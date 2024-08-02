Youtube排行榜2024訂閱｜《香港01》佔觀看量榜首　拋離第2位一倍

香港移動互聯網版圖中的四大巨頭網站為Google、facebook、Youtube、hk01.com。其中Youtube壟斷了的主要視頻流量。在過去多年來，傳統媒體在Youtube節節敗退，被各類型網紅、KOL主導了香港視頻觀看流量。《香港01》三年前終於在這個戰場開始發力，短短兩年間就為媒體業搶回了全港播放量第一的寶座。踏入2024年，《香港01》Youtube官方頻道的播放量，已經大幅拋離第2位一倍，宣告了KOL為王的Youtube時代終於結束。立刻訂閱《香港01》Youtube頻道

最多香港人收看的Youtube頻道帳號

根據Youtube官方公開統計數據及kolscanner.com的統計，《香港01》Youtube官方帳號粉絲數目排名全港第15，但含金量更高，更反映綜合實力的的播放次數/觀看次數，《香港01》已長期排名第一。其中2024年5月，《香港01》影片播放量超過4100萬次，過去一年中最高的月份更曾超過5200萬次，遠遠拋離一眾頂級KOL和Youtuber。立刻訂閱《香港01》Youtube頻道

《香港01》是如何成為香港互聯網四巨頭

《香港01》Youtube頻道勝出其中一個重要原因是多元化，我們的內容不但具備人文深度、豐富的娛樂性/八卦，也充滿生活實用性。《香港01》的Youtube內容覆蓋了新聞、人文專題、娛樂、旅遊玩樂、生活消費、健康親子等內容範疇，不少影片更令不少商戶、企業的宣傳訊息，在千萬次觀看中接觸無數目標用戶。

有不少人認為，Youtube目前是全球、全港最大的「電視台」，那麼《香港01》就是這家電視台中最高收視的王牌頻道。

《香港01》網站內容已成Youtuber們的流量奶牛

香港Youtube生態圈近年更形成一個有趣的現象—— 很多知名或不知名的KOL/Youtuber在自己的影片中引用，甚至原文照讀《香港01》的App和網站上的報道，取用《香港01》的影片、圖片，以爭取更高的播放量和吸引眼球。有些作風優良的Youtuber會註明內容來源是《香港01》，添加自己的評論和養份，但有些作風不良的Youtuber則隱瞞原始新聞來源，當作是自己的原創照稿讀。

立刻訂閱《香港01》Youtube頻道

這些做法雖然有部分涉嫌侵犯版權，但我們一直寬容處理，並未追究。我們誠心認為，如果這些Youtuber能引述並註明內容來源，共同維護公眾利益，營造一個更健康的Youtube生態，我們都認為有其積極一面。在這個前提下，我們不介意成為他人流量奶牛，哺育一眾Youtuber。不過，一些過分的行為，我們不排除會採取追究行動。

《香港01》是如何成為香港互聯網四巨頭

《香港01》是香港第一家媒體在Youtube上鋪天蓋地報道緬甸詐騙營，我們贏影片也在美國Telly Award中贏得了大獎，獲得世界級認可。我們歷年揭露社會不公，希望用報道點亮社會中的黑暗角落，有些報道甚至被拍攝成大熱電影，比如金像獎電影《白日之下》：



按此立刻看《01偵查》報道系列

《香港01》突發系列是港人最常瀏覽的內容，也是全港爆獨家新聞最多的頻道。震動全球的蔡天鳳案爆發時，數以百萬計香港人每天在《香港01》追看第一手獨家案情，包括經典的男疑兇被捕瞬間。我們這類突發新聞影片也往往獲得很高的播放量。無數大陸、海外Youtuber直接抄襲、盜用《香港01》的影片，全國乃至全球播放量數以億計。



按此立刻看：突發、港聞、中國最熱門影片

過去大明星大歌星才會獲得公眾關注，但《香港01》製作的娛樂訪談節目，讓無數二線、三線藝人獲得曝光和關注，播放量動輒數以十萬、百萬計算。這些綠葉們在我們的影片中煥發了青春。一線大星們也能在我們的平台表白他們的心聲：



按此立刻看《01娛樂》精彩專訪系列

按此每天追看每日娛樂8分鐘系列

每日新聞8分鐘是《香港01》其中一個最成功的Youtube節目系列，無數用戶每天從中獲得最精華、最重要的新聞資訊。我們的記者風雨不改、在最惡劣天氣中的第一線的報道，獲大量讀者留言給予極高評價：



按此每日追看《今日必看8分鐘》新聞片

我們的深度人文故事，往往獲得極高的播放量，關注社會底層人物，拷問社會陰暗一面，爭取平權平等，推動政府面對殘酷現實，盡快推行深層次改革，這些都是《香港01》的報道宗旨之一：



按此立刻看：人文紀實專題《隱形香港》系列

立刻追看：《01社區》最貼地的人和事

在重大公眾利益的社會議題上，《香港01》從來不會缺席，我們經常以深入的解釋性報道、調查報道，梳理最複雜難懂的事，揭露社會的陰暗和不公：



衣食住行，吃喝玩樂，從來都是Youtube的熱門主題之一，我們這類影片獲得很高關注，有些在裡面曝光的商戶店家，都反饋說，經過我們的影片介紹，導致他們生意大增，《香港01》的傳播導致消費者湧至的速度之快，令他們感到驚訝。一些本來連《香港01》是什麼都不知道的深圳的商戶，爭相希望得到我們的獨家報道：



立刻追看：北上攻略食玩買系列

立刻追看：健康飲食養生攻略系列

立刻追看：潮流資訊、生活品味系列

立刻追看：親子活動、入學面試攻略系列

《01女生》時裝穿搭、男女愛情、成功女性系列

有些看似比較冷門的《香港01》影片其實很受歡迎，一些有情緒治療作用的文化類影片，播放量可達數百萬次：



立刻訂閱《香港01》Youtube頻道

Whatsapp香港區最多訂閱用戶的官方頻道

世界社交霸主Meta正在尋求擴大社交的影響力和盈利能力，其中一個重要的開拓目標就是通訊軟體Whatsapp的流量和商業價值。《香港01》去年獲Meta邀請成為香港區第一批官方頻道，截止2024年6月已經迅速累積22萬用戶追蹤，是香港區龐大的Whatsapp頻道，該數據拋離第2位一倍。點此訂閱我們的Whatsapp帳號

《香港01》的新聞、娛樂、生活消費內容，在此獲得大量用戶點擊和互動，一些商業合作夥伴也開始在《香港01》頻道接觸在目標用戶。Meta創辦人朱克伯格未來將大舉引入AI在Whatsapp平台拓展商業營收，《香港01》也已經迅速在此為讀者和商戶佈局。

領先業界的社交媒體引流經營

根據Similarweb的數據顯示2023年全年至2024年上半年，hk01.com是從社交媒體facebook、instagram獲得最高桌機流量的媒體單一域名。由此可見，我們經營社交網絡不只是表面的呃Like、呃留言，我們是在真真實實地帶流量，轉化商業價值。如果加上手機端/移動端，上述數據顯示，《香港01》在全局互聯網Web的領先幅度更大。

以上這些僅僅是網站Web數據，還沒計算更高流量、領先優勢更大的《香港01》App。

香港商界各大公司的市場推廣主管們，都知道近年從facebook獲取的互動、流量，呈現明顯下降趨勢，similarweb的數據也確實印證了這個整體走勢。不過，2024年上半年同一組數據也清楚顯示，當全香港所有主要媒體從facebook獲得的流量都暴跌，甚至腰斬之際，只有《香港01》抵抗住社交媒體熊市，逆勢顯著上漲，逆水行舟，仍取得長足進步，經營優勢之大，不言而喻。

《香港01》從facebook獲得的流量，遠遠超過四大新聞競爭對手。（similarweb官方截圖）