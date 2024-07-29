張家朗巴黎奧運│勇挫法國劍手　張家朗晉級4強　已穩袋$xx萬獎金

【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／東京奧運2020】於東京奧運取得男子花劍金牌、香港隊「劍神」張家朗於巴黎奧運爭取衛冕，在花劍項目8強賽事勇挫法國劍手拿霍特，順利晉級4強，已穩獲賽馬會獎金75萬元。



究竟張家朗如果奪得獎牌獎金會有多少呢？平均月薪又有多少？原來比香港人每月收入中位數還要高出一倍！



巴黎奧運：張家朗（左）在男花個人賽8強惡鬥法國劍手拿霍特（右）。（袁志浩攝）

巴黎奧運：張家朗擊敗莫梓維，打入男花個人賽8強。（袁志浩攝）

今年「優秀運動員獎勵計劃」加碼，取得個人金牌的運動員，可獲600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌可獲150萬元，第4名可獲75萬元，而第5至第8名則可獲37.5萬元，如今張家朗晉級4強，暫穩袋75萬元，如果衛冕金牌，則可「淨袋」600萬元獎金。

即睇「劍神」張家朗去年東京奧運奪金一刻▼▼▼

奧運金牌得來不易，立即與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

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張家朗今年奧運可獲多少獎金屬未知之數，但他於上屆東京奧運取得1面金牌，獲「精英運動員計劃」500萬元獎金；另外由於張家朗畢業於林大輝中學，他同時獲得林大輝中學畢業生獎勵計劃250萬元獎金，合計750萬元。

除了獎金，張家朗於奧運等世界賽奪牌，料屬「精英訓練資助計劃」下的「精英甲+」類別，根據2023/24年數據，未計額外資助，全職標準每月資助可達44,500元，比香港人最新每月入息中位數21,000元高出超過一倍。

究竟香港精英運動員收入如何？對比其他職業薪金又算高或低？以下圖表一一話你知▼▼▼

以上資料只供參考，實際資助額仍要視乎多種因素，或有改變。