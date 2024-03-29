復活節前52.6萬市民出境　6.6萬人經機場　同創疫後新高│每日更新

【復活節長假 / 清明節 / 旅遊】昨日（3月28日）為復活節長假前一天，據入境處統計，昨日有超過52.6萬市民出境，當中6.6萬人次經機場出境，兩個數字均創下本港自去年開關以來的新高。

此外，入境事務處預計，今日（3月29日周五）將是陸路出境高峰，估計有60.1萬人次經陸路出境，預料今年復活節及清明節假期期間將有約1,100萬人次出入境。



+ 5

復活節假前1天6.6萬市民經機場出境創開關後新高

據入境處統計，昨有近52.6萬人次市民出境，創下去年初開關以來新高，亦超過去年聖誕長假前12月23日50.3萬人次港人出境的紀錄。昨日逾6.6萬市民經機場出境，同樣是開關以來最高紀錄，較上一次高峰、去年12月22日的6.2萬人次多約3,800人次。

復活節、清明節長假料1100萬人次出入境

入境事務處預計，今年復活節及清明節假期期間（3月28日至4月7日）約有1,100萬人次出入境，當中約950萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。入境處預料今天（29日）將會是陸路出境高峰，估計陸路出境人次為60.1萬；而入境高峰期為下周一（4月1日），估計入境人次約為58.9萬。

+ 21