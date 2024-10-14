重陽節│3天長假117萬人次港人出境　北上逾91萬人次　佔約78%

【 重陽節 / 長假 / 北上 / 旅遊 / 出入境】入境處數據顯示，重陽節3天長假（10月11至13日）合計有117萬人次港人出境，較去年同樣是3天連假的重陽假期，約111萬人次出境，多約5.9萬人次或5.3%。

其中經各陸路管制站北上人潮達91.6萬人次，佔整體出境市民人數的78%；北上人數較去年重陽節長假同期的85.7萬人次，多約5.9萬或6.8%。



上周五至周日重陽節3天長假，港人出境人次分別為：周五有約89.9萬人次、周六約34.7萬人次、周日約22.5萬人次。而在假期前一天的10月10日周四，亦有近48萬人次市民出境，創7.1長假以來新高。

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長假期間，經各陸路管制站北上港人達91.6萬人次，當中假期首日約46.6萬人次、周六約27.9萬人次、周日約17.2萬人次。另外假期夕的10月10日周四，北上市民亦逾36萬人次。

Facebook港人北上群組顯示，羅湖口岸晚上逼滿過境人流。（facebook圖片）

機場方面，上周四是港人出境人次逾5.4萬，是復活節假期以來最多，亦是今年機場出境市民人次第4高的日子，僅次於復活節假期前後的3月28日、3月29日（分別約6.6萬人次），以及2月9日農曆年三十（約6萬人次）。

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