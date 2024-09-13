女朋友禮物2024｜Hermès 10大推薦$1,960起：實用多變絲巾、耳環

Hermès手袋是許多女士趨之若鶩的，但其價格和高配貨比令不少人卻步，但其實品牌還有不少很值得入手收藏的單品。《01女生》為大家整理了Hermès 不能錯過的精品，由耳環、絲巾到皮帶都應有盡有，不論是送給自己還是摯愛準備，都很不錯的選擇！



Hermès 禮物推薦1. Hermès Bastille gloves HKD 6,800

冬季保暖都可以更加得時尚，Hermès的這款皮手套採用光面小羊皮手套，襯裡則是絲綢，內外都是柔軟舒適。而手套面更以對比鮮明的白線勾勒出品牌標誌性的「H」形狀，使手套更具時尚感，不論是自用還是送給摯愛都是貼心的選擇。

Hermès 禮物推薦1. Hermès Bastille gloves HKD 6,800 （Hermès）

Hermès 禮物推薦2. Hermès Brides et Destin scarf 90 HKD4,800

Hermès的絲巾是一直很值得入手的單品，款式眾多，品牌還會每一季推出新設計和色彩，總能從中找到喜歡的圖案。此外這款絲巾還有多種佩戴方式，像是以不同的綁法圍在頸部、變成上衣、繫在腰間、頭巾，甚至變成手袋，是很高性價比的Hermès禮物！

Hermès 禮物推薦2. Hermès Brides et Destin scarf 90 HKD4,800 （Hermès）

Hermès 禮物推薦3. Hermès College muffler HKD 7,200

Hermès College muffler 都適合在冬季作為禮物，送給身邊重要的人。這款頸巾採用100% 羊絨，柔軟舒適同時又很保暖，設計和配色都充滿學院風，並飾有4個品牌重要元素的刺繡徽章，時尚又美觀。

Hermès 禮物推薦3. Hermès College muffler HKD 7,200 （Hermès）

Hermès 禮物推薦4. Hermès H Torsade belt buckle & Reversible leather strap 13 mm HKD 5,060

Hermès 的這款13 mm雙面皮革皮帶，採用了Swift及Epsom小牛皮作為雙面皮革製成。在官網上還可以自行選擇皮革顏色，共26款配色，而皮帶扣環同樣可以自行選擇，足足有30款，可以依照喜好挑選，將會是一份很貼心的禮物。

Hermès 禮物推薦4. Hermès H Torsade belt buckle & Reversible leather strap 13 mm HKD 5,060 （Hermès）

Hermès 禮物推薦5. Hermès Mille et Un Lapins Twilly HK$1,960

Hermès 的這款小絲巾也很值得入手，採用100% 絲質，觸感柔軟絲滑。絲巾同樣款式多及配戴方式多，可以以不同的綁法圍在頸部、用作綁髮、頭巾、綁在手袋上等，變法多多，很適合作為禮物送給朋友或摯愛。

Hermès 禮物推薦5. Hermès Mille et Un Lapins Twilly HK$1,960 （Hermès）

Hermès 禮物推薦6. Hermès Epopee dragon plush HK$8,000

Hermès的這款Epopee dragon 毛絨公仔，是在品牌的兒童區發現，雖是設計給小朋友，但也很適合喜歡可愛小物的女生。毛絨公仔是採用100% 棉帆布和100%聚酯纖維填充，觸感柔軟，配上柔和的配色和可愛的設計，尺寸大小為41x26厘米，不大不小很適合擺放在家中。

Hermès 禮物推薦7. Hermès Loop Medor earrings, small model HK$10,500

Hermès Loop Medor耳環，設計大方得體，是由經典Loop與Medor耳環的結合。耳環將皮革護套技術與塗漆相結合，創造了新的Loop Medor系列，其中皮革是採用了小牛皮製成，共推出了黑色和藍色，都是很百搭易襯的款式。

Hermès 禮物推薦7. Hermès Loop Medor earrings, small model HK$10,500 （Hermès）

Hermès 禮物推薦8. Hermès H Equipe Nautique pendant HK$3,800

Hermès的H Equipe 系列航海吊墜頸鏈，是很不錯的飾物禮物。品牌以航海精神重新演繹，吊墜經過雕刻再由人手上漆，顏料都是採用天然材料，每一個都是獨一無二。

Hermès 禮物推薦8. Hermès H Equipe Nautique pendant HK$3,800（Hermès）

Hermès 禮物推薦9. Hermès Calvi Duo card holder HK$4,900

Hermès所推出的Calvi卡片套，是採用小牛皮配上巧妙的皮革褶皺和對稱的設計，以按扣作開合，內裡兩邊可擺放多張卡片，是很實用禮物。卡片套尺寸為7x10.5x1.3cm，即使小手袋也能擺放其中。這款Calvi卡片套目前官網提供37款顏色供選擇，定能找到喜愛的色彩。

Hermès 禮物推薦10. Hermès Roulis Double Tour bracelet HK$3,500

Hermès的這款編織雙圈手環，採用Swift 小牛皮製作而成，配上Roulis扣環，更重現了「Chaîne d’ancre」鏈環，設計簡單但又有著品牌經典元素，非常值得入手。這款編織雙圈手環目前官網提供9款顏色供選擇，滿足不同女生色彩的喜好。