

日期︰2023年11月11日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜啟岸巷子「啟岸巷子微醺滋味市集」

歡度佳節當然不少得美酒相伴，想感受微醺與日式祭典的話，啟岸巷子將於11月至2024年一月下旬期間舉辦「啟岸巷子和風金魚祭」，以日本代表性的「柳井金魚燈籠祭」作靈感，將代表吉祥、傳遞祝福的金魚燈籠化作裝潢。

聖誕好去處2023｜「啟岸巷子和風金魚祭」詳情

日期：2023年11月6日至2024年一月下旬（上午10時至晚上10時）

地點：九龍紅磡馬頭圍道63號啟岸巷子地下及一樓



除了既夢幻又浪漫的日本祭典裝潢、日式工作坊，大家亦可以一次過品嚐多款來自世界各地的美酒。美酒佳餚相伴，讓你仿如置身日本柳井市熱鬧的祭典現場，好與摯友共度美好時光。

聖誕好去處2023｜啟岸巷子「啟岸巷子微醺滋味市集」(啟岸巷子)

聖誕好去處2023｜「啟岸巷子微醺滋味市集」詳情

日期：2023年12月8日至12月10日（中午12時至晚上8時）

地點：九龍紅磡馬頭圍道63號啟岸巷子地下5號舖



聖誕好去處2023｜ 美利酒店「美利聖誕市集」

聖誕當然要搜羅洋溢節日氣氛的生活精品、藝術品，想一次滿足購物、打卡與應節的心，不妨到訪美利 Cotton Tree Terra的聖誕市集，場內充滿琳瑯滿目的選擇：美酒佳餚、節慶裝飾品、陶瓷製品、珠寶和藝術品等，品牌如Jardin Europeen、MAISON ARGAUD、The Hubble Studio等一同提供最完美的聖誕禮物選擇。逛好買滿之後，大家更可以前往聖誕老人小屋，與聖誕老人會面！

聖誕好去處2023｜ 美利酒店「美利聖誕市集」(美利酒店)

聖誕好去處2023｜美利酒店「美利聖誕市集」



地址︰美利酒店UG樓層 Cotton Tree Terra

日期︰2023年12月15日至17日（ 中午12時至下午7時）



聖誕好去處2023｜MOKO 新世紀廣場 《GOTCHA！Got茶！》市集

喜愛手搖的女生有福了！MOKO 新世紀廣場為大家帶來全港首個商場手搖飲品主題慶典「手搖飲品狂歡祭」，引入近50個本地品牌製作各式各樣「茶」味產品，各位手搖茶控絕對不能錯過！

聖誕好去處2023｜MOKO 新世紀廣場 《GOTCHA！Got茶！》市集（MOKO 新世紀廣場）

聖誕好去處2023｜MOKO 新世紀廣場 《GOTCHA！Got茶！》市集



日期：2023年11月4至19日（上午10時至晚上10時）

地點：MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭（每日） 及L2長廊（11月18至19日）



聖誕好去處2023｜ 港島香格里拉「香格里拉聖誕奇遇」

若想感受一連串的聖誕驚喜，港島香格里拉則為大家提供數之不盡的「香格里拉聖誕奇遇」：聖誕樹亮燈儀式、繽紛聖誕市集以及體驗等。

聖誕好去處2023｜ 港島香格里拉「香格里拉聖誕奇遇」（港島香格里拉）

市集當中有滿載甜蜜驚喜的聖誕掛飾造型朱古力，朱古力當中有機會蘊藏神秘驚喜金獎券！另外，嶄新推出的兩款聖誕倒數月曆系列，能夠讓大家每天揭曉不一樣的節日小驚喜。

聖誕好去處2023｜ 港島香格里拉「香格里拉聖誕奇遇」



地址︰港島香格里拉六樓酒店大堂

日期︰2023年11月17日至12月26日



聖誕好去處2023｜赤柱聖誕市集「CHILLMAS BY THE SEA」

總感到香港的聖誕欠缺了些氣氛，並非極地寒冬，又沒有真雪，所有東西都人為所設？其實熱辣辣的澳洲聖誕傳統亦別具特色！

聖誕好去處2023｜赤柱聖誕市集「CHILLMAS BY THE SEA」（赤柱廣場）

赤柱廣場首次舉辦以澳洲為主題的聖誕市集，今次更獲得澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。場內有有超過150個攤檔：人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產等，讓你感受南半球獨特的聖誕氛圍！

聖誕好去處2023｜赤柱聖誕市集「CHILLMAS BY THE SEA」



地址︰赤柱廣場 天幕廣場、公共空間及美利樓

日期︰2023年12月9日-24日 (逢六、日)



聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」

每年都會推出縣美聖誕佈置系列的IKEA，今年特別將整個IKEA的聖誕氣氛，帶到坑口東港城，並打造出濃厚的瑞典聖誕小鎮。中庭首度出現「巨大化」的FABLER小熊，身邊擺滿禮物和聖誕節，非常值得打卡。同時場內亦有多款公仔售賣，如FABLER小熊與其女友，亦有深受喜愛的鯊鯊，一個個整齊排列在架上，看來超級心動。

聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」（東港城）

聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」



地址：東港城商場1樓中庭

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」

今年愉景灣以意式歐陸小鎮作靈感，配搭飄雪和燈影帶來節日浪漫氣氛。愉景灣亦將於兩段時間提供相關市集、聖誕冰上奇妙匯演，讓大家感受歡樂的節日氛圍。

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」（愉景灣）

11月12、26日及12月10、17日特備「聖誕周日露天市集」，大家可以一邊欣賞聖誕裝飾打卡，一邊感受市集熱鬧氣氛。另外想聖誕節倍添意義，就不要錯過12月24至26日期間，愉景灣與社福機構合作開設的「慈善手作市集」，同場更有聖誕報佳音及Busking音樂表演。若然大家向聖誕老人親自寫信，更有機會得到回信！

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」



地址：愉景廣場、愉景北商場及 D’Deck

日期：2023年11月24日至2024年1月1日

