情人節下午茶推介2024：6大紅調下午茶High Tea浪漫滿分 打卡必到

【下午茶High Tea2024/情人節下午茶】今年情人節（2月14日）正值初五，新春佳節，不妨以既喜慶又浪漫的紅調，來一場充滿節日氣氛的下午茶活動，一次過寵愛閨蜜好友、媽媽與自己。若想要與情人愛侶共渡浪漫時光，環境舒適、打卡一流的酒店下午茶更是浪漫不過的首要之選！



情人節下午茶High Tea推介：香港喜來登酒店「托腮貓Gloomie節日下午茶」

愛貓的你有福了！香港喜來登酒店一連三個月，與本地創作藝術家LeonLollipop攜手呈獻節日下午茶，為大家帶來繽紛歡樂、不同造型的托腮貓Gloomie。繼聖誕佳節過後，托腮貓Gloomie換上喜慶的招財服飾，以一系列紅調鹹甜美點與大家拜個早年，而美食更富有小巧精緻的香港本土元素：菠蘿包、春卷、小熱狗等。

情人節下午茶High Tea推介：香港喜來登酒店「托腮貓Gloomie節日下午茶」（香港喜來登酒店）

香港喜來登酒店「托腮貓Gloomie節日下午茶」

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道20號 香港喜來登酒店18樓Sky Lounge

日期：2023年1月2日 至 2024年2月13日

時間：下午2時半至 6時

價格：每位HK$338（另設加一服務費）



情人節下午茶High Tea推介：香港金域假日酒店「夏利吧情人節下午茶」

情人節當然需要甜蜜的感覺，Hari's Bar 的情人節下午茶先以粉紅調作綴，為大家帶來眼睛上的甜意，在小巧精緻的粉色甜點中，搭配出甜而不膩的單品：開心果草莓法式杏仁甜餅、熱情果紅桑子忌廉及玫瑰香檳杯等，讓情侶們在絲絲甜蜜中共聚好時光。

情人節下午茶High Tea推介：香港金域假日酒店「夏利吧情人節下午茶」（香港金域假日酒店）

香港金域假日酒店 夏利吧情人節下午茶



地址：香港九龍尖沙咀彌敦道50號 M 層 Hari's Bar

日期：由2024年1月2日至2月29日（星期一除外）

時間：下午3時至6時

價格：港幣$427/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：悦品酒店‧荃灣「莓莓盛「燕」2人下午茶」

每逢12月到隔年4月，幾乎所有咖啡廳、甜品店、酒店下午茶中都會看到各種草莓口味的甜點，正因為1月到3月是草莓的盛產期，情人節嚐到的草莓亦是香甜大顆的！而荃灣悦品酒店不單大紅大紫的雜莓入饌，更配合矜貴的燕窩，打造出養顏又可口的精緻鹹甜美點：燕窩士多啤梨慕絲杯、燕窩香蒜煙肉蛋批、燕窩牛奶布甸等；可謂草莓控的天堂！

情人節下午茶High Tea推介：悦品酒店‧荃灣「莓莓盛「燕」2人下午茶」（悦品酒店‧荃灣）

悦品酒店‧荃灣 莓莓盛「燕」2人下午茶



地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG COZi Lounge

日期：即日起至2024年2月29日 (星期一至日)

時間：下午3時至5時半

價格：港幣$398/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：JAJA「粉紅慶典下午茶」

想全情投入粉紅泡泡、浪漫氣氛當中，就不要錯過人氣打卡的JAJA，整間餐廳以粉紅裝潢，加上海景卡位，絕對可以秒殺相機！想由內都外都沉浸在粉紅世界，餐廳不單提供賣相可愛精緻的粉色咸甜點，這些更是素食美食，讓你有一個不一樣的素食體驗！

情人節下午茶High Tea推介：JAJA「粉紅慶典下午茶」 （JAJA）

JAJA 粉紅慶典下午茶

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓JAJA

日期：即日起至2024年2月29日

時間：下午2時半至6時

價格：港幣$364/ 2位用



情人節下午茶High Tea推介：8度海逸酒店X SNIDEL 春漾絮語下午茶

想在環境舒適中盡享兩人時光，8度海逸酒店與SNIDEL 乘著早春時光，聯乘呈獻出「春漾絮語下午茶」，大家可以在酸甜口味間感受春日綻放，當中有多款應節美點：黄金芝士焗南瓜蓉、櫻花果凍杯、栗子撻和士多啤梨卷等。

情人節下午茶High Tea推介：8度海逸酒店X SNIDEL 春漾絮語下午茶（8度海逸酒店）

8度海逸酒店X SNIDEL 春漾絮語下午茶

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

日期：即日起至2024年3月31日

時間：下午3時至下午5時

價格：港幣$398/ 2位用

