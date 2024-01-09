情人節男朋友禮物2024｜8大實用情人節禮物：Dyson風筒造型必備

各位女生們，準備好情人節禮物與情人節驚喜嗎？準備踏入浪漫滿分的2月，代表情人節的步伐亦日漸步近，還在煩惱送什麼給男友嗎？送什麼禮物給男朋友最有心思呢？還在考慮送禮好物的話，不妨參考一句說話：「交往長度決定送的禮物」，想要給予實用又甜蜜的情人節驚喜，一同看看以下的情人節男朋友禮物提案！



情人節男朋友禮物2024：1. BURBERRY Leather-Trimmed Checked Coated-Canvas Zipped Cardholder HK$2,403

按此購買：Mr Porter

今年情人節正好碰上農曆初五，想乘機提升財運、聚財的話，送上銀包給男朋友就正好不過！BURBERRY這款薄身，偏長形的卡片套，對於不愛厚重的男生而言剛剛好，咖啡色的配色與圖樣並不會過於高調，而且啡色有助守財，令固有錢財增多。

情人節男朋友禮物2024：1. BURBERRY Leather-Trimmed Checked Coated-Canvas Zipped Cardholder HK$2,403（net-a-porter）

情人節男朋友禮物2024：2. YING’nFLO x KIBO獨家聯名鞋款 HK$1,280

想表達你的愛意，隨時隨地陪伴對方的話，不妨以一對舒適、時尚的鞋履去了表心意。這次YING’nFLO 與KIBO的合作，以可持續的材質加上大膽前衛的用色與精美圖樣主題，展理時尚與活力，能夠令男朋友感受從視覺到觸感交融的盛宴。

情人節男朋友禮物2024：2. YING’nFLO x KIBO獨家聯名鞋款 HK$1,280（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：3. Stermidi殺菌除濕機 HK$489

「臭男人」絕對要不得！臭味主要根源在於霉味、噏味，有機會因為晾衣時，天氣潮濕、衣物難乾，空氣不流通等滋生細菌。想趕走臭味的話，除濕抗霉、殺菌除味的除濕機就能夠解決問題！

Stermidi殺菌除濕機機身輕巧，可以吸收320ML，擁有渦輪加理抽風摩打，加上奈米活氧技術，不論浴室、汽車、衣櫃內都可以用上，除濕又殺菌抗霉。

情人節男朋友禮物2024：3. Stermidi殺菌除濕機 HK$489（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：4. Caudalie Resveratrol-Lift提昇緊緻面部護理 HK$1,150/ 50分鐘

誰說愛美是女生的專利？繁瑣的護理步驟與產品也許會令大意的男生們吃不消，不過男生亦需要適時護理，而Facial 護理一步到位，只需真人到場躺下就可以得到重新雕琢，方便又快捷。

Caudalie 最近新推出的緊緻抗皺護理，結合我們專利第3代新升級的白藜蘆醇提昇緊緻系列產品及Caudalift微電流緊膚技術，專門針對面部與頸部，做後立即見效！

情人節男朋友禮物2024：4. Caudalie Resveratrol-Lift提昇緊緻面部護理 HK$1,150/ 50分鐘（Caudalie）

情人節男朋友禮物2024：5. Zuma x Ruinart 龍年賀年禮盒 HK$888

剛一起不久的情侶，若然不到三個月，可以送些浪漫有心意的小禮物，若三個月則可以挑選美酒。想要一個有心思的美酒套裝的話， Zuma x Ruinart 龍年賀年禮盒則可以助你一臂，優雅的藍色禮盒當中含有匠心獨具的朱古力、中日風味揉合的特製瓶裝雞尾酒，以及享負盛譽的Ruinart玫瑰香檳375毫升，每份禮盒Zuma更精妙地加入了象徵好運的利是封，其中一封更隱藏著意外驚喜！

情人節男朋友禮物2024：5. Zuma x Ruinart 龍年賀年禮盒 HK$888（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：6. Dyson Supersonic ™ 風筒 限定版普魯士藍托帕石拼色 HK$3,780

髮型絕對是每位男士們的命根，他們每日都會花費不少心力與時間在造型、定型上。常言道「工卻善其事，必先利其器」，有強勁的造型工具配合，更能得心應手做出不同造型。

適逢龍年，Dyson以龍作為配色設計的靈感來源，打造出普魯士藍、托帕石橙紅和綠松石的限定組合，配合小巧而強勁的Dyson V9數碼摩打，以強勁氣流滿足不同髮型髮質需要，輕鬆塑造不同造型同時不傷髮。

情人節男朋友禮物2024：6. Dyson Supersonic ™ 風筒 限定版普魯士藍托帕石拼色 HK$3,780（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：7. 「天饌」 湯包 HK$78起

情人節對於拍拖多年、老夫老妻而言，大部分的驚喜都已經送過，再大的驚喜亦抵不過真摯的陪伴與日常。在一起固然是最好的禮物，健康益生的補助更可以陪伴大家走更遠的路。除了營養補充品外，營養豐富的湯水亦是補身良品！

「天饌」明白到都市人生活急速，外賣、即食即煮的需要，故推出由米芝蓮一星餐廳──農圃飯店匠心主理，以無添加零防腐足料熬製，加上零下急凍技術完封鎖鮮的即食湯包。即食湯包一共有五款：包括補肺杏汁白肺湯、淮山杞杞子螺頭竹絲雞湯、暖烘烘胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯與祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯，只需幾分鐘簡單加熱，OT、捱夜都可以享用到溫暖人心的味覺饗宴！

情人節男朋友禮物2024：7. 「天饌」 湯包 HK$78起（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：8. HONOR Magic V2

不少女生都會笑言自己的男朋友不懂得拍攝，而HONOR今年新推出的Magic V2，以各樣自家研發技術，打造出三攝像模組照像功能不輸頂級攝影手機、首部超薄厚度低於1cm的摺疊屏手機、機身重量大幅減輕，摺疊時有著和直板機幾乎相同的持握手感的摺疊屏神話，加上內摺式雙屏幕設計，男朋友單靠手機亦可以輕鬆影出美照！