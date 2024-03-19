樂翠臺億元維修惹關注　逾2萬住宅夠期驗樓　曾有屋苑每戶夾百萬

柴灣樂翠臺億元大維修風波引發社會關注，而翻查紀錄，全港現時有約2.5萬幢住宅大廈樓齡年滿30年，包括300多幢居屋及租置樓宇，當中大多數會被納入強制驗樓計劃，相關業主須安排承建商驗樓及修葺，亦即俗稱的大維修。

然而，天價工程合約爭議時有發生，令不少業主擔心要承擔巨額費用，以樂翠臺1.07億元的維修方案為例，即每戶平均要支付約10萬元，而過往亦曾有私人屋苑爆出每戶最高百萬元的維修方案，引起嘩然。但到底樓宇大維修費用一般應為多少？你居住的大廈是否需要強制驗樓？而政府又有哪些資助計劃可輕業主經濟負擔呢？以下一一話你知！



政府於2012年推行強制驗樓計劃，要求樓高超過3層的私人樓宇，樓齡若達到30年或以上，業主在接到屋宇署通知後，須安排驗樓及維修。翻查紀錄，現時全港有約4萬幢住宅及商住綜合用途樓宇，當中約2.5萬幢樓齡達30年或以上，比例超過六成；這些30年樓齡的住宅樓宇主要分布在元朗（約2,560幢）、中西區（約2,450幢），九龍城（約2,440幢）等地區。（註：由於樓宇紀錄未列明樓層數目，故以上數字亦包括樓高不超過3層的樓宇）

至於更有修葺需要、樓齡達50年的住宅舊樓，全港現時就有8,300多幢，於整體住宅樓宇中約佔兩成，亦即每5幢住宅大廈中，便有一幢樓齡達「半百」。現時於油尖旺、九龍城、中西區等地區內，有最多這類住宅「高齡」舊樓，分別都有逾千幢。

此外，不少於1980年代建成公營房屋，樓齡亦陸續屆滿30年，包括房委會轄下140多個居屋屋苑及租置屋邨，涉及300多幢住宅樓宇。房屋局由2014年起已向148個屋苑或屋邨發出驗樓或驗窗法定通知，平均每年發出10多份通知。

全港現時有逾2.5萬幢住宅大廈樓齡年滿30年。（資料圖片）

樓宇日漸老化，就難免要進行維修以保障住戶安全，不過有部份工程規模較大，可能涉及大額費用，而過往亦曾發生承建商圍標等情況，令小業主們一聽到大廈維修就大感苦惱。

曾有屋苑法團提出億元維修方案 估算每戶平均夾錢百萬元

過往天價大維修糾紛時有所聞，除了今次樂翠臺的億元維修風波外，將軍澳租置屋邨翠林邨前年亦爆出過1.7億元大維修爭議，推算每戶平均要承擔約3萬元費用，最終維修方案被推翻。私人屋苑亦不時出現類似紛爭，例如2021年大坑瑞士花園法團提出逾億元維修方案，估算每戶平均須承擔約100萬元，引起業主反彈，最終叫停工程。

而以上工程糾紛中，不少被質疑的維修方案，都是沒有透過「招標妥」平台招標。事實上，市建局2016年推出「招標妥」平台，為業主提供專業估價等服務，並設有電子招標平台，助業主尋找合資格工程顧問和承建商，以減低圍標風險。

此外，業主如果想了解工程收費是否合乎行情，也可查閱樓宇復修平台上，各類樓宇維修工程費用參考，以及每戶平均金額等資料。紀錄顯示，以往樓宇復修工程每戶平均費用約為5.8萬元，而似乎樓宇狀況以及工程複雜程度，部份工程費用每戶平均或高達27萬元，不過業主實際可申請政府資助來減輕經濟負擔。

政府現時提供多項樓宇維修資助，包括適用於強制驗樓大廈的「樓宇更新大行動2.0」，自住業主可申請公用地方維修的資助上限為4萬元，60歲或以上自住業主可獲資助上限為5萬元。其餘資助計劃還包括有需要人士維修津貼、公用地方維修資助、優化升降機資助計劃等，供自住業主或業主立案法團申請。