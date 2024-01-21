情人節禮物女朋友2024｜$1000內入手！15大人氣浪漫心意禮物提案

【情人節女朋友禮物2024／情人節禮物2024 】情人節的步驟漸近，又是時候為自己的另一半準備情人節禮物與情人節驚喜！適逢今年情人節與新年的日子相近，想入手一份價格合宜，有心思又合乎女友需求的禮物，不妨參考以下的＄1000的情人節女朋友送禮好物提案！



情人節女朋友禮物2024：Aesop B 三倍 C 肌膚調理凝露 HK$960

早春乍暖還寒的天氣，日夜溫差大容易令皮膚吃不消，出現敏感、脫皮等問題。Aesop 以高效維他命 B、C作配方，打造出像蜂蜜般，輕盈而帶黏稠獨特質地的滋養凝露，能夠保濕並有效修護肌膚，同時不會為肌膚帶來負擔。

情人節女朋友禮物2024：Aesop B 三倍 C 肌膚調理凝露 HK$960（Aesop）

情人節女朋友禮物2024：ASTALIFT 10000毫克純骨膠原美肌飲 (一盒十支) HK$340

女生們愛美，送予能夠留住青春的秘密武器就絕對不會出錯！特別自25歲開始，人體的膠原蛋白就會以每年1%速度流失，隨著膠原蛋白流失，皮膚中的水分和其他組織亦會流失，皮膚就會出現老化；令面上的問題亦隨之增加，例如出現皮膚鬆弛、下垂、出現皺紋等。

市面上有不少膠原蛋白補充品，而ASTALIFT 這款分子細、純度高的10000毫克純骨膠原美肌飲，易被吸收，而且桃子乳酪口味酸甜易入口，每晚一支即可以偷偷美白、抗氧化，令女朋友在不知不覺間變美。若然女朋友有飲用的習慣，大家更可以在 ASTALIFT官網以情人節折扣：買6盒送1盒，買12盒送2盒；買18盒送3盒大手買入！

情人節女朋友禮物2024：ASTALIFT 10000毫克純骨膠原美肌飲 (一盒十支) HK$340（ASTALIFT）

情人節女朋友禮物2024：Caudalie Resveratrol-Lift Instant Firming Serum 白藜蘆醇提昇緊緻精華 30ml HK$530

女朋友們注重外表，稍一出現細紋、毛孔粗大等問題就會愁眉深鎖，想令女朋友開心，Caudalie 這款皇牌的白藜蘆醇提昇緊緻精華就能幫上忙！這款精華天然無害，由高達 98%天然純素成分揉合而成，敏感肌膚、孕婦都可以放心使用。

精華當中更有革命性的全新純素膠原 I、葡萄藤白藜蘆醇等配方，經過真實用家實測，只需 1 日便可以促進 5 倍膠原蛋白自生力、2 倍透明質酸自生力，由表皮層至真皮層逐層激活自身抗皺力，滋潤皮膚同時重塑V 面！

情人節女朋友禮物2024：Caudalie Resveratrol-Lift Instant Firming Serum 白藜蘆醇提昇緊緻精華 30ml HK$530（Caudalie）

情人節女朋友禮物2024： Levi’s®新年系列無領短身原色牛仔褸 HK$999

情侶服飾、新年添裝又怎能少得牛仔褸？牛仔、丹寧單品絕對是衣櫃必備的單品，好襯又時尚。而為迎接農曆新年的來臨，Levi’s® 以旗下的Selvedge 及Made In Japan 日本製兩大高端牛仔系列為主題，推出一系列新品。

這款Levi’s®新年系列無領短身原色牛仔褸 來自 Levi’s® Made In Japan 日本製系列，今季更增添全新設計：日文字藍染旗幟、全新系列獨家皮牌等，將細節與工藝注入其中。牛仔褸當中更有龍年獨家設計皮牌，白色布邊，綴以入紅色、金色的新年色彩，為高級簡約的造型增添精緻感。

情人節女朋友禮物2024： Levi’s®新年系列無領短身原色牛仔褸 HK$999（ Levi’s®）

情人節女朋友禮物2024： CROCS UNISEX STOMP CLOG HK$698

另一半熱愛潮流的話，不如送上不少時尚達人都有穿上的 Crocs 大膽創新的新品：Classic Stomp Clog。Classic Stomp Clog 可謂今年必入單品之一，採用誇張線條的55 毫米鞋底，以厚實的鋸齒鞋打造出重量級中性外觀，同時提供輕盈與舒適感。

情人節女朋友禮物2024： CROCS UNISEX STOMP CLOG HK$698（CROCS）

情人節女朋友禮物2024：「天饌」 湯包 HK$78起

變美的方法成千上萬，從護膚品到保養品、外敷內服的都有。作為女生，除了要東塗西抹外，養生方法亦能改善皮膚問題，其實女生四季都可以利用湯水進補、滋潤身體。

不過工作繁忙，無法花時間煲湯的話，不妨入手定「天饌」以無添加零防腐足料熬製，加上零下急凍技術完封鎖鮮的即食湯包，只需放在冰箱，無需解凍，幾分鐘簡單加熱後就能享受到暖烘烘、米芝蓮一星*餐廳──農圃飯店足料熬製的養生湯。

情人節女朋友禮物2024：「天饌」 湯包 HK$78起（天饌）

情人節女朋友禮物2024： Clarins 賦活明眸福袋 HK$888

眼部保養可謂每個女生看重的一環，稍一不慎就會顯老又盡露疲態，送予Clarins 皇牌的賦活精華眼霜就再也合適不過！

而適逢龍年，Clarins 除了將雙龍的福象注入產品，更推出優惠福袋，這款價值$1,536的賦活明眸福袋中含有20ml 的賦活精華眼霜 2 In 1以及新年驚喜禮品，讓女朋友滋養肌膚、改善黑眼圈，重煥耀眼光彩。

情人節女朋友禮物2024：Clarins 賦活明眸福袋 HK$888（Clarins）

情人節女朋友禮物2024： RITUALS THE LEGEND OF THE DRAGON Gift Set L HK$ 570

女朋友什麼都不缺？不妨送上精緻的香氣產品，以香味陪伴、點綴她的生活。RITUALS 這套新年套裝當中有齊淋浴泡沫、香氛蠟燭、洗手液以及潤手膏，全方位包裏她的生活。

情人節女朋友禮物2024：RITUALS THE LEGEND OF THE DRAGON Gift Set L HK$ 570（RITUALS）

情人節女朋友禮物2024： fresh 紅茶凝時煥活面霜 龍年新春限量版 50ml HK$860

工作繁忙、經常捱夜，除了會影響面色，更會令皮膚暗淡、衰老，而有抗老、修復成分的面膜則能夠改善情況！而fresh的限量版紅茶凝時煥活面霜，以新春茶萃圖案及祥雲圖騰作包裝點綴，加上富含A醇 (Retinol) 功效的紅茶多效抗老複合成分，新一年有助重拾年輕、緊緻肌膚。

情人節女朋友禮物2024： fresh 紅茶凝時煥活面霜 龍年新春限量版 50ml HK$860（fresh）

情人節女朋友禮物2024：BOBBI BROWN 新春限量「幸光炫彩」系列 紓緩卸妝潔面油 HK$505

擔心挑選的護膚產品不合女友膚質又或者未如女友心水？送上每日護理中必要的卸妝潔面產品，就不怕送錯禮！BOBBI BROWN 這款紓緩卸妝潔面油，質地水潤，能夠溫和溶解妝容及皮膚雜質，防水產品亦能輕鬆擊退。保濕同時深層調理及滋養肌膚，任何肌膚的女生都可以安心使用！

情人節女朋友禮物2024：BOBBI BROWN 新春限量「幸光炫彩」系列 紓緩卸妝潔面油 HK$505（BOBBI BROWN）

情人節女朋友禮物2024：Bella Marie France「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」 HK$800起

想一步到位護理與保養，Facial 護膚會是一個不錯的選擇！Bella Marie France（BMF）作為一站式美容塑身中心，推出原價高達港幣3,000元的醫學級「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」，以溫和且高效的非侵入性激光療程，激發骨膠原及彈力蛋白再生。

男朋友們不用擔心療程不合女友需要，最貼心的是這個設有逾十種療程可供選擇，包括有助改善虎紋的「內口腔激光緊緻」、重塑緊緻輪廓的「腮線提升」、重點改善眼部問題的「嫩眼」、利用鉺激光的專利打磨程式進行「改善粗糙膚質」療程以及「撫平皺紋」及「改善老化頸部」的療程，全方面照顧以及改善各種皮膚問題。

情人節女朋友禮物2024： Bella Marie France「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」 HK$800起（品牌提供）

情人節女朋友禮物2024：MARK FAST Women Mf Ocean Guardian Print Round Neck T-Shirt HK$898

作為倫敦新興大熱街頭品牌，MARK FAST以標誌性的配色與圖樣走紅。而這款飾有品牌象徵的 MF Ocean Guardian 圖案及3D 標誌，舒適好搭，不論作為情侶服飾或混搭日常單品都可以。

情人節女朋友禮物2024：MARK FAST Women Mf Ocean Guardian Print Round Neck T-Shirt HK$898（MARK FAST）

情人節女朋友禮物2024：M19Minus the RESURRECTION Petal-Perfect「花浴」幹細胞精華面膜 10片裝 HK$830

女生們的共同寄望，必定是懶人護理，免卻沖洗的煩惱就能一步護膚、吹頭造型。香港唯美主義護膚品牌M19Minus，推出全新的免沖洗式精華面膜，注人多種「王者級」植物成分，只需20分鐘即可以舒緩、修復皮膚，對抗日常生活壓力引起的肌膚問題。

情人節女朋友禮物2024：M19Minus the RESURRECTION Petal-Perfect「花浴」幹細胞精華面膜 10片裝 HK$830（M19Minus）

情人節女朋友禮物2024：OAKLEY®龍年特別版 MOD1 頭盔 HK$1,066

若然你與女朋友都喜愛滑雪，一個型格的頭盔更能發揮運動英姿，OAKLEY®這款特別版MOD1 頭盔， 輕巧磅數提供高保護性能同時不影響運動發揮，加上手繪龍標誌，絕對需要入手！

情人節女朋友禮物2024：OAKLEY®龍年特別版 MOD1 頭盔 HK$1,066（品牌提供）

情人節女朋友禮物2024： Bella Marie France Nourish Hair Stemplus 'On The Grow' Serum 15ml HK$700

女生們的第二生命絕對是她們的秀髮，一頭乾旱、分差的頭髮不單令人感覺沒精打彩，更會盡顯疲態！而作為一站式美容塑身中心BMF（Bella Marie France）十分明白各女士的需要，以特有革新性配方，將 每 1 毫升10,000 個植物幹細胞打造出新一代養髮精華，能夠拯救稀疏、受損頭髮，修復受損細胞、強化髮根，重拾健康茂密頭髮。