勞動節│至下午4時14萬內地旅客入境　港人北上旅客訪港持續更新

【勞動節 / 五一黃金周 / 北上 / 旅遊 / 出入境 / 旅客】入境處預計，勞動節五一黃金周假期，將有590萬人次經各口岸出入境，當中5月1日為出入境高峰，預計達100萬人次，羅湖口岸最繁忙。



入境處表示，今日（1日）截至下午4時有44.3萬人次出入境，當中訪港內地旅客近14萬人次。入境處建議旅客留意入境處App的關口實時人流，再安排行程。



假期前一天的4月30日（周二），約有11.1萬內地旅客入境本港，而北上港人21.8萬人次，兩者形成約10.7萬人次逆差。本文將每日更新港人北上、旅客訪港出入境人次。



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復活節假單日70.08萬人次出境

早前復活節長假首日（3月29日）有近70.08萬人次市民出境，創下去年初開關以來新高，當中有逾52.58萬人次經各陸路口岸北上，而南下人次僅得6.67萬。

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機場出境出境方面，3月28日及29日一連兩天都有逾6.6萬市民出境，同樣是開關以來最高紀錄，較上一次高峰、去年12月22日的6.2萬人次多約3,800人次。

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