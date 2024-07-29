張家朗巴黎奧運爭衛冕　若入16強或遇國家隊莫梓維　即睇對賽往績

【巴黎奧運2024 / 張家朗 / 獎牌 / 花劍】男子花劍賽事即將展開，爭取衛冕的張家朗將於香港時間今晚（7月29日）7時35分登場，他直入32強，若晉級16強，即有機會遇上強勁對手、現時世界排名第15的國家隊劍手莫梓維。2人過往對賽過6次，張家朗勝出次數較多，不過在年初劍擊世界盃中，就以13比15敗於後者，以下即看詳細對賽紀錄！



張家朗將於香港時間今晚（7月29日）7時35分出戰男子花劍32強賽事。（資料圖片；楊宇翹攝）

張家朗今晚7時35分出戰男子花劍個人賽32強比較，對手將是佛德角劍手Victor Alvares de Oliveira或加拿大劍手Daniel Gu其中一方。

若晉級16強，張家朗將面對巴西托度（Guiherme Toldo）對國家隊莫梓維的勝出一方。

莫梓維是張家朗衛冕路上的強勁對手。（FIE圖片）

當中莫梓維現時世界排名第15，過往與張家朗於大賽中交手過6次，包括2次花劍世界盃、2次亞洲劍擊錦標賽、2次亞洲青少年劍擊錦標賽（僅個人賽）。以上6次對賽中，張家朗勝出5次，不過在今年2月的劍擊世界盃中，就以13比15敗給莫梓維。

若順利躋身8強，張家朗就有機會與東道主法國老將拿霍特或美國的孟凱睿對戰。

張家朗賽程（花劍個人項目）

29/7 19:35 32強

29/7 20:55-21:25（時間待定） 16強 （如晉級）

29/7 22:20 8強 （如晉級）

30/7 01:50-02:00（時間待定）準決賽 （如晉級）

30/7 03:15 銅牌賽（如晉級/如適用）

30/7 04:10 金牌賽（如晉級/如適用）