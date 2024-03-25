港北上人潮創今年新高　復活清明假料1100萬人次出入境│持續更新

復活節及清明節長假將至，剛過去的周六（3月23日），港人出境及北上人潮率先創新高。據入境處統計，3月23日周六有超過40萬港人出境，當中31.3萬人次北上，兩者均為今年以來最高，另有逾4.1萬港人經機場出境，按周升逾五成。訪港旅客方面，同日有人約17萬人次旅客入境，當中13.6萬人次為內地旅客，北上南下逆差達17.5萬人次。

入境事務處預計，今年復活節及清明節假期期間將有約1,100萬人次出入境，其中本周五（3月29日）將會是陸路出境高峰，估計有60.1萬人次經陸路出境。



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復活節、清明節長假料1100萬人次出入境

入境事務處預計，今年復活節及清明節假期期間（3月28日至4月7日）約有1,100萬人次出入境，當中約950萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。入境處預料本周五（29日）將會是陸路出境高峰，估計陸路出境人次為60.1萬；而入境高峰期為下周一（4月1日），估計入境人次約為58.9萬。

每逢周六都是港人出境高峰，3月23日的周六有超過40萬港人出境，當中31.3萬人次北上，兩個數字均創今年以來新高。當日港人出境人次最高的口岸包括羅湖（9.7萬人次）、落馬洲支線（8.5萬人次）、深圳灣（4.7萬人次）。至於由香港機場離境的港人有4.1萬人次，按周增加55%。

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訪港旅客方面，周六有人約17萬人次旅客入境，當中13.6萬人次為內地旅客，佔整體入境旅客的81%。而港人北上及內地旅客南下形成逆差達17.5萬人次。