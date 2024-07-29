巴黎奧運│何詩蓓200米自由泳入決賽爭牌　動畫重現飛魚泳速有幾快

【巴黎奧運2024 / 何詩蓓 / 獎牌 / 游泳決賽 / 200米自由泳】香港飛魚何詩蓓於上屆奧運勇奪兩面銀牌，她周日（7月28日，本港時間）率先出戰200米自由泳初賽，再躋身準決賽，並以總成績第4名順利進入決賽，將在周二（7月30日）凌晨3時41分力爭獎牌。到底何詩蓓速度有多驚人，勁敵成績又是如何，即看泳速動畫回顧！



何詩蓓於200米自由泳初賽中，游出1分56.38秒，於小組中排名第2，以總成績第5名出線。同組的國家隊泳手李冰潔，以1分56.28秒位列小組首名、總排名第4。

及後於200米自由泳準決賽上，何詩蓓游出1分55.51秒，小組排名第3，總排名第4，順利進入周二凌晨3時41分的決賽。

何詩蓓總排名第4，順利進入周二凌晨3時41分的決賽。

同組第1、2名均為澳洲選手，分別是迪梅絲（Ariarne Titmus）及奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）。二人都是何詩蓓於這項目中的主要對手，當中迪梅絲更是200米自由泳世界紀錄（1分52.23秒）及奧運紀錄（1分53.5秒）保持者，她於初賽及準決賽分別游出1分56.23秒、1分54.64秒成績。而國家隊選手楊浚瑄亦以1分55.9秒、總排名第5進入決賽。

何詩蓓（資料圖片／楊宇翹攝）

至於何詩蓓另一強項、100米自由泳，則將於7月30日（周二）傍晚6時39分舉行初賽、7月31日（周三）凌晨3時25分進行準決賽、8月1日（周四）凌晨2時30分展開決賽。