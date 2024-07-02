七一長假｜3天127萬人次港人出境　北上97萬　深中通道增出遊選擇

【 北上 / 北上消費 / 旅遊 / 出入境 / 七一】周末連同七一有3天假期，入境處數據顯示，周六至周一（6月29日至7月1日）有126.9萬人次港人出境，當中97.3萬人次北上，佔比約77%。以單日出境數字計，6月29日周六當天有55.4萬人次出境，其中約41.9萬人次北上，兩個數字均超越端午節假單日紀錄，僅次於復活節假期間，3月29日單日70.1萬人出境、當中52.6萬人北上的全年高峰。



長假期間，連接深圳和中山的深中通道周日（6月30日）通車，亦吸引不少港人搶先體驗，包括參加旅行團、自駕或乘搭跨市巴士。而深中通道開通後，深圳與中山車程縮減至約30分鐘，預料可增港人北上目的地選擇。

6月30日 深中通道通車 港人北上增出遊選擇



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直通巴公司永東6月30日開團前往中山，三架專車共90名市民將可搶先體驗深中通道（資料圖片/廖雁雄攝）

七一長假期間，港人出境人次最多的管制站包括羅湖（3天合計28.6萬人次）、落馬洲支線（24.7萬人次）、深圳灣（14.5萬人次），以及港珠澳大橋（13.1萬人次）等。

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機場方面，港人出境高峰為假期前一天的6月28日，逾5.4萬人次港人出境，而6月29日至7月1日3天假期合計約12.1萬人次市民經機場出境。

此外，7月1日為回港高峰，合計逾60.7萬香港居民經各管制站入境，亦創2023年初開關以來單日最高紀錄。