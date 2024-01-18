旅行結婚勝地巴黎：10「浪漫之都」住宿＋婚攝提案：這間明星首選

【旅行結婚｜法國巴黎】隨著去年（2023年）各地放寬出入境措施，許多渴望旅行結婚或出國拍婚紗照的新人，又可以規劃海外婚禮的細節。其中被譽為「浪漫之都」的法國巴黎更是不少人的首選，其城市的街道、建築、當地文化等都是將夢幻和浪漫融入當中，許多明星和名人都會選擇在巴黎拍攝婚紗照和舉辦婚禮，這次《01女生》集合了多家法國巴黎精緻奢華的酒店，讓大家在人生重要的大日子中能留下美好的回憶！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



法國巴黎酒店推介【1】巴黎香格里拉酒店（Shangri-La Hotel, Paris）

巴黎香格里拉酒店曾經有不少明星和名人，都在此拍攝過婚紗照，像是鋼琴家郎朗與妻子Gina Alice、 霍建華與林心如等明星都曾在此酒店取景拍婚照，非常浪漫。酒店前身為拿破崙 Napoléon Bonaparte 姪孫羅蘭 Roland Bonaparte 的宅邸，更被列為法國文化遺產，後經過修復成為宮殿級酒店。酒店多間房型都能看見埃菲爾鐵塔，拍攝出來的照片非常浪漫動人。

巴黎香格里拉酒店（Shangri-La Hotel, Paris）

房價：$14,369

地址：10 Avenue D'Iéna, 第十六區-特羅卡德羅, 巴黎, 法國, 75016

交通：提供機場接送，酒店110米至公共交通

辦理入住時間：前台全日均開放服務

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【2】巴黎瑰麗飯店 （Hotel de Crillon）

Hôtel de Crillon 是Rosewood瑰麗酒店集團旗下的宮殿級酒店，酒店於1909年開業，於位法國巴黎市中心塞納河右岸的協和廣場上，踏出酒店後則是香榭麗舍大道，步行更可至杜樂麗花園及收集了不少著名畫家的作品的橘園美術館。而酒店更備有10間特色套房，部分設有私人露台可俯瞰著協和廣場、艾菲爾塔和巴黎大皇宮，房裡裝潢更是精緻奢華。

巴黎瑰麗飯店 （Hotel de Crillon）

房價：HKD19,745（尊爵客房）

地址：10 Place de la Concorde, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：機場接送，180米至公共交通

辦理入住時間：下午3時後

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【3】香榭麗舍萬豪酒店（Paris Marriott Champs Elysees Hotel）

香榭麗舍萬豪酒店位於巴黎市中心，第八區香榭麗舍大道的絕佳位置，大家可輕鬆探索周邊景點。酒店客房質素及舒適度被不少曾入住旅客大讚，可帶同寵物入住，提供24小時前台，服務貼心。

香榭麗舍萬豪酒店 （Paris Marriott Champs Elysees Hotel）

房價：HK$3,755

地址：70, avenue des Champs-Elyses, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：360米至公共交通

辦理入住時間：下午3時後

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【4】貝德福德酒店 （Hôtel Bedford）

貝德福德酒店地理位置相當好，位於巴黎市中心香榭麗舍大道上，距離巴黎歌劇院僅590米，交通亦方便。酒店內裝潢華麗高貴，環境舒適，且可帶同寵物入住以及提供24小時前台，房價亦合理。

貝德福德酒店 （Hôtel Bedford）

房價：HK$2,013

地址：17, rue de l'Arcade, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：260米至公共交通

辦理入住時間：前台全日均開放服務。

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【5】巴黎勒布里斯托酒店–歐特家酒店系列 （Le Bristol Paris - an Oetker Collection Hotel）

巴黎勒布里斯托酒店是巴黎第一間獲得宮殿級酒店殊榮的酒店，位於聖奧諾雷街，該條街道上有法國總統官邸愛麗舍宮、Hermès旗艦店、CHANEL等多間奢侈品品牌店舖，是時尚中心地。而酒店環境優美裝潢高奢，部分房間還可飽覽蒙馬特、巴黎歌劇院和聖心堂的景色。

貝德福德酒店 （Hôtel Bedford）

房價：HK$18,432

地址：112 rue du Faubourg Saint Honoré, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008交通：機場接送、250米至公共交通

辦理入住時間：前台全日均開放服務

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【6】巴黎喬治五世四季酒店 （Four Seasons Hotel George V Paris）

巴黎喬治五世四季酒店是一間別具特色的奢華酒店，位於八層樓的裝飾藝術時期代表性建築內，內部擺滿了路易十六及拿破崙一世時期的法式家具和藝術藏品，處處散發古典著皇家氣息。而且地理位置亦很優越，是坐落在香榭麗舍大道、瑪索大道及蒙田大道黃金三角上，部分房間可飽覽巴黎多個經典建築物。

巴黎喬治五世四季酒店 （Four Seasons Hotel George V Paris）

房價：HK$18,583（套房）

地址：31, Avenue George V, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：機場接送

辦理入住時間：前台全日均開放服務。

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【7】巴黎瑞瑟夫水療酒店（La Reserve Paris Hotel & Spa）

巴黎瑞瑟夫水療酒店是2015年才開業的新酒店﹐隨即被列入法國宮殿級酒店名單，酒店設計猶如高級私人別墅，不設前台但提供私人管家服務，更可為旅客設計出最合適的行程。此外酒店是坐落於有著逾160年歷史的巴黎奧斯曼風格建築內，將時尚與法國傳統建築融為一體。

巴黎瑞瑟夫水療酒店（La Reserve Paris Hotel & Spa）

房價：HK$18,196（尊貴客房）

地址：42 Avenue Gabriel, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：250米至公共交通

辦理入住時間：下午3時後

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【8】凱旋門收藏家酒店 （Hotel du Collectionneur Arc de Triomphe）

凱旋門收藏家酒店位處市中心第八區香榭麗舍大道的位置，出行極方便，酒台環境亦是舒適優美，提供機場接送、24小時前台服務、可帶寵物、Spa等貼心服務。

凱旋門收藏家酒店 （Hotel du Collectionneur Arc de Triomphe）

房價：HK$2,702

地址：51-57, Rue De Courcelles, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：390米至公共交通

辦理入住時間：下午4時後

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【9】巴里爾富凱巴黎酒店（Hotel Barriere Le Fouquet's Paris）

巴里爾富凱巴黎酒店位於第八區香榭麗舍大道，酒店裝潢華麗，極具古典氣息，部分房間更是可飽覽巴黎經典建築物。而客房質素及舒適度被不少旅客大讚，酒店還提供機場接送、單車出租、健身中心/健身設施、室內游泳池等，相當貼心。

巴里爾富凱巴黎酒店（Hotel Barriere Le Fouquet's Paris）

房價：HK$8,815

地址：46 Avenue George V, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：機場接送

辦理入住時間：下午3時後

預訂：Agoda

法國巴黎酒店推介【10】索菲特巴黎法布格酒店 （Sofitel Paris Le Faubourg Hotel）

索菲特巴黎法布格酒店地理位置相當好，位於巴黎市中心香榭麗舍大道上，鄰近多個著名景點，交通亦方便。酒店內裝潢華麗高貴，環境舒適，提供24小時前台、健身中心、Spa、機場接送等服務，非常便於旅客。

索菲特巴黎法布格酒店 （Sofitel Paris Le Faubourg Hotel）

房價：HK$5,575

地址：15 Boissy d'Anglas Street, 第八區 - 香榭麗舍大道, 巴黎, 法國, 75008

交通：250米至公共交通

辦理入住時間：下午3時後

預訂：Agoda