01女生聖誕倒數月曆 Omakase 3人同行53折 聖誕大餐任食蟹腳64折

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

01女生聖誕倒數月曆禮品：

5個聖誕大餐優惠 部份低至53折發售

2款聖誕到會獨家優惠 低至73折發售

01女生快閃優惠【1】上環AKVO酒店Shimoumi Sushi 霜瀛 | Omakase 壽司放題 (01空間折扣53折)

霜瀛 Shimoumi | Omakase +壽司放題 01空間折扣53折

前菜、海膽/櫻花蝦蒸蛋、日本生蠔、時令刺身6 款、季節料理、手握壽司+追加放題 (拖羅,海膽除外)、湯、甜品拼盆

24,25,26/12, 1/1, 初一,二,三, 14/2, 不適用

時間：12:00 - 22:00



原價HK$5,940

現售HK$3,160

*1日前訂座



Shimoumi Sushi 霜瀛/ 淼屋 Myouya

地址：上環蘇杭街57號香港嘉賦酒店1&2樓



優惠2. 淼屋 Myouya | 北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題 01空間買2送1

先付、季節沙律、八寸、季節料理、年糕蟹肉舞茸清湯、刺身、喜知次金時生姜、北海道十勝A4和牛壽喜燒、漬物、稻庭烏冬或御飯、鍋物追加放題(豚肉五花腩片，鮮雞肉，鳴門卷，竹輪卷，黑魔芋，日式蟹棒，葛絲，鮮冬菇，日式烏冬等等)、甜品

+ 1

日期：即日起至12月31日

時間：12:00 - 22:00



原價HK$2,640

現售HK$1,565



Shimoumi Sushi 霜瀛/ 淼屋 Myouya

地址：上環蘇杭街57號香港嘉賦酒店1&2樓



01女生快閃優惠【2】六國酒店「鮑魚‧鱈場蟹」節日下午茶二人套餐

維多利亞風格設計的Le Menu西餐廳冬日限定推出「鮑魚‧鱈場蟹」節日下午茶，一系列應節的鹹甜美點以精緻的方式呈現在三層架上，為您帶來視覺和味覺的雙重享受。

「鮑魚‧鱈場蟹」節日下午茶套餐 (兩位用) 01空間折扣75折

三文魚他他配飛魚子、鱈場蟹肉法國芥末沙律醬薄多士、鵝肝醬配特濃紅酒啫喱、酥炸生蠔、鮑魚酥皮盒、意大利薩拉米腸蜜瓜丸、朱古力樹頭蛋糕、法式焦糖燉蛋、馬卡龍、巴斯克芝士蛋糕、香草栗子奶凍、英式鬆餅、咖啡或茶（01空間獨家：普通咖啡升級手工咖啡）

**另贈送氣泡酒兩杯**

+ 4

推廣期：2023年12月1日至2024年1月1日

用餐時間：下午三時至下午五時



原價HK$713

現售HK$537



六國酒店Le Menu西餐廳

地址：香港灣仔告士打道72號一樓



01女生快閃優惠【3】六國酒店華麗盛自助晚餐｜龍蝦．花膠．佛跳牆（兩小時任食）

六國酒店Le Menu西餐廳推出節日版自助晚餐提供了豐富多樣的美食選擇。您可以品嚐到不同的節日美食，推薦必食之選包括肉質Juicy的聖誕火雞配雞肝汁、惹味蜜汁菠蘿焗火腿、口感豐富的焗威靈頓牛柳、鮮味十足的各種海鮮等等。此外，還有肉味濃郁且口感鬆軟的美國特級有骨肉眼，以及視覺至味覺雙重享受的鐵板燒。愛美的您可以品嚐營養豐富的鮑汁燴花膠、鮮冬菇蠔皇扣鴨掌及佛跳牆，滋補養顏。01空間折扣83折

甜品方面，餅廚為您帶來了多款誘人的甜品。此外，還有火焰雪山表演，廚師即場在軟綿綿蛋白霜的海綿蛋糕上淋上烈酒再點燃，以火焰炮製出奪目耀眼的畫面，讓您享受甜品的美味和帶來了獨特的視覺體驗。

+ 7

日期：3-7, 10-14/12/2023

時段A (17:45 - 19:45) 或 時段B (18:15 - 20:15)

原價HK$811、現售HK$674



地址：Le Menu西餐廳

香港灣仔告士打道72號一樓



01女生快閃優惠【4】MOMO Cafe 西環萬怡酒店｜檳城美饌生蠔海鮮自助餐

自助餐盛宴以海鮮冷盤打開序幕，多款新鮮冰鎮海鮮：雪埸蟹腳、愛爾蘭黃金螺等。午餐時段可享受即開生蠔兩隻，而在週末還可以品嘗到各種刺身，包括阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、鯛魚及北寄貝，甚至還有中式點心等等。主菜方面呈現一系列的東南亞美食，包括四川口水雞、泰式咖喱雞配印度煎餅和惹味越式湯粉、馬來西亞蠔煎和濃郁鮮味的蝦麵、海南雞及羊樂串等等。01空間64折

熟食海鮮，包括午餐時段的豉汁蒸原條比目魚及艇家炒海上鮮；晚餐時段的亞參燒比目魚，還有招牌特色石烤比蕯和紐西蘭肉眼牛排/燒優質帶骨肉眼牛排；最後甜品更有Mövenpick 雪糕系列及鬆脆窩夫。

+ 1

12月成人晚餐（星期一至四）公眾假期及其前夕除外

時間：晚上6時30分至9時30分

原價 HK$624.8、現售 HK$397.6

*只適用於12月11日至30日（12月23至26、12月31日除外）



MoMo Café 西環萬怡酒店

地址：西營盤干諾道西167號



01女生快閃優惠【5】珀薈酒店 Uptop Bistro and Bar｜「聖誕節日晚餐」獨家贈送精選葡萄酒

Uptop Bistro and Bar為你呈獻浪漫醉人的五道菜聖誕節日晚餐，限定於 12 月 24 及 25 日晚上供應。主菜可以二選一，「龍蝦尾配慢煮比目魚柳併帶子，龍蝦汁」或「美國西冷牛扒 (8安士) 拼蒜片炒和牛粒、黑松露薯角」，兩款皆華麗美味。最後甜品奉上「摩天輪聖誕甜品拼盤」，祝願大家在聖誕節這個普天同慶的日子和你的摯愛一同享用我們悉心準備的甜點，歡度一個愉快溫馨的節日！

- 套餐選擇 -

1. 聖誕節日晚餐（一人用）| 早鳥優惠$772（原價: $867）|早鳥9折優惠

早鳥優惠期：即日起至15/12/2023

2. 升級至蟹餅至尊 | +$98

3. 升級專享3杯精選葡萄酒搭配 | +$208/位

**01空間獨家優惠: 免費精選葡萄酒一杯**

2023年12月24日(日) 至 2023年12月25日(一)

時間：18:00-20:00 或 20:30-22:30（選其一）

原價 HK$867、現售 HK$772



珀薈酒店 Uptop Bistro and Bar

地址：19/F,117 Chatham Road South,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong



01女生快閃優惠【6】聖誕到會｜Premium Catering 極上到會中西菜色任選

中西聖誕餐單任選套餐 | 獨家八八折 免運費

到會匯聚各國美食，包括中式主菜（黃金蝦球、西檸芝麻雞、海南雞、椒鹽厚切豬扒、黑椒牛仔骨、芝士焗大蝦球）、馬來咖哩（海鮮、吉列魚柳、牛筋腩）、甜品（迷你泡芙、萄撻）、主食（鰻魚炒飯、台式滷肉飯、焗黑松露魚柳飯、龍蝦汁蝦球意粉）、小食（炸一口芝士、脆蝦棒、炸帶子、炸吉列蝦、章魚小丸子）、沙律（田園雜菜沙律、香草雞胸藜麥汾律、周打蜆湯）等。01空間獨家88折

即日起至2023年12月20日(三)

時間：10:00 - 20:00

原價 HK$1,180、現售 HK$1,042



01女生快閃優惠【7】聖誕到會｜FEAST聖誕到會超軟嫩多汁烤火雞

FEAST 一致好評的感恩節、聖誕節及除夕派對美食到會重磅回歸！當中包括最受歡迎「香草烤原隻火雞」及超軟嫩多汁「慢煮香草烤火雞伴肉餡 (切件)」，無論打卡或想享受高品質節慶美食，只需在網上預訂即可輕鬆享用豐盛且滋味的節日盛宴！更有其他多國美食到會供選擇，均免運費直送上門。

輕食派對小食到會套餐 (8-10人)01空間獨家73折

01空間特別優惠價：HK$1242 (原價HK$1700)

包括：

香脆蝦角 (10件)、香茅蜜糖單骨雞翼 (20件)、日式雞軟骨餃子(15件)、馬來沙嗲豬肉串燒(10串)、泰式燒豬頸肉(2件)、墨西哥烤雞肉捲餅(12件)、墨西哥芝士牛肉捲餅 (辣) (12件)、時令水果沙律(約1.5磅)、環保餐具套裝(10份)。

+ 2

即日起至2024年1月31日(三)

原價 HK$1,700、現售 HK$1,242



【01女生快閃優惠】Omakase3人同行53折 聖誕大餐任食蟹腳64折

快閃優惠： 7大聖誕大餐優惠連到會 部份餐飲優惠低至53折

活動日期：12月7日起開始

參加方法：

1) 前往01空間選購

活動條款及細則：

1. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

2. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

3. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 是次活動適用於香港。

5. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

6. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

7. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。