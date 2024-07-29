張家朗巴黎奧運擊敗法國前世界冠軍　晉級4強　即睇對賽往績

【巴黎奧運2024 / 張家朗 / 獎牌 / 花劍】男子花劍賽事展開，爭取衛冕的張家朗晉級16強，即遇上強勁對手、現時世界排名第15的國家隊劍手莫梓維。最終張家朗以15比10擊敗對手，並在同今晚（29日）10時20分出戰8強，將面對世界排名第6的法國名將拿霍特（Enzo Lefort），以下即看2人對賽紀錄！



張家朗將於香港時間今晚（7月29日）7時35分出戰男子花劍32強賽事。（資料圖片；楊宇翹攝）

拿霍特他是上屆奧運男子花團體金牌得主、也拿過兩屆個人賽世界冠軍。紀錄顯示，張家朗與拿霍特曾3次交手，皆由張家朗獲勝。

張家朗16強對手、莫梓維現時世界排名第15，他過往與張家朗於大賽中交手過6次，包括2次花劍世界盃、2次亞洲劍擊錦標賽、2次亞洲青少年劍擊錦標賽（僅個人賽）。以上6次對賽中，張家朗勝出5次，不過在今年2月的劍擊世界盃中，就以13比15敗給莫梓維。

8強賽，張家朗以15比14擊敗法國老將拿霍特，晉級4強。

張家朗賽程（花劍個人項目）

29/7 19:35 32強

29/7 21:25 16強

29/7 22:20 8強

30/7 01:50-02:00（時間待定）準決賽

30/7 03:15 銅牌賽（如晉級/如適用）

30/7 04:10 金牌賽（如晉級/如適用）