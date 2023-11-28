女生必去│送飲品美食！食買玩+治癒身心Peel雪暖冬創意市集

臨近聖誕，每個星期都有市集舉行，同閨蜜、BFF想選一個真的多靚產品買、有美食，還可以令你放鬆身心的市集，今次就有推介！12月1至3日（星期五、六及日）於尖沙咀中福商業大廈舉行的「Peel雪暖冬創意市集」，就完全滿足到你行市集的願望，除了可以又食又拎，入場即有免費台灣香腸、聖誕棉花糖同健康飲料等你歎之外，更擁有人氣的產品攤檔，如火腿莊、香丘Heung Yau、What The Soup等，加上大堆頭的抽獎禮物，令你靚住過聖誕！以下立即為你解構！



攤檔美食、美酒通通有 以香氣治癒你身心

知道不少女生都重視me-time，喜歡用香氣讓自己放鬆身心，所以市集攤檔有不少香氣元素。除了有由幾位熱愛製香的年輕人在香港創立的本地手工製香品牌「香丘Heung Yau」以外，更有自家製精品咖啡Wakecup HK與香港製造芳療天然精油大豆蠟燭LAPZUK HK聯乘推出的咖啡掛耳包，令你一併享受香味體驗及舌尖滋味！

Wakecup HK與LAPZUK HK聯乘推出的咖啡掛耳包，還可以讓你親手寫下祝福句子，是聖誕禮物的首選！

想家中散發著陣陣高貴、奢華或是優雅的香氣？就一定要到市集選購香丘Heung Yau的產品。

另一邊，還有糅合各國湯品精粹，每款湯品均由註冊營養師計算卡路里，好味又健康的，創出自家獨有好湯的What The Soup；專營西班牙伊比利亞火腿及食品專門店，搜羅西班牙全國最有特色及最優質的傳統芝士 、橄欖、得獎橄欖油、各種肉腸等的火腿莊，即場更可試食意大利巴馬火腿Parma Ham，再加上自家製人氣貝果M.Y.Studio等同樣散發住陣陣令人食指大動的香氣的攤檔，亦在現場等你埋位！除此以外，還有一些精緻首飾的小店，亦絕對適合各位美女掃貨！

不能錯過西班牙美食鞭子香腸，在市集就可以買到！

冬天就喝一碗，健康又滋味的好湯！

抽獎活動超吸引！送你變靚療程過聖誕

說「Peel雪暖冬創意市集」是女生必去，完全沒有過份，因為行完市集，更有多重的抽獎活動讓你參與，而且獎品更是完全為了各位美女而設！首先「聖誕大抽獎」的獎品就包括一系列的保健產品、免費美容療程及專業護膚品，而美容超級大抽獎，更有平常各位心思思想體驗的Pico皮秒嫩膚+蜂巢頭激光療程、Ulthera超聲刀護理及Thermage熱瑪吉眼部療程等，另外更有美容療程的現金券，實在令人驚喜！如果抽獎滿足不了你，在場更有必贏有獎遊戲攤位，大家有機會得到免費的「輕Pure Peel 煥膚美白激光面部療程」！與閨蜜一起靚住過聖誕不是夢，大家記得去啦！

「Peel雪暖冬創意市集」活動詳情

日期：12月1至3日（星期五、六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀麼地道22號中福商業大廈5樓平台

場地贊助：修身堂

（資料及相片由客戶提供）