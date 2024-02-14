情人節2024｜2.14情人節高質餐廳推薦　85折嘆限定Set Menu餐單

【情人節餐廳/情人節晚宴推薦2024】2月14日情人節當晚，當然要和情人來一頓浪漫晚餐，留下甜蜜回憶，享受迷人戀愛滋味 。《01女生》為大家精選介紹以下情人節限定餐單推介，當中不少餐廳都充滿情調和特色，可以打卡之餘，亦可以享受精緻餐飲體驗。溫馨提示大家，揀選心儀餐廳後就要盡快訂位了！



情人節高質餐廳推薦2024｜帝京酒店獅房菜

與戀人於獅子山下享受中式廚師發辦，既有情調又有特色！帝京酒店概念餐廳獅房菜特別呈獻「情緣」九道菜情人節晚宴，帶來青花椒．龍蝦球．炒牛乳、紅酒．牛尾、古越龍山．蔥香．南非鮑魚等美饌。於2月10日或之前訂座並繳付訂金，可享優惠價HK$738(1位)享用。

帝京酒店獅房菜「情緣 九道菜情人節晚宴」



價錢：優惠價HK$738每位；原價HK$922 (另設加一)

供應時間：2月13日至14日 晚上6時至10時

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓

電話：2622 6088



情人節高質餐廳推薦2024｜香港W酒店星宴

星宴中餐廳推出情人節六道菜套餐，由中餐行政總廚黃偉成師傅以一系列尊貴食材打造限定菜色，當中包括冰煙麻椒蟶子皇、瑪卡黑杞子遼參燉響螺、威士忌海鮮汁燴波士頓龍蝦等。

香港W酒店星宴「情人節六道菜套餐」



價錢：HK$2,024(兩位用) (另設加一)

供應時間：2月14日 晚上6時至11時

地址：九龍西九龍柯士甸道西1號

電話：3717 2848



情人節高質餐廳推薦2024｜港島海逸君綽酒店Le 188° 餐廳

位於酒店頂層的Le 188° 餐廳及酒廊，設有三面偌大的落地玻璃螢幕，讓大家可以一邊飽覽維港兩岸景致，一邊品嘗各款現代歐陸美饌及雞尾酒。於情人節當天更推出了情人節六道菜二人晚膳套餐，當中包括海鮮蟹肉湯、蘑菇黑松露燴飯、澳洲 M9+和牛牛柳等，於於1月15日或之前酒店網上商店預訂可享85折早鳥優惠。

港島海逸君綽酒店Le 188° 餐廳「情人節六道菜二人晚膳套餐」



價錢：早鳥優惠價HK$2284.8起(兩位用) (另設加一)

供應時間：2月14日 晚上6時30分至10時30分

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店41樓

電話：2121 2693



情人節高質餐廳推薦2024｜AMA Ristorante by The Amatricianist

位於灣仔的AMA富有意大利情調的裝潢，因此向來都是不少意大利菜愛好者的心水之選。於 2月14 日當日，更特別推出一日限定情人節套餐，讓大家在25樓的高空之中，與另一半甜蜜渡佳節。套餐以意大利直送食材製作，炮製出一系列的意大利及羅馬道地菜式，包括有 3 道前菜、1 份意粉、1 份主菜、甜品及意大利 Prosecco 汽泡酒，推介有啤酒脆漿炸章魚、水牛乳芝士伴豬面頰番茄醬及烤海鱸佐香葱薄荷橄欖油等。

AMA Ristorante by The Amatricianist「情人節限定套餐」



價錢：HK$888每位 (另設加一)

供應時間：2月14日 晚上5時至12時

地址：灣仔莊士敦道 208 號 208 JOHNSTON 25 樓

電話：3702 0806



情人節高質餐廳推薦2024｜香港喜來登酒店雲海

不論是喜歡鐵板燒烤肉、壽司美饌、或是清酒，你都可以在雲海品嚐正宗的大阪美食。而2月14日當日，雲海日本料理亦推出浪漫情人節晚餐，由主廚鈴木師傅精心以優質食材入饌，包括拖羅，金目鯛及鹿兒島牛肉等等，加上情人節精選甜品，為你的最愛帶來甜蜜溫暖的回憶。

香港喜來登酒店雲海「情人節晚餐」



價錢：HK$1388每位 (另設加一)

供應時間：2月14日 晚上6時30分至10時

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店

電話：2369 1111

