情人節禮物女朋友2024｜$1000內實用禮物推薦：冧爆女朋友、老婆

【情人節女朋友禮物2024／情人節禮物2024 】情人節的步驟漸近，又是時候為自己的另一半準備情人節禮物與情人節驚喜！適逢今年情人節與新年的日子相近，想入手一份價格合宜，有心思又合乎女友需求的禮物，不妨參考以下的＄1000的情人節女朋友送禮好物提案！



情人節女朋友禮物2024：1. Clarins 賦活明眸福袋 HK$888

眼部保養可謂每個女生看重的一環，稍一不慎就會顯老又盡露疲態，送予Clarins 皇牌的賦活精華眼霜就再也合適不過！

而適逢龍年，Clarins 除了將雙龍的福象注入產品，更推出優惠福袋，這款價值$1,536的賦活明眸福袋中含有20ml 的賦活精華眼霜 2 In 1以及新年驚喜禮品，讓女朋友滋養肌膚、改善黑眼圈，重煥耀眼光彩。

情人節女朋友禮物2024：1. Clarins 賦活明眸福袋 HK$888（Clarins）

情人節女朋友禮物2024：2. RITUALS THE LEGEND OF THE DRAGON Gift Set L HK$ 570

女朋友什麼都不缺？不妨送上精緻的香氣產品，以香味陪伴、點綴她的生活。RITUALS 這套新年套裝當中有齊淋浴泡沫、香氛蠟燭、洗手液以及潤手膏，全方位包裏她的生活。

情人節女朋友禮物2024：2. RITUALS THE LEGEND OF THE DRAGON Gift Set L HK$ 570（RITUALS）

情人節女朋友禮物2024：3. fresh 紅茶凝時煥活面霜 龍年新春限量版 50ml HK$860

工作繁忙、經常捱夜，除了會影響面色，更會令皮膚暗淡、衰老，而有抗老、修復成分的面膜則能夠改善情況！而fresh的限量版紅茶凝時煥活面霜，以新春茶萃圖案及祥雲圖騰作包裝點綴，加上富含A醇 (Retinol) 功效的紅茶多效抗老複合成分，新一年有助重拾年輕、緊緻肌膚。

情人節女朋友禮物2024：3. fresh 紅茶凝時煥活面霜 龍年新春限量版 50ml HK$860（fresh）

情人節女朋友禮物2024：4. BOBBI BROWN 新春限量「幸光炫彩」系列 紓緩卸妝潔面油 HK$505

擔心挑選的護膚產品不合女友膚質又或者未如女友心水？送上每日護理中必要的卸妝潔面產品，就不怕送錯禮！BOBBI BROWN 這款紓緩卸妝潔面油，質地水潤，能夠溫和溶解妝容及皮膚雜質，防水產品亦能輕鬆擊退。保濕同時深層調理及滋養肌膚，任何肌膚的女生都可以安心使用！

情人節女朋友禮物2024：4. BOBBI BROWN 新春限量「幸光炫彩」系列 紓緩卸妝潔面油 HK$505（BOBBI BROWN）

情人節女朋友禮物2024：5. Bella Marie France「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」 HK$800起

想一步到位護理與保養，Facial 護膚會是一個不錯的選擇！Bella Marie France（BMF）作為一站式美容塑身中心，推出原價高達港幣3,000元的醫學級「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」，以溫和且高效的非侵入性激光療程，激發骨膠原及彈力蛋白再生。

男朋友們不用擔心療程不合女友需要，最貼心的是這個設有逾十種療程可供選擇，包括有助改善虎紋的「內口腔激光緊緻」、重塑緊緻輪廓的「腮線提升」、重點改善眼部問題的「嫩眼」、利用鉺激光的專利打磨程式進行「改善粗糙膚質」療程以及「撫平皺紋」及「改善老化頸部」的療程，全方面照顧以及改善各種皮膚問題。

情人節女朋友禮物2024：5. Bella Marie France「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」 HK$800起（品牌提供）

情人節女朋友禮物2024：6. MARK FAST Women Mf Ocean Guardian Print Round Neck T-Shirt HK$898

作為倫敦新興大熱街頭品牌，MARK FAST以標誌性的配色與圖樣走紅。而這款飾有品牌象徵的 MF Ocean Guardian 圖案及3D 標誌，舒適好搭，不論作為情侶服飾或混搭日常單品都可以。

情人節女朋友禮物2024：6. MARK FAST Women Mf Ocean Guardian Print Round Neck T-Shirt HK$898（MARK FAST）

情人節女朋友禮物2024：7. M19Minus the RESURRECTION Petal-Perfect「花浴」幹細胞精華面膜 10片裝 HK$830

女生們的共同寄望，必定是懶人護理，免卻沖洗的煩惱就能一步護膚、吹頭造型。香港唯美主義護膚品牌M19Minus，推出全新的免沖洗式精華面膜，注人多種「王者級」植物成分，只需20分鐘即可以舒緩、修復皮膚，對抗日常生活壓力引起的肌膚問題。

情人節女朋友禮物2024：7. M19Minus the RESURRECTION Petal-Perfect「花浴」幹細胞精華面膜 10片裝 HK$830（M19Minus）

情人節女朋友禮物2024：8. OAKLEY®龍年特別版 MOD1 頭盔 HK$1,066

若然你與女朋友都喜愛滑雪，一個型格的頭盔更能發揮運動英姿，OAKLEY®這款特別版MOD1 頭盔， 輕巧磅數提供高保護性能同時不影響運動發揮，加上手繪龍標誌，絕對需要入手！