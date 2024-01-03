情人節下午茶推介2024：12大下午茶High Tea浪漫滿分 打卡必到

【下午茶High Tea2024/情人節下午茶】今年情人節（2月14日）正值初五，新春佳節，不妨以既喜慶又浪漫的紅調，來一場充滿節日氣氛的下午茶活動，一次過寵愛閨蜜好友、媽媽與自己。若想要與情人愛侶共渡浪漫時光，環境舒適、打卡一流的酒店下午茶更是浪漫不過的首要之選！



還在苦惱情人節好去處？《01女生》已經為大家準備好！以下有各大浪漫滿分、打卡的酒店下午茶推薦，當中包括W酒店、香港喜來登酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、唯港薈（Hotel ICON）等，快點bookmark與另一半、朋友打卡！

情人節下午茶High Tea推介：W酒店 WOOBAR下午茶

慶祝情人節，又怎能少得掌上名珠毛小孩的份兒呢？W酒店坐擁西九龍的景觀，鄰近鐵路站、西九文化區，而且寵物友善。而 WOOBAR 除了在農曆新年期間將尊貴W魚子醬注入，再搭配多款賀年主題咸甜點中。情人節亦有打造甜密滿分的情人節下午茶，當日的小點心會換上一日限定紅色造型配上心心裝飾，下午茶更會配以指定氣泡酒；大人、小毛孩都可以獲得一個超乎想象的情人節體驗。

情人節下午茶High Tea推介：W酒店 WOOBAR下午茶（W酒店）

WOOBAR 農曆新年下午茶



地址：西九龍柯士甸道西1號天璽

日期：2024年2月10至13日

時間：下午3時至 6時

價格：HK$728/兩位用



WOOBAR 情人節下午茶



地址：西九龍柯士甸道西1號天璽

日期：2024年2月14日

時間：下午3時至 6時

價格：HK$728/兩位用



情人節下午茶High Tea推介：唯港薈Hotel ICON 「和風草莓祭下午茶」

喜愛草莓的話有福了！正值草莓盛季，當然要感受不同品種的草莓香氣、甜度及質感。想一次過大飽口福的話，唯港薈的和風草莓祭，由日本食材及來自日本五大產地的新鮮草莓炮製10多款鹹甜美饌，包括稀有的奈良縣的「淡雪」、濃郁多汁的佐賀縣的「佐賀草莓小姐」、最受港人歡迎的福岡縣的「甜王」等，絕對能讓一眾草莓控預流連忘返。

情人節下午茶High Tea推介：唯港薈Hotel ICON 「和風草莓祭下午茶」（唯港薈）

唯港薈Hotel ICON 「和風草莓祭下午茶」



地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地舖

日期：2024年2月1日至另行通知時間：下午3時至 6時

價格：星期一至五: 每位HK$418，HK$728/兩位用

星期六、日及公眾假期: 每位港幣$448，HK$788/ 兩位用（另設加一服務費）



情人節下午茶High Tea推介：香港麗思卡爾頓酒店 「Vivienne Westwood 春日花漾下午茶」

身為Vivienne Westwood 忠粉的你，一定不可以錯過Ritz Carlton的下午茶！酒店與Vivienne Westwood首度聯乘推出下午茶。為呼應最新2024春夏系列，下午茶以手繪花圖案作靈感，當中包括菊花果凍海蝦佐迷你蛋糕、覆盆子奶油煙燻牛肉山葵撻、班蘭椰子杯等。大家亦可尊享專人1 對 1 個人化造型服務，及 8 折優惠購買正價精選服務及手袋，正價首飾、手錶、太陽眼鏡、 日本版、聯乘及限量版貨品可享9折優惠。

情人節下午茶High Tea推介：香港麗思卡爾頓酒店 「Vivienne Westwood 春日花漾下午茶」(香港麗思卡爾頓酒店)

香港麗思卡爾頓酒店 「Vivienne Westwood 春日花漾下午茶」

地址：九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店 103 樓 Café 103

日期：2023年1月8日 至 3月31日

時間：下午3時15分至5時15分

價格：星期一至星期五：每位HK$518；兩位HK$818（另設加一服務費）

星期六、日及公眾假期：每位HK$548；兩位HK$868（另設加一服務費）



情人節下午茶High Tea推介：香港喜來登酒店「托腮貓Gloomie節日下午茶」

愛貓的你有福了！香港喜來登酒店一連三個月，與本地創作藝術家LeonLollipop攜手呈獻節日下午茶，為大家帶來繽紛歡樂、不同造型的托腮貓Gloomie。繼聖誕佳節過後，托腮貓Gloomie換上喜慶的招財服飾，以一系列紅調鹹甜美點與大家拜個早年，而美食更富有小巧精緻的香港本土元素：菠蘿包、春卷、小熱狗等。

情人節下午茶High Tea推介：香港喜來登酒店「托腮貓Gloomie節日下午茶」（香港喜來登酒店）

香港喜來登酒店「托腮貓Gloomie節日下午茶」

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道20號 香港喜來登酒店18樓Sky Lounge

日期：2023年1月2日 至 2024年2月13日

時間：下午2時半至 6時

價格：每位HK$338（另設加一服務費）



情人節下午茶High Tea推介：香港維港凱悅尚萃酒店 「東方之味下午茶」

今年情人節適逢新年，而香港維港凱悅尚萃酒店以中式美饌為靈感，將茶點融入中式飲食文化，注入生果入饌，打造出多樣化的「東方之味下午茶」。大家可以細味帶有吉祥寓意的元素的鹹甜美點，場內更有朱古力噴泉配無限暢享的配點：新鮮水果、棉花糖等，即叫即製雞蛋仔、無限量供應的雪糕，期間限定口味包括港式奶茶、鹹蛋黃、紫薯、菠蘿椰子等，立即與另一半取個好意頭！

情人節下午茶High Tea推介：香港維港凱悅尚萃酒店 「東方之味下午茶」（香港維港凱悅尚萃酒店）

香港維港凱悅尚萃酒店 「東方之味下午茶」



地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳（西座2樓）

日期：2024年1月6日至2月25日

時間：下午3時至 5時

價格：HK$688/兩位用（另設加一服務費）



情人節下午茶High Tea推介：香港美利酒店The Murray Garden Lounge 「川寧茶韻下午茶」

提到下午茶，清新的茶飲不單解膩，更可以點綴咸甜點。想感受英式茶的風味，就要品嚐香港美利酒店與英國優質茶葉及花草茶品牌 TWININGS 聯乘的下午茶，品嚐輕盈不膩的甜點，配上TWININGS鉑金系列茶葉，寫意地渡過下午。凡惠顧「川寧茶韻」英式下午茶，更有機會獲得精美禮品一份：包括利是封、皇家伯爵香氛蠟燭、茶漏連掛墜以及精選茶包套裝，延續優雅英式風情到家中。

情人節下午茶High Tea推介：香港美利酒店The Murray Garden Lounge 「川寧茶韻下午茶」（香港美利酒店）

Garden Lounge 「川寧茶韻下午茶」



地址：中環紅棉路22號香港美利酒店酒店花園樓層UG 層 Garden Lounge

日期: 2024年1月16至4月7日

時間: 下午 2 時 45 分 至 6 時（星期一至五）

週末及公眾假期:

第一節︰下午 2 時 45 分 至 4 時 30 分

第二節︰下午 3 時 15 分 至 5 時 45 分

第三節︰下午 4 時 30 分 至 6 時

價格: HK$788 2位用，額外每位HK$394（另設加一服務費）



情人節下午茶High Tea推介：灣仔六國酒店Le Menu西餐廳 「香港情懷 X草莓樂園．下午茶自助餐」

想一次過滿足下午茶與自助餐的貪心慾望？不妨到灣仔六國酒店一嚐香港情懷，由一系列的懷舊地道港式小食及兒時甜品作主打，再重拾童真。在掛滿新鮮草莓的草莓牆，親自體驗童年採摘新鮮草莓的樂趣並品嚐到新鮮、香甜的草莓，享受不一樣的午後時光!

情人節下午茶High Tea推介：灣仔六國酒店Le Menu西餐廳 「香港情懷 X草莓樂園．下午茶自助餐」（灣仔六國酒店）

香港情懷 X草莓樂園．下午茶自助餐



地址：香港灣仔告士打道72號 灣仔六國酒店一樓Le Menu西餐廳

日期：2023年12月2日至2024年2月25日（只適用於星期六、星期日及公眾假期）

時間：下午1時至下午5時價

格：港幣$398/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：香港金域假日酒店「夏利吧情人節下午茶」

情人節當然需要甜蜜的感覺，Hari's Bar 的情人節下午茶先以粉紅調作綴，為大家帶來眼睛上的甜意，在小巧精緻的粉色甜點中，搭配出甜而不膩的單品：開心果草莓法式杏仁甜餅、熱情果紅桑子忌廉及玫瑰香檳杯等，讓情侶們在絲絲甜蜜中共聚好時光。

情人節下午茶High Tea推介：香港金域假日酒店「夏利吧情人節下午茶」（香港金域假日酒店）

香港金域假日酒店 夏利吧情人節下午茶



地址：香港九龍尖沙咀彌敦道50號 M 層 Hari's Bar

日期：由2024年1月2日至2月29日（星期一除外）

時間：下午3時至6時

價格：港幣$427/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：悦品酒店‧荃灣「莓莓盛「燕」2人下午茶」

每逢12月到隔年4月，幾乎所有咖啡廳、甜品店、酒店下午茶中都會看到各種草莓口味的甜點，正因為1月到3月是草莓的盛產期，情人節嚐到的草莓亦是香甜大顆的！而荃灣悦品酒店不單大紅大紫的雜莓入饌，更配合矜貴的燕窩，打造出養顏又可口的精緻鹹甜美點：燕窩士多啤梨慕絲杯、燕窩香蒜煙肉蛋批、燕窩牛奶布甸等；可謂草莓控的天堂！

情人節下午茶High Tea推介：悦品酒店‧荃灣「莓莓盛「燕」2人下午茶」（悦品酒店‧荃灣）

悦品酒店‧荃灣 莓莓盛「燕」2人下午茶



地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG COZi Lounge

日期：即日起至2024年2月29日 (星期一至日)

時間：下午3時至5時半

價格：港幣$398/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：JAJA「粉紅慶典下午茶」

想全情投入粉紅泡泡、浪漫氣氛當中，就不要錯過人氣打卡的JAJA，整間餐廳以粉紅裝潢，加上海景卡位，絕對可以秒殺相機！想由內都外都沉浸在粉紅世界，餐廳不單提供賣相可愛精緻的粉色咸甜點，這些更是素食美食，讓你有一個不一樣的素食體驗！

情人節下午茶High Tea推介：JAJA「粉紅慶典下午茶」 （JAJA）

JAJA 粉紅慶典下午茶

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓JAJA

日期：即日起至2024年2月29日

時間：下午2時半至6時

價格：港幣$364/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：AIRSIDE Cafe下午茶菜單

酒店的感覺過於約束，無法好好與朋友、另一半開懷盡談的話，不妨到簡潔大地色調的AIRSIDE Cafe，庭園氣息洋溢溫馨優雅，大家能夠好好放鬆。餐廳以多款時令海鮮入饌，搭配出「龍蝦包」、「雞肉松露芝士三文治」等輕怡鹹點，配上叫人難以抗拒的酥脆甜食「香橙千層酥」、「大溪地雲呢拿可麗露」等。若想再為下午茶時光添上滋味，更可以搭配採用氣泡酒調配的雞尾酒，令下午時光更顯醉人。

情人節下午茶High Tea推介：AIRSIDE Cafe下午茶菜單（AIRSIDE Cafe）

AIRSIDE Cafe下午茶菜單



地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322至323號

時間：下午3時至 6時（星期一至星期五）

價格：HK$348/兩位用（敬奉香茶或咖啡）



情人節下午茶High Tea推介：8度海逸酒店X SNIDEL 春漾絮語下午茶

想在環境舒適中盡享兩人時光，8度海逸酒店與SNIDEL 乘著早春時光，聯乘呈獻出「春漾絮語下午茶」，大家可以在酸甜口味間感受春日綻放，當中有多款應節美點：黄金芝士焗南瓜蓉、櫻花果凍杯、栗子撻和士多啤梨卷等。

情人節下午茶High Tea推介：8度海逸酒店X SNIDEL 春漾絮語下午茶（8度海逸酒店）

8度海逸酒店X SNIDEL 春漾絮語下午茶

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

日期：即日起至2024年3月31日

時間：下午3時至下午5時

價格：港幣$398/ 2位用

