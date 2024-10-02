十一國慶│22萬人次內地旅客入境　開關以來新高　多北上港人6.5萬

【 十一 / 國慶 / 黃金周 / 旅遊 / 出入境 / 煙火】昨日10月1日國慶日，入境處數據顯示，全日有93.1萬人次出入境，當中入境有近56.6萬人次，內地旅客佔22.2萬人次，是開關以來高峰，不過同日出境內地旅客亦多達14.4萬人次，估計當中有不少是即日來回的不過夜旅客。昨日北上港人約15.6萬人次，北上港人較南下旅客少，錄得6.5萬「順差」。



十一黃金周首日，最多訪港內地旅客使用管制站包括：高鐵西九龍（48,766人次）、落馬洲支線（46,442人次）、羅湖（38,133人次）、深圳灣（33,569人次）、機場（12,140人次）。

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而同日出境內地旅客多達14.4萬人次，估計當中有不少是即日來回的不過夜旅客。昨晚煙花匯演結束後，不少內地旅客選擇北上回深圳家，在太子維景酒店外的跨境巴士站，晚上10時開始有人龍等上車。

▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼



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昨日出境港人達20萬人次，當中約15.6萬人次經各陸路管制站北上，包括52,097人次經由羅湖出境、41,770人次經落馬洲支線出境。