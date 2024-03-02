下午茶推薦2024｜最新春日High Tea主題餐點：綠茶、草莓控必食！

下午茶High Tea推薦2024｜迎接初春的到來，不少餐廳都換上春日主題的下午茶，讓大家享受舒適慵懶的氛圍。以下整理各大餐廳的春日下午茶，包括AMMO、半島酒店及The Farmhouse等，大家不妨趁周末或休息，去品嚐放鬆一下。



春日下午茶推薦1. 亞洲協會香港中心 AMMO「Tea-licious下午茶」

春天最適合度過懶洋洋的時光，位於亞洲協會香港中心的AMMO，特別與Tea Forte聯乖，將食物與消膩的茶結合，打造出「Tea-licious下午茶」。下午茶約有8道菜式，配搭清香的熱茶，感覺非常寫意。

春日下午茶推薦1. 亞洲協會香港中心 AMMO「Tea-licious下午茶」(IG@ammohk)

春日下午茶推薦｜AMMO「Tea-licious下午茶」

日期：2024年3月1至5月31日

價錢：HK$498（兩位，另收加一）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心



春日下午茶推薦2. 尖沙咀帝樂文娜公館FINDS「夢境森林下午茶」

若然想享受療癒氣息，帝樂文娜公館北歐餐廳邀請台灣芳療品牌CHU Aromatherapy合作，推出「夢境森林下午茶」，讓大家在享用時得以放鬆心情。下午茶以CHU Aromatherapy新推的微醺睡眠噴霧系列為靈感，將主要成分入饌，包括佛手柑、橙花、蜂蜜、椰子、薰衣草和洋甘菊等，特別推薦「北海麵包蟹鉗配洋甘菊雞尾酒醬」及「慢煮蜜汁八爪魚」，味道鮮甜，作為前菜相當令人胃口大開。而「漂浮之島配薰衣草雲呢拿醬」亦外貌吸引，口感柔軟順滑，入口即融。

春日下午茶推薦2. 尖沙咀帝樂文娜公館FINDS「夢境森林下午茶」(酒店提供)

同場特設3款特調雞尾酒，包括「Lullaby」、「Hazy」和「Anticipating」，讓下午茶更添舒適氛圍。凡享用下午茶，亦可獲CHU Aromatherapy雪松森林伏特加睡眠噴霧的換領券，以及購物禮卡，更可以優惠價238港元體驗「微醺雞尾酒二人工作坊」，在調酒師指導下自製特飲。

春日下午茶推薦｜FINDS「夢境森林下午茶」

日期：2024年3月1至5月13日

價錢：星期一至五 - HK$588（兩位，另收加一）； 星期六、日及公眾假期 - HK$638（兩位，另收加一）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心



春日下午茶推薦3. 香港維港凱悅尚萃酒店 「The Farmhouse x Matchali 下午茶」

綠茶控不能錯過的下午茶！由The Farm House聯同本地品牌Matchali推出的下午茶，以抹茶和焙茶精緻優雅的風味為靈感，製出不同的咸甜美點，並可選搭以人手拂茶的抹茶拿鐵或焙茶拿鐵飲品，讓醇厚馥郁的抹茶香氣留在味蕾上。下午茶無限供應的鮮焗紅豆鯛魚燒和夾心威化雪糕批，還有期間限定雪糕口味–時令麝香蜜瓜及櫻花紅豆等。享用後可獲2張港幣$10 Matchali 現金券。

春日下午茶推薦3. 香港維港凱悅尚萃酒店 「The Farmhouse x Matchali 下午茶」(酒店提供)

綠茶控不要錯過！(酒店提供)

春日下午茶推薦｜The Farmhouse x Matchali 下午茶

日期：2024年3月9日至5月5日

價錢：HK$688（兩位，另收加一及1%附加費）

地址：香港北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店 西座2樓



春日下午茶推薦4. 香港半島酒店「維港半島經典下午茶」

屹立多年的香港半島酒店，今季盡談港式情懷。與天星小輪獨家合作，大家可以邊乘坐天星小輪環保渡輪「世星號」，邊於維港上享用美味的下午茶。餐點內容豪華豐富，包括海苔椰菜花慕絲配醬油鮑魚撻、煙三文魚三文治配牛油果醬、南乳花生布朗尼配牛奶朱古力忌廉及檸檬蜜糖薄荷撻等。此外，半島酒店亦設獨家互動式的半島標誌性濾鏡，讓大家以生動有趣而獨特的方式捕捉在海港上的難忘片段。

春日下午茶推薦4. 香港半島酒店「維港半島經典下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜香港半島酒店「維港半島經典下午茶」

日期：即日起至2024年6月30日；每週六和週日分兩場於下午1時至下午2時45分或下午4時至下午5時45分

價錢：HK$820（每位，另收加一）



春日下午茶推薦5. 香港嘉里酒店「春日獻禮朱古力下午茶」

相信不少女生都難以抵擋朱古力的誘惑，嘉里酒店聯同法國朱古力品牌Valrhona，於大堂茶座推出「春日獻禮朱古力下午茶」，靈活地將柔滑細軟的朱古力，加到精緻美點中，讓食物更具香濃馥郁的層次。下午茶餐點特別，包括金莎朱古力鴨肝醬、藍芝士多士及黑朱古力蕎麥茶蛋糕卷等，享用後更可獲一份Valrhona片裝朱古力。

春日下午茶推薦5. 香港嘉里酒店「春日獻禮朱古力下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜ 香港嘉里酒店「春日獻禮朱古力下午茶」

日期：2024年3月1日至5月31日

價錢：星期一至五 - HK$638（兩位，另收加一）； 星期六、日及公眾假期 - HK$668（兩位，另收加一）包2小時無限添飲咖啡或茶

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座



春日下午茶推薦6. 8度海逸酒店「皇牌香芒蜜語下午茶」

芒果愛好者注意！8度海逸酒店特別推出「皇牌香芒蜜語下午茶」，選用菲律賓呂宋芒，提供多款芒果甜品，包括香草無骨雞翼配芒果沙沙、芒果蟹肉撻、芒果麻薯蛋糕、香芒熱情果奶凍及皇牌芒果拿破崙等，讓人大飽口福。

春日下午茶推薦6. 8度海逸酒店「皇牌香芒蜜語下午茶」(IG@harbourplaza8degrees)

春日下午茶推薦｜8度海逸酒店「皇牌香芒蜜語下午茶」

日期：2024年1月2日至12月31日

價錢：HK$282起（兩位）

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳



春日下午茶推薦7. 馬哥孛羅香港酒店Cucina 「草莓仙境下午茶」

草莓的酸甜味道得到不少人喜愛，馬哥孛羅香港酒店旗下Cucina意大利餐廳及大堂酒廊推出以草莓為主題的期間限定下午茶，選用新鮮韓國和本地當造草莓入饌，糅合經典意大利食材，精心炮製出11款精緻小巧的鹹甜美點，包括草莓啫哩配鴨肝醬、黑松露海鮮酥皮撻、意大利佛卡夏麵包配巴馬火腿、水牛芝士，以及草莓法式泡芙配吉士醬等。另設有草莓特飲，引人盡情投入草莓的味覺盛宴之中。

春日下午茶推薦7. 馬哥孛羅香港酒店Cucina 「草莓仙境下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜ Cucina 「草莓仙境下午茶」

日期：2024年3月1日至4月30日

價錢：HK$538（兩位，另收加一）

地址：尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

