張家朗巴黎奧運擊敗日本劍手 晉級決賽爭金牌 即睇對賽往績
撰文：研數巴
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【巴黎奧運2024 / 世界排名第3張家朗 / 獎牌 / 花劍】男子花劍賽事展開，爭取衛冕的張家朗殺入4強，擊敗日本劍手飯村一輝，將會對決法國劍手保迪（Maxime Pauty）或美國劍手伊肯（Nick Itkin），以下即看張家朗與3人過往對賽紀錄！
4強對手：飯村一輝
若順利打入決賽，或對決法國劍手保迪（Maxime Pauty）
若順利打入決賽，或對決美國劍手伊肯（Nick Itkin）
早前8強對賽中，張家朗對手拿霍特是上屆奧運男子花團體金牌得主、也拿過兩屆個人賽世界冠軍。紀錄顯示，張家朗今屆奧運前與拿霍特曾3次交手，皆由張家朗獲勝。
張家朗16強對手、莫梓維現時世界排名第15，他過往與張家朗於大賽中交手過6次，包括2次花劍世界盃、2次亞洲劍擊錦標賽、2次亞洲青少年劍擊錦標賽（僅個人賽）。以上6次對賽中，張家朗勝出5次，不過在今年2月的劍擊世界盃中，就以13比15敗給莫梓維。
8強賽，張家朗以15比14擊敗法國老將拿霍特，晉級4強。
張家朗賽程（花劍個人項目）
29/7 19:35 32強
29/7 21:25 16強
29/7 22:20 8強
30/7 01:50 準決賽
30/7 04:10 金牌賽