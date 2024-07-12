多啦A夢展7.13開鑼　網絡熱議3大打卡位　附展覽預約連結+懶人包

【多啦A夢展 / 預約方法 / 叮噹 / Doraemon / 打卡 / 無人機】各位多啦A夢迷請注意，《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於本周六（7月13日）起開放參觀，雖然收費展區門票已搶購一空，但免費展區仍將開放預約，大家可校定鬧鐘上網預約（下文附有預約方法、各區打卡點懶人包）。而早前本港多區亦已舉行一系列預熱活動，包括無人機表演、主題月台和車廂、快閃雕塑展、主題纜車等，到底哪一項最受網民關注？至於搶飛、打卡、特典紀念品等，哪一項最多人討論呢？



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《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於本周六（7月13日）起開放。（資料圖片/盧翊銘攝）

網絡數據顯示，在一系列活動及打卡景點中，多啦A夢巡迴特展兩個收費展區的討論熱度最高，相信與展覽一票難求，網上湧現搶飛攻略等有關。而機場快綫、輕鐵及東鐵均推出主題車廂，屯門兆康輕鐵站更主題月台，都吸引不少人關注。

多啦A夢主題輕鐵列車吸引不少市民拍照留念。(鄭子峰攝)

▼多啦A夢主題輕鐵站及列車▼



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比較5月下旬至今的網絡熱度趨勢，5月25日舉行兩大預熱活動，包括無人機表演、巨型多啦A夢快閃活動，亦帶動討論熱度值升至近期高峰；預料本周六展覽正式開始，以及下周六（7月20日）多啦A夢無人機加強版匯演舉行時，活動「話題度」將再次上升。

全球首個多啦A夢無人機表演5月25日晚上7時半在尖沙咀星光大道近岸上映。來到香港的多啦A夢戴着法寶「竹蜻蜒」在港維上空飛翔。（夏家朗攝）

數據亦顯示，多啦A夢展主題紀念商品、各區打卡資訊等，都是網民注焦點。事實上，除了設於K11 MUSEA、星光大道及尖沙咀海傍的4個主要展區外，多區亦有相關活動，例如全港多區設10個1比1隨意門打卡位，昂坪360推出主題纜車等，下文將一一介紹各景點及預約資訊。

🔽🔽多啦A夢展預約、打卡景點懶人包



1. 《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展

雖然收費展區（100%多啦A夢 動漫藝術展覽廳、100%多啦A夢 空中樂園）門票已經售罄，但免費展區，即設於尖沙咀海傍的「100%多啦A夢 户外展區」仍會開放網上預約，而「100%星光大道」則毋須預約入場：

預約連結：s.klook.com/100_doraemon_gf_tc

主辦方每逢周二中午12時，將分批開放預約時段。（主辦方圖片）

「100%多啦A夢户外展區」內有全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，以及45個雕塑及背景，包括動漫多啦A夢和10名多啦A夢親友。

▼5月25日 多啦A夢展覽特展前快閃活動▼



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2. 多啦A夢無人機匯演加強版

7月20日星期六，星光大道近尖東海域上空將舉辦第二場無人機匯演，並會添加新內容。主辦方表示，詳細觀賞地點和時間容後公布。

多啦A夢無人機匯演暫定7月20日於維港上空再度上演（圖片來源：Doraemon 100）

3. 10道1：1「隨意門」供打卡

部份多啦A夢將於7月9日至8月8日期間搶先「衝出會場」，帶來10道逾2米高、1：1原大尺寸的法寶「隨意門」。

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10個「隨意門」展示地點：



香港藝術館

山頂凌霄閣

觀塘海濱公園

中環閣麟街（近荷里活道）

中環碼頭

中環遮打花園

西九文化區（藝術公園秘密花園）

廟街（榕樹頭）

灣仔「水上運動及康樂主題區」

元創方（展期由7月12日起）

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4. 港鐵：多啦A夢主題列車、月台

屯門輕鐵兆康站三號月台，變身為「多啦Ａ夢主題月台」，以經典藍、白、紅配色佈置；而機場快綫、輕鐵及東鐵均推出主題車廂，留意以下班次詳情（列車班次或因應車務調動而有所調整）：

5. 昂坪360：多啦A夢主題纜車、昂坪市集景點

多啦A夢主題纜車（隨機出現）

日期：2024年6月14日至9月1日

時間：上午10時至下午6時

多啦A夢主題纜車（黃梓霖攝）

「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機

扭蛋機抽獎活動日期：2024年6月15日至9月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集圓形廣場

昂坪市集多啦A夢景點（昂坪360網站圖片）

「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置

日期：2024年6月14日至9月1日

時間：上午10時至下午6時

地點：菩提樹前

昂坪市集多啦A夢景點（黃梓霖攝）

10款百變造型的多啦A夢雕像

日期：2024年7月13日至8月11日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

註：所有活動資訊以主辦單位最新公布為準。

