懷孕經歷成動力 決心打破女性傳統既定面貌 打造時尚玩味媽媽會

【100種女生/創業女性】如何平衡工作與家庭？這個問題一直都在向女性提問。到底「女性」這個身份角色，在社會上是什麼的存在呢？對女性的期待與壓力，日漸加重，仿似自成長期開始就有一定的規限與既定面貌，無論對於身材管理、個人發展、家庭責任等，都像一直在倒數、追逐。作為專為母親而設的時尚品牌The Rebel mums 創辦人謝鳳（Selene）則決心打破社會對母親的傳統印象，讓每個媽媽都可以活得自信、時尚，更希望拉近大家，創立一個「媽媽俱樂部」（badass mum's club）。

攝影：黃寶瑩



專為母親而設的時尚品牌The Rebel mums 創辦人謝鳳（Selene）(黃寶瑩 攝）

不少人乍聽為母親而設的時尚品牌，不是認為電視廣告上的「修身」服裝，就會一面倒地認為色調沉實、設計保守的服裝就是「媽咪裝」。就算上網搜羅與母親相關的單品，首入眼簾的是「孕婦裝」、「母嬰用品」、「媽媽走佬包」等資訊，難道成為人母之後，女生們就理所應當地與子女掛鉤，則要放下個人身分嗎？

作為母親或準備成為母親，這些話題並不是一個相當主流、大家都有興趣關心的事，但是很多女性亦希望得到這方面的幫助與關愛 謝鳳（Selene）

夢想成就得來不易 創業路途崎嶇幸得孩子鼓勵

Selene 在疫情期間兩次懷孕，種種經歷激發起創業念頭，以歌頌母親這個身份角色，打造出一系列充滿1950年代復古感，既型格又玩味的服飾。

Selene提起創業路途，全靠子女才可以撐下去（黃寶瑩 攝）

服飾用上艷麗多彩的花紋布料，配上花朵圖案，展現華麗派對感。看到色彩斑斕的「Launch Collection 」與「Celebration Collection」服裝系列，相信都會認為Selene 是個樂天知命、人生順遂的人，但在交談間，Selene 指這兩個系列是為慶祝特別日子與場合，但她一路走來並不容易，甘苦撐過才見甜蜜。

Selene 從小熱愛藝術創作，曾開過畫展、在不同時裝公司工作等，然而種種經歷並不如願，更令她曾經一度想過放棄自己的時裝夢想。上天就是如此有趣，有些事情就像命中注定般，正當Selene 放下時裝夢，組織家庭，當時她正懷有第二胎，剛好又碰上疫情。看似最多風浪之際，她卻決心照顧子女同時創立品牌：「我能夠創造出The Rebel Mums這個品牌，也是因為我做了母親後，所得到的創作靈感。」

短時間內再次懷上了第二胎，令我身體負擔很大。但是我總是感覺到肚子裏的小孩一直鼓勵著我，叫我不要放棄！他們頓成為我完成這個品牌的最大動力。 謝鳳（Selene）

女生成母親 切身體會成夢想燃料

提到Selene 的創業路途，她指出當時真的很吃力，身體需要時間恢復，身邊亦很多不看好聲音，「當時有很多人覺得我應該放棄這個品牌，專心做一個媽媽。」每當她想放棄時，她就會與肚中的小孩聊天，好像就重新得到力量，亦感受到他們支持自己，就有了繼續下去的決心，令到Selene 能夠堅持創作。

每當Selene 想放棄時，她就會與肚中的小孩聊天 (IG@the.rebel.mums)

創業靈感源自她由女生轉為母親的過程，她與身邊好友提起，大家感受成為母親後的種種辛酸，令她意識到社會對於「女性」、「母親」帶刺的既定概念，讓她想除去這些種種不公平，讓媽媽們不需只掩蓋身型上的缺點，有一個不需打扮得「像個媽媽」的時尚選擇。

為什麼想媽媽們不需只掩蓋身型上的缺點，Selene 分享自己在懷孕第一胎的經歷：「當時我第一次懷孕，懷孕三個多月去買孕婦牛仔褲。我在尋找牛仔褲，正想試衣之際，當時職員卻問：「你懷了多少個月、是否第二胎？」更直指「你孕肚超級大，穿不下、沒有合適服裝。」當時我很不開心，還以為我比其他人不正常，孕肚很大是否就比其他孕婦肥呢？懷孕期間的身形轉變、妊娠紋等變化，加上社交平台、電視廣告等等產後修身，產後護理等宣傳，好像產後就要立即變得又靚又瘦，令Selene 相當手足無措，一度懷疑自己，更聯想起年輕時期不健康的瘦身回憶。

謝鳳（Selene）：「我沒有想到身體、時間和生活上會發生這麼大的變化。」（受訪者提供）

生完小朋友後，Selene 笑指自己身形變化很大，「愈變愈大隻。」周邊很多人，連最親的朋友、家人亦有指「你真的要快點減肥」、「你不像以前那麼苗條」等說話，令她很受傷。那怕外國平台上的媽媽群，Selene 亦指「都無法融入，她們亦總是在比較，誰人瘦一點。」

女人並不容易：當女生難、當母親更難

成為母親，不但只是角色的變化，更有很多放不下來的責任，與很多做不完的事。 謝鳳（Selene）

在這些切身體會下，讓Selene 對於「女生」這個身分角色有著更深的體會，「我感覺成為母親後，就像成為巨獸般強大，要守護許多東西。女生真的相當不簡單，我們在社會、職場、人際關係、婚姻上都要扮演不同的角色。」Selene 有感社會希望女生能夠在適當的時候組織家庭，結婚、生兒育女。而職場上，則希望能夠做到最好，甚至有時候需要放棄私人時間，以家庭、婚姻等換取成就。婚姻則希望做好女人的本分，生子育女的同時，背後卻要放棄很多自己的事情。

女人真的並不容易 背後仍有許多無形期盼、壓力（黃寶瑩 攝）

而現實與理想的差距，正正就是很難能夠全部做到。Selene 眼見社會上不少人當了媽媽後，就將就了：「我有些朋友結婚之後，都不敢有小朋友，是因為怕自己失去工作，更擔心自己一手建立、付出的都會作廢，到最後只發現，自己早已過了生小朋友的年齡。」「我有些朋友學歷很高、很聰明、工作發展順利，但是當上媽媽後，卻被逼放棄自己的工作，更變得很不開心。」「我甚至有看到過一些朋友懷孕了，都害怕告訴上司或者讓公司的人知道，一直隱瞞到7個月，孕肚實在沒有辦法再遮掩了，才告知公司。」

不論是母性促使或是環境造就，將自己所有時間給予子女與家庭，仿似最理所當然的，這樣才能夠算得上一個合格的媽媽。 謝鳳（Selene）

Selene 正正因為成立The Rebel Mums，建立品牌過程中自我和解，發現自己對於「母親」、「女性」角色的看法有所改變，了解到一切都是過程，那怕被人認為不好看的妊娠紋，亦是自己的成長里程碑之一。Selene 亦理解到周圍人以及自己母親，某些價值觀、傷人話語源自被社會所深化、影響。

我們也是與小孩相處中，一邊學習一邊成長（受訪者提供）

沒有人天生出來就知道怎麼做母親，我們都是一點一點慢慢學出來的。 謝鳳（Selene）

派對元素打造亞洲媽媽俱樂部

Selene 有感大部分女性都不願意將「母親」的不合理期待、待遇、社會壓力等話題分享，因為心底裏都害怕別人對她們的評價，所以她決心以自己最擅長的繪畫創作、服裝設計，打造出展示媽媽性格、時尚一面的The Rebel Mums。

打破女性傳統既定面貌 創立「媽媽俱樂部」（黃寶瑩 攝）

Selene 以符合亞洲媽媽們的剪裁，讓她們不需要刻意減磅修身、遮掩身形，更可以敢於擁抱成為母親後的「成果」：身材變化、妊娠紋等。品牌以衣領作標誌及主要設計元素，Selene 指衣領設計的創作靈感，來自西方的紳士俱樂部。為了慶祝母親這個角色，再加入了魚網、蝴蝶結等元素，將女性柔美與硬朗揉合，歌頌為母則強。

除了時尚服裝之外，Selene 更想將品牌打造成一個讓媽媽們交流的平台，因為過往遠赴美國讀書、工作的體會，令她感覺到香港社會較內儉，人與人之間比夠冷漠、負面：「香港的生活節奏很快，很多時候媽媽也未必有時間社交，因此感覺孤單 。」

謝鳳（Selene）：「堅持做自己認為對的事，辛苦但值得」（黃寶瑩 攝）

為了拉近大家，PMQ的Pop-up實體店亦會不定時舉辦工作坊、分享會、親子遊戲等，另外Selene 亦發起了一個 #100MumsCampaign活動，由不同背景的媽媽告訴我們「她們的故事」，希望通過The Rebel Mums凝聚她們、分享故事並互相幫助，再從以感染整個香港及感染世界各地。

攝影：黃寶瑩

場地提供：The Rebel mums

