賀年禮盒2024｜傳統+新式新年賀禮：拜年賀年禮籃/酒店賀年美食

【新年2024/新年賀禮】新春佳節將至，當然要「辦年貨 」，不論是拜年送禮或是想增添喜慶感自用，較為實際的賀年食品、賀年禮籃就合適不過。若然對傳統賀年糕點興趣不大，不妨參考以下的農曆新年拜年送禮精選，以傳統及新式的禮品好好過年！



賀年禮盒2024：1. 采悅軒2024尊貴賀年禮籃連法國凱歌香檳 HK$2,688

香港東涌世茂喜來登酒店中的星級餐廳采悅軒，一向主打創新而又不失傳統的粵菜。今年推出了一套尊貴賀年禮籃，禮籃內有最對長輩們口味的傳統賀年食品：巴馬火腿蘿蔔糕、北海道元貝 、頂級蝦乾等，另外亦有由采悅軒自製的X.O.醬與琥珀合桃，絕對是體面的拜年好物。

賀年禮盒2024：采悅軒2024尊貴賀年禮籃連法國凱歌香檳 HK$2,688（香港東涌世茂喜來登酒店）

賀年禮盒2024：2. Tea WG 雲南普洱陳年茶餅 HK$808

茶餅在年輕人眼中，也許會有些許陌生，而對於不少茗茶愛好者而言，茶餅不單是一種儀式感，更是傳承著過往的歷史與文化。雖然散茶方便沖泡，不過緊壓的茶餅更可以長時間保存、不易變質。這款Tea WG 的雲南普洱陳年茶餅來自著名雲南勐海茶園自家培植及手工壓製，茶味濃郁醇厚，加上精美的燙金啞紅色禮盒、大紅色高貴絲帶包裝，充滿傳統節日氣氛，可謂送禮好選擇！

賀年禮盒2024： Tea WG 雲南普洱陳年茶餅 HK$808（Tea WG）

賀年禮盒2024：3. 望月xPokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 HK$198

望月作為香港製造的本土烘焙品牌，近年一直創新，推出多種獨特口味配方以及與各大品牌聯乘：譚仔三哥 x 望月蝴蝶酥、小薯茄 POMATO x 望月、十字牌 x 望月等等。自Pokémon特別版月餅套裝大受好評後，今年則推出充滿童趣的望月 x Pokémon，鬆脆蝴蝶酥收藏在澄黃色鐵盒中，鐵盒上印有可愛造型的Pikachu，搭配若隱若現的閃電圖案背景，顏值與內涵兼備！

賀年禮盒2024：望月xPokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 HK$198（望月）

賀年禮盒2024：4. Bacha Coffee Explorer Coffee Bag Taster HK$396

來自摩洛哥百年咖啡品牌 Bacha Coffee，以其咖啡豆的品種繁多著名，來自30個不同的產地，絕對能夠滿足各位咖啡狂迷的歡心。心大心細不知道應該挑選什麼口味的話，可以先入手這款有25包，10款不同口味的體驗禮盒。若然十分清楚朋友口味的話，亦可以自行組合夿萐咖啡禮籃；靈活彈性、盡顯生活品味。

賀年禮盒2024：5. GODIVA奢享禮籃 HK$1,890

有些時候一大班朋友新年聚會，又擔心茶飲或咖啡不合大家心意的話，選上每個人都熱愛的巧克力就絕對不會出錯！這款 GODIVA奢享禮籃中有多達7款不同口味的禮盒巧克力，加上餅乾、罐裝牛奶巧克力可可粉等，全方位照顧每一個人的口味，在聚會中分享更感奢華、高品質的愉悅。

賀年禮盒2024：GODIVA奢享禮籃 HK$1,890（GODIVA）

賀年禮盒2024：6. Martell 馬爹利藍帶系列龍年限定禮盒 HK$1,888

愛酒之人對全球知名法國干邑白蘭地品牌Martell 都絕不陌生，作為歷史最悠久的的頂級干邑酒廠，多年來品質如一，好評無數。為迎慶農曆龍年，馬爹利聯同法國知名設計師樊尚．達爾（Vincent Darré），為馬爹利藍帶及名仕系列打造出2024新年限量版。藍帶禮盒以以和平鴿為靈感，幻化象徵馬爹利飛越不凡精神的雨燕，展示太陽與緞帶交融的水彩設計，詩韻悠在，極具收藏價值。

賀年禮盒2024： Martell 馬爹利藍帶系列龍年限定禮盒 HK$1,888（Martell）

賀年禮盒2024：7. 奇華餅家 迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒 HK$514

傳統的全盒紅噹噹，感覺有點老氣，不如入手奇華餅家這款迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒。六個小禮盒的人物都戴上喜慶頭飾，內含分別有南瓜籽脆糖、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖和老姜糖。外盒更可以拼湊成全盒造型，新年過後亦可以拆成單獨的收納盒，方便又時尚。

賀年禮盒2024：奇華餅家 迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒 HK$514（奇華餅家）

賀年禮盒2024：8. SOGO崇光百貨 喜氣洋洋賀年新春禮籃 HK$1,288

今年情人節正好碰上初五，正為初次見家長或家庭聚會不知所措？初次見面，未知對方性格的話，可送上美觀又可口的高級水果，要是不懂行情、不懂挑選，直接入手多種水果在內的禮籃亦是個盲買不錯被選。SOGO這款賀年禮籃，包含泰國金柚、日本士多啤梨、日本香印青提、日本柑桔等，得體精美又多元化。

賀年禮盒2024： SOGO崇光百貨 喜氣洋洋賀年新春禮籃 HK$1,288（SOGO HK）

賀年禮盒2024：9. 東海堂 SPY FAMILY間碟家家酒禮盒 HK$186

近年日本動漫大行其道，相信大家對粉紅色頭髮，可愛小巧的安妮亞 Anya都十分熟悉，收獲大人、小朋友的歡心。東海堂今次首次推出 SPY FAMILY全新賀年禮盒，禮盒內包括北海道3.6牛乳曲奇及原味杏仁條，絕對是每位SPY FAMILY粉絲收藏好物！

賀年禮盒2024：東海堂 SPY FAMILY間碟家家酒禮盒 HK$186（東海堂）

賀年禮盒2024：10. Pâtisserie Jane 龍躍春滿禮盒 HK$388

不喜歡甜膩的賀年食品？Pâtisserie Jane低糖、低油、無添加防腐劑作的甜點就能夠合你心意。禮盒外形十分精美，用上喜慶感極重的紅、金色，配上極為傳統的「雲中龍」、年花及煙花圖案，而禮盒內部則可以任選四款，甜點口味高達12款，正好與朋友、摯愛互相分享。