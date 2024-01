情人節禮物女朋友2024｜$1000內入手！12大人氣浪漫心意禮物提案

【情人節女朋友禮物2024/情人節禮物2024 】情人節的步驟漸近,又是時候為自己的另一半準備情人節禮物與情人節驚喜!適逢今年情人節與新年的日子相近,想入手一份價格合宜,有心思又合乎女友需求的禮物,不妨參考以下的$1000的情人節女朋友送禮好物提案!



眼部保養可謂每個女生看重的一環,稍一不慎就會顯老又盡露疲態,送予Clarins 皇牌的賦活精華眼霜就再也合適不過!

而適逢龍年,Clarins 除了將雙龍的福象注入產品,更推出優惠福袋,這款價值$1,536的賦活明眸福袋中含有20ml 的賦活精華眼霜 2 In 1以及新年驚喜禮品,讓女朋友滋養肌膚、改善黑眼圈,重煥耀眼光彩。

女朋友什麼都不缺?不妨送上精緻的香氣產品,以香味陪伴、點綴她的生活。RITUALS 這套新年套裝當中有齊淋浴泡沫、香氛蠟燭、洗手液以及潤手膏,全方位包裏她的生活。

情人節女朋友禮物2024:2. RITUALS THE LEGEND OF THE DRAGON Gift Set L HK$ 570(RITUALS)