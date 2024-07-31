何詩蓓奧運力爭金牌　100米自由泳首名入決賽　動畫重現飛魚泳速

【何詩蓓奧運 / 何詩蓓世界排名 / 巴黎奧運2024 / 獎牌】香港飛魚何詩蓓於上屆奧運勇奪兩面銀牌，於今屆巴黎奧運，她率先拿下200米自由泳銅牌、個人第3面奧運獎牌，成績耀眼。轉戰100米自由泳後，她以首名殺入決賽，力爭今屆個人第2面獎牌，到底何詩蓓速度有多驚人，勁敵成績又是如何，即看泳速動畫回顧！



何詩蓓於100米自由泳準決賽，遊出52.64秒，以小組首名、總成績第1名順利晉級，將於8月1日凌晨2時30分出戰決賽，力爭今屆個人第2面獎牌。準決賽總成績第2、3名均是澳洲泳手，分別是游出52.72秒的積克（Jack Shayna），以及游出52.75秒的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）。

100米自由泳初賽上，何詩蓓游出53.02秒，以小組首名、總排名第2名，順利打入準決賽。

何詩蓓200米自由泳成績

200米自由泳決賽上，何詩蓓首150米均領先，最終游出1分54.55秒奪得銅牌，連續兩屆有獎牌進賬，暫時累計取得3面奧運獎牌，成績非常好。

於200米自由泳準決賽上，何詩蓓游出1分55.51秒，小組排名第3，總排名第4，順利進入周二決賽。

何詩蓓總排名第4，順利進入周二凌晨3時41分的決賽。

同組第1、2名均為澳洲選手，分別是迪梅絲（Ariarne Titmus）及奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）。二人都是何詩蓓於這項目中的主要對手，當中迪梅絲更是200米自由泳世界紀錄（1分52.23秒）及奧運紀錄（1分53.5秒）保持者，她於初賽及準決賽分別游出1分56.23秒、1分54.64秒成績。而國家隊選手楊浚瑄亦以1分55.9秒、總排名第5進入決賽。

何詩蓓於200米自由泳初賽中，游出1分56.38秒，於小組中排名第2，以總成績第5名出線。同組的國家隊泳手李冰潔，以1分56.28秒位列小組首名、總排名第4。

何詩蓓（資料圖片／楊宇翹攝）

至於何詩蓓另一強項、100米自由泳，則將於7月30日（周二）傍晚6時39分舉行初賽、7月31日（周三）凌晨3時25分進行準決賽、8月1日（周四）凌晨2時30分展開決賽。

奧運女子100米自由泳賽程

7月30日（周二）傍晚6時39分 初賽

7月31日（周三）凌晨3時25分 準決賽

8月1日（周四）凌晨2時30分 決賽